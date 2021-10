AS Ekspress Grupp: 2021.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

AS-i Ekspress Grupp 2021. aasta III kvartali müügitulu oli 13,3 miljonit eurot ja 9 kuu müügitulu 37,6 miljonit eurot. Kontserni 2021. aasta III kvartali puhaskasum oli 1,15 miljonit eurot ning 9 kuu puhaskasum 1,82 miljonit eurot. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 74% kogukäibest.

2021. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 13,3 miljonit eurot (III kvartal 2020: 10,9 miljonit eurot), kasvades 22%. Müügitulude kasvu taga on online reklaamiturg, mis jätkab kasvutrendi võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõtteid on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud. Samas on jätkuvalt surve all nii piletimüügiplatvormide kui väliekraanide müügitulud, mis on otseses seoses COVID-19 pandeemia mõjudega. Mõju on eriti tuntav Läti turul, kus piirangud jäävad hetkel oluliselt rangemaks võrreldes teiste riikidega.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. septembri lõpuks 75% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli ligikaudu 122 tuhat tellimust.

Digitellimuste juurdekasv tuleb peamiselt uute klientide arvelt ja näitab, et kõnetatakse järjest enam ka neid lugejaid, kes siiani pole olnud kontserni toodete tellijad. Kontsern suudab leida teemasid järjest suuremale hulgale klientidele, mille peale senine tasuta lugeja otsustab vormistada ka digitaalse tellimuse. Lisaks on kontsern suutud pikemalt hoida olemasolevaid digitellijaid, vähendades tellimusest loobujate osakaalu ja suurendades keskmist tellimuse eluiga.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,25 miljonit eurot ja 9 kuuga 5,05 miljonit eurot, mis on vastavalt 38% ja 62% enam võrreldes 2020. aasta sama perioodiga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük kõigis Balti riikides ning jätkuv kuluefektiivne tegutsemine. Kontserni puhaskasum oli III kvartalis 1,15 miljonit eurot, mis on 48% enam võrreldes sama perioodiga 2020. aastal. 9 kuu puhaskasum oli 1,82 miljonit eurot, mis on kuus korda enam kui samal perioodil eelmisel aastal (9 kuud 2020: 0,29 miljonit eurot).

2021 septembri alguses sõlmis kontsern müügilepingu Printall AS'i müügiks. Tehing viidi lõpule seisuga 6. september 2021, mille tulemusena teenis kontsern müügikahjumit summas 2,3 miljonit eurot ning kontsernile laekus lepingu järgselt, peale müügihinna järgseid korrigeerimisi, netosummas 6,3 miljonit eurot. Täiendavalt on kontsernile 2026. aasta alguses tehingust laekumas 0,7 miljonit eurot, mis sõltub Printalli 2025. aasta tulemustest. Tehingu tulemusena väljub kontsern kõrge investeeringuvajadusega ärist, mis ei vasta kontserni digitaalsete tulude kasvu strateegiale. Kapitali vabastamine annab kontsernile lisavõimekuse digivaldkonna kasvu rahastamiseks nii orgaaniliselt kui uute omandamiste teel. Ekspress Grupp esitab käesolevas aruandes III kvartali ja 9 kuu tulemused nii käesoleva aasta kui ka võrreldavate perioodide kohta vastavalt IFRS-i nõuetele vahearuannete osas ehk ainult jätkuvate tegevusvaldkondade kohta. Printalli müügist saadud kahjum ja tegevustulemus on kajastatud lõpetatud tegevusena ning esitatud kontserni koondkasumiaruandes.

30. septembri 2021 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 12,4 miljonit eurot (30.09.2020 5,8 miljonit eurot). Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Likviidsuspositsiooni tugevdamiseks ja omakapitali efektiivsemaks kasutamiseks sõlmis kontsern juulis 2021 AS-iga SEB Pank laenulepingute muudatused. Pikendati laenude tagasimakse tähtaegasid 5 aasta võrra ning vähendati igakuist tagasimakset 0,2 miljonilt eurolt 0,06 miljoni euroni kuus.

Tulenevalt tugevast likviidsuspositsioonist ning Printall AS'i müügiga seotud täiendavatest rahalistest vahenditest tegi Ekspress Grupi juhatus 13. oktoobril aktsionäridele ettepaneku maksta erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võetakse vastu erakorralist üldkoosolekut kokkukutsumata 4. novembril 2021. Õigus dividendidele on 19. novembril 2021 aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel ja dividendid makstakse välja 23. novembril 2021.

AS Ekspress Grupp nõukogu on kinnitanud kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% aastakasumist.

III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED

Kooskõlas ASi Ekspress Grupp 13.07.2021 erakorralise üldkoosoleku otsusega allkirjastasid AS Ekspress Grupp ja OÜ Trükitung 3. septembril 2021 müügilepingu, mille kohaselt müüs Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Tehing viidi lõpuni seisuga 6. september 2021. 2021. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuandes on esitatud andmed jätkuvate tegevusvaldkondade kohta, kus lõpetatud tegevusvaldkonnana tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real „Kasum/-kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast“. Kuni müügini moodustas Printall AS'i äritegevus trükiteenuste segmendi, mida alates käesolevast aruandest kajastab kontsern lõpetatud tegevusvaldkonnana. Vahearuande koondkasumiaruandes ja segmendi ülevaadetes on jätkuvate tegevusvaldkondade võrdlusandmed korrigeeritud. Konsolideeritud bilansis vastavalt ja rahavoogudes IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud varad on bilansis seisuga 31.12.2020 endiselt rida-realt konsolideeritud, kuna Printall AS-i müük ei olnud seisuga 31.12.2020 käsitletav veel lõpetatud tegevusvaldkonnana.

MÜÜGITULU

2021. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 13,3 miljonit eurot (III kvartal 2020: 10,9 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 22% võrreldes eelmise aastaga. Nii reklaamitulud kui digitellimuste tulud on kasvanud. 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 37,6 miljonit eurot (9 kuud 2020: 31,0 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2021. aasta III kvartali lõpus 74% kogukäibest (2020. aasta III kvartali lõpp: 69% kogukäibest). Digitaalsed tulud suurenesid 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2021. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 2,25 miljonit eurot (III kvartal 2020: 1,63 miljonit eurot). 2021. aasta III kvartali EBITDA kasvas 38% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 17,0% (III kvartal 2020: 14,9%). Kasumlikkust on aidanud tõsta tugev veebireklaami ja digitellimuste müük ning madala kulubaasi hoidmine kõikides Balti riikides. 2021. aasta 9 kuud konsolideeritud EBITDA jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 5,05 miljonit eurot (9 kuud 2020: 3,12 miljonit eurot) kasvades 62% võrreldes eelmise aastaga.

2021. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 1,15 miljonit eurot (III kvartal 2020: 0,77 miljonit eurot), mis on 0,37 miljonit eurot ja 48% rohkem võrreldes 2020. aastaga. 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 1,82 miljonit eurot (9 kuud 2020: 0,29 miljonit eurot), mida on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 1,53 miljonit eurot ja 532% enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 12,4 miljonit eurot ja omakapitali 54,4 miljonit eurot (61% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 30. september seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 5,8 miljonit eurot ja 52,6 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. september 2021 oli kontserni netovõlg 6,2 miljonit eurot (30. september 2020: 16,5 miljonit eurot). 30. september 2021 seisuga mõjutas rahapositsiooni positiivselt Printall AS'i osaluse müügist laekunud netoraha 6,3 miljonit eurot (sh tasuti ennetähtaegselt AS-ile SEB Pank laenulepingust tulenev Printall AS'i laenujääk summas 2,06 miljonit eurot, vt lisa 7).

2020. aasta rahapositsiooni mõjutasid tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmitud kokkulepped, mis sõlmiti AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt möödunud aastal Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja 2020. aasta eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine 24 kuuks.

DIVIDENDID JA DIVIDENDIPOLIITIKA

Kontserni juhatus on teinud aktsionäridele ettepaneku seoses Printall AS'i müügiga maksta aktsionäridele erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võetakse vastu erakorralist üldkoosolekut kokkukutsumata 04. november 2021. Õigus dividendidele on 19. novembril 2021 aktsiaraamtusse kantud aktsionäridel ja dividendid makstakse välja 23. november 2021.

AS Ekspress Grupp nõukogu on kinnitanud kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% aastakasumist.





Segmentide peamised finantsnäitajad (jätkuvad tegevusvaldkonnad)

(tuhandetes EUR) Müügitulu III kv 2021 III kv 2020 Muutus % 9 kuud 2021 9 kuud 2020 Muutus % 12 kuud 2020 Meediasegment 12 925 10 750 20% 36 485 30 667 19% 43 728 sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 10 061 7 812 29% 27 664 21 338 30% 30 963 % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 78% 73% 76% 70% 71% Kesksed tegevused 999 693 44% 3 106 1 728 80% 2 761 Segmentidevahelised elimineerimised (660) (529) (2 018) (1 417) (1 975) KONTSERN KOKKU 13 265 10 914 22% 37 573 30 978 21% 44 514 % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 76% 72% 74% 69% 70%





(tuhandetes EUR) EBITDA III kv 2021 III kv 2020 Muutus % 9 kuud 2021 9 kuud 2020 Muutus % 12 kuud 2020 Meedia segment 2 401 1 729 39% 5 478 3 491 57% 6 601 Kesksed tegevused (134) (90) -49% (423) (325) -30% (720) Segmentidevahelised elimineerimised (16) (11) (3) (43) 43 KONTSERN KOKKU 2 251 1 628 38% 5 051 3 122 62% 5 924





EBITDA marginaal III kv 2021 III kv 2020 9 kuud 2021 9 kuud 2020 12 kuud 2020 Meedia segment 19% 16% 15% 11% 15% KONTSERN KOKKU 17% 15% 13% 10% 13%





Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.09.2021 31.12.2020 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 12 364 6 269 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 858 9 450 Ettevõtte tulumaksu nõuded 209 7 Varud 312 2 756 Käibevara kokku 21 743 18 482 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 662 982 Edasilükkunud tulumaksu vara 30 30 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 007 1 661 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 094 2 253 Materiaalne põhivara 6 191 14 134 Immateriaalne põhivara 56 702 56 635 Põhivara kokku 67 687 75 696 VARAD KOKKU 89 430 94 177 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 1 671 3 613 Võlad ja ettemaksed 14 385 15 251 Ettevõtte tulumaksu kohustused 130 81 Lühiajalised kohustused kokku 16 187 18 945 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 16 846 18 589 Muud pikaajalised kohustused 2 046 2 025 Pikaajalised kohustused kokku 18 892 20 613 KOHUSTUSED KOKKU 35 079 39 558 OMAKAPITAL Vähemusosalus 130 126 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 18 478 18 478 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (384) (209) Reservid 1 911 1 758 Jaotamata kasum 19 939 20 189 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 54 221 54 493 OMAKAPITAL KOKKU 54 351 54 619 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 89 430 94 177

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) III kv 2021 III kv 2020 9 kuud 2021 9 kuud 2020 12 kuud 2020 Jätkuvad tegevusvaldkonnad Müügitulu 13 265 10 914 37 573 30 978 44 514 Müüdud toodangu kulu (9 849) (8 482) (28 543) (24 874) (34 013) Brutokasum 3 415 2 432 9 030 6 105 10 501 Muud äritulud 291 521 609 1 036 1 691 Turunduskulud (494) (478) (1 593) (1 376) (1 905) Üldhalduskulud (1 799) (1 529) (5 422) (4 718) (6 930) Muud ärikulud (13) (20) (62) (88) (286) Ärikasum /(kahjum) 1 401 925 2 563 959 3 071 Intressitulud 9 7 25 19 28 Intressikulud (175) (182) (537) (672) (860) Muud finantstulud/(kulud) (67) (28) (62) (46) 634 Kokku finantstulud/(kulud) (233) (204) (574) (699) (198) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 42 99 (128) 107 102 Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 16 (48) 83 (75) (129) Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 1 226 773 1 944 292 2 846 Tulumaks (81) (1) (120) (3) (280) Aruandeperioodi kasum /(kahjum)

jätkuvatest tegevusvaldkondadest 1 145 772 1 823 289 2 566 Aruandeperioodi kasum /(kahjum)

lõpetatud tegevusvaldkonnast (2 230) 310 (1 926) 633 (30) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) (1 085) 1 081 (103) 921 2 536 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele (1 087) 1 074 (107) 906 2 510 Vähemusosalusele 2 7 4 15 26 Koondkasum /(kahjum) kokku (1 085) 1 081 (103) 921 2 536 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele (1 087) 1 074 (107) 906 2 510 Vähemusosalusele 2 7 4 15 26 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,04 0,03 0,06 0,01 0,09 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,04 0,02 0,06 0,01 0,08 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta (0,04) 0,04 0,00 0,03 0,08 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta (0,03) 0,03 0,00 0,03 0,08





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 9 kuud 2021 9 kuud 2020 12 kuud 2020 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum 709 1 593 3 078 Korrigeerimised (mitterahalised): Põhivara kulum 3 349 2 974 3 968 (Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 35 (1) 986 Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 27 0 0 Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist 2 077 0 0 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (1 370) 1 880 3 274 Varude muutus (79) 214 375 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 337 327 (1 201) Rahavood põhitegevusest 5 086 6 987 10 480 Makstud ettevõtte tulumaks (272) (91) (263) Makstud intressid (405) (453) (903) Rahavood äritegevusest kokku 4 409 6 443 9 314 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /

sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (201) (203) (425) Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo) 6 326 0 0 Laekumised muudest investeeringutest 51 84 16 Saadud intressid 3 1 2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (1 901) (1 623) (2 562) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 3 29 308 Antud laenud (130) (187) (331) Saadud dividendid 828 150 150 Rahavood investeerimistegevusest kokku 4 978 (1 750) (2 841) Rahavood finantseerimistegevusest Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (1 389) (693) (949) Arvelduskrediidi kasutuse muutus 0 (1 018) (1 018) Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (1 455) (868) (1 884) Laekunud aktsiate emiteerimisest 0 0 600 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel (446) 0 (600) Rahavood finantseerimistegevusest kokku (3 290) (2 579) (3 851) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 6 096 2 114 2 621 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 269 3 647 3 647 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 12 364 5 760 6 269





Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

Tel: +372 669 8381

E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mis tegeleb veebimeedia sisutootmise ning ajalehtede ja ajakirjade kirjastamisega. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis ja Eestis. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsematest ajakirjadest.

