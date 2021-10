EssilorLuxottica : Chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica du troisième trimestre 2021 / Poursuite de la reprise à un rythme soutenu de + 9 % / Perspectives 2021 relevées à nouveau et consolidation de GrandVision

English French Italian

Chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica du troisième trimestre 2021

Poursuite de la reprise à un rythme soutenu de + 9 %

Perspectives 2021 relevées à nouveau et consolidation de GrandVision

EssilorLuxottica incluant GrandVision :

Chiffre d’affaires du troisième trimestre de près de 5,5 milliards d’euros en hausse de 33% par rapport à 2019 à taux de change constants 1

Chiffre d'affaires comparable 3 du troisième trimestre en hausse de 9,3 % par rapport à 2019 à taux de change constants 1

Cash flow libre5 consolidé de 2,3 milliards d’euros sur les 9 premiers mois





EssilorLuxottica hors GrandVision :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de 9,0 % par rapport à 2019 à taux de change constants 1

Croissance à deux chiffres en Amérique du N ord , accélération dans les régions EMEA et Amérique latine , tendance toujours négative en Asie-Pacifique

La division Professional S olutions en croissance et en accélération dans toutes les régions

Les ventes à magasins comparables 4 toujours sur une tendance positive, avec une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord

A ctivité e -commerce en hausse d ’environ 50 %, représentant 8 % du chiffre d'affaires total depuis le début de l'année

Les perspectives pour l’ensemble de l’année 2021 sont à nouveau relevées

Charenton-le-Pont, France (29 octobre 2021, 7h00) – EssilorLuxottica annonce aujourd'hui que le chiffre d'affaires consolidé incluant GrandVision (consolidé depuis le 1er juillet soit pour le seul troisième trimestre) s'élève à 14 241 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année. À données comparables3, le chiffre d'affaires consolidé s’élève à 5 465 millions d'euros au troisième trimestre et à 15 918 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, respectivement en hausse de 9,3 % et de 6,2 % à taux de change constants1 par rapport aux mêmes périodes de 2019.

Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement directeur général et directeur général délégué d'EssilorLuxottica, ont déclaré : « Nous sommes fiers de la performance qu’EssilorLuxottica a réalisée en terme de chiffre d’affaires au troisième trimestre, avec le maintien du rythme de reprise soutenu déjà enregistré au deuxième trimestre. En incluant GrandVision, pour son premier trimestre de consolidation au sein du Groupe, le chiffre d'affaires comparable3 d'EssilorLuxottica a même progressé plus vite, à 9,3 % par rapport aux niveaux d'avant COVID-19 à taux de change constants1. De plus, outre son accélération en termes de chiffre d'affaires, EssilorLuxottica a sensiblement augmenté ses marges, démontrant l’effet de levier opérationnel résultant d’une bonne croissance de l'activité. Nous avons donc revu nos perspectives à la hausse pour l'ensemble de l’année, visant désormais une amélioration sensible de la marge opérationnelle. La solidité de cette performance est portée par notre modèle ouvert et multicanal, nos nouvelles initiatives commerciales intégrées et la richesse de notre pipeline d'innovations, tous ces éléments étant au cœur de notre stratégie à long terme.

Nous saluons également toutes les initiatives mises en place par EssilorLuxottica dans de nombreuses régions du monde à l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue, célébrée le 14 octobre, pour donner une voix à la vision. Nous nous félicitons aussi que notre programme de développement durable « Eyes on the Planet » continue de bien progresser, en s'appuyant sur les cinq piliers que sont la neutralité carbone, la circularité, la vision dans le monde, l'inclusion et l'éthique ».

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut et Lenscrafters et depuis le 1er juillet 2021, le réseau de distribution Grandivision (grâce à une participation majoritaire). En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP.

