SpareBank 1 SMN: Fortsatt god vekst og sterkt resultat

SpareBank 1 SMN leverer et solid resultat for tredje kvartal med 849 millioner kroner før skatt, mot 619 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet er et tydelig uttrykk for at samfunnet er i ferd med å normaliseres etter en lang periode med økonomiske konsekvenser som følge av koronapandemien.

Da koronarestriksjonene ble fjernet i september, åpnet det norske samfunnet opp igjen for fullt. Sysselsettingen er nå tilbake på samme nivå som før pandemien slo inn, og alle økonomiske parametere er i bedring.

- Etter halvannet år med betydelig usikkerhet ser vi nå at folk og bedrifter kan senke skuldrene og nærme seg normalen. Bedre økonomiske utsikter og økt optimisme i samfunnet gir et godt grunnlag for sterke resultater for hele virksomheten til SpareBank 1 SMN, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Vekst i alle de store forretningsområdene, lavere tap, effektiv drift og god kostnadskontroll gir en avkastning på egenkapitalen på 12,4 prosent i perioden. Tap på utlån er betydelig redusert, til 31 millioner kroner mot 231 millioner kroner i samme periode i fjor.

Utlån til personkunder har økt med 8,3 milliarder kroner de siste tolv månedene, og utgjør nå 68 prosent av bankens totale utlån. Utlån til næringslivskunder har økt med 4,3 milliarder kroner i samme periode. En betydelig del av veksten innenfor personmarked er til LO-kunder, mens veksten i utlån til næringslivskunder i hovedsak er til små og mellomstore kunder i hele markedsområdet.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge fikk driftsinntekter på 108 millioner kroner i tredje kvartal, og leverer et resultat på 9 millioner kroner før skatt. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN hadde driftsinntekter på 122 millioner kroner, og fikk et resultat på 21 millioner kroner før skatt. For SpareBank 1 Finans Midt-Norge ble resultatet 35 millioner kroner før skatt, basert på 93 millioner kroner i driftsinntekter.

- VI har hele tiden hatt som mål å bygge et komplett finanshus. Dette gir et enklere og mer effektivt tilbud til kundene, det gjør oss til en mer attraktiv arbeidsgiver og det gir en bredere inntektsbase, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

9. november utbetales resten av utbyttet for 2020 på 3,10 kroner per egenkapitalbevis. Da settes det også av ytterligere 105 millioner kroner i samfunnsutbytte. I år er det totalt satt av 200 millioner kroner i samfunnsutbytte, hvor 100 millioner kroner er øremerket til gjenåpningen av Midt-Norge.

- En stor andel av midlene har vi satt av til større åpningsfester i hele Midt-Norge. I Trondheim har vi sammen med en rekke andre aktører gjennomført en tre uker lang gjenåpningsfest med omtrent 300 små og store arrangementer. I tillegg har mer enn 1500 lag og organisasjoner mottatt støtte for å komme i gang med rekruttering og aktiviteter igjen, sier Janson.

Nøkkeltall for tredje kvartal 2021

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

• Resultat før skatt: 849 mill. kr (619 mill.)

• Resultat: 675 mill. kr (519 mill.)

• Avkastning på egenkapital: 12,4 % (10,5 %)

• Ren kjernekapitaldekning: 18,1 % (17,6 %)

• Vekst i utlån: 1,6 % (2,5 %)

• Vekst i innskudd: - 0,4 % (+ 1,2 %)

• Utlån til personkunder: 2,0 % (2,2 %)

• Utlån til næringslivskunder: 0,7 % (3,0 %)

• Netto resultat eierinteresser: 179 mill. kr (170 mill.)

• Netto resultat finansielle instrumenter: 69 mill. kr (34 mill.)

• Tap på utlån og garantier: 31 mill. kroner (231 mill.)

• Resultat per egenkapitalbevis: 3,22 kroner (2,35)

• Bokført verdi per egenkapitalbevis: 103,57 kroner (92,73)

