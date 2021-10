Résultats Air France-KLM Troisième Trimestre 2021

English French

29 octobre 2021

TROISIÈME TRIMESTRE 2021

La reprise génère une forte croissance des revenus et un résultat d'exploitation positif pour la première fois depuis le début de la crise du Covid-19.

Cash-flow libre d’exploitation ajusté positif à 278 millions d'euros

grâce à la contribution de l’EBITDA

Troisième trimestre :

Chiffre d'affaires de 4 567 millions d'euros, en hausse de 2 043 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

Résultat d'exploitation de 132 millions d'euros, en hausse de 1 178 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

L'EBITDA a augmenté à 796 millions d'euros, soit une amélioration de 1 238 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

Forte performance de Transavia avec un résultat opérationnel de 105 millions d'euros.

Résultat net de -192 millions d'euros, en hausse de 1 473 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

Dette nette de 8,1 milliards d'euros en baisse de 2,9 milliards d'euros par rapport à la fin de 2020 grâce à la première série de mesures de renforcement du capital.

PERSPECTIVES

Après l'annonce en septembre de la réouverture des Etats-Unis pour les citoyens européens, les réservations ont rapidement été enregistrées pour le mois de novembre et pour les vacances de Noël. La réouverture du Canada début septembre a été une autre étape importante pour le redressement du groupe, tout comme la réouverture de Singapour à partir d'octobre.

Dans ce contexte, le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres disponibles pour l'activité passage du réseau Air France-KLM à un indice compris entre 70% et 75% au quatrième trimestre 2021 par rapport à 2019. L'EBITDA devrait être positif au quatrième trimestre 2021 et légèrement positif sur l’année 2021.

En raison de l'incertitude sur la réouverture de la majorité des pays asiatiques, aucune indication de capacité n’est fournie pour 2022.

Air France-KLM envisage les prochaines étapes des mesures de recapitalisation pour renforcer son bilan. Les actions de gestion du passif s’appuieront sur le reprofilage du prêt bancaire garantit par l’Etat " PGE ", le programme EMTN (Euro Medium Term Note) qui est maintenant prêt à être utilisé et la finalisation par S&P d'un outil de notation ESG sollicité.

En ce qui concerne les fonds propres, des discussions sont en cours sur les mesures de recapitalisation de KLM sur le prêt d'actionnaire actuel, ainsi que sur d'autres mesures de renforcement du capital d'Air France-KLM, qui pourraient inclure des instruments tels qu'une émission de droits et des instruments de quasi-fonds propres.

Air France-KLM Group



Troisième trimestre Neuf mois 2021 Variation1 2021 Variation Passagers (en milliers) 16 940 +92,6% 28 787 +2,3% Recette unitaire passage par SKO2 (cts €) 5,48 +36,9% 4,34 -12,5% Résultat d’exploitation (m€) 132 +1 178 -1 800 +1 614 Résultat net – part du Groupe (m€) -192 +1 473 -3 161 +2 917 Cash-flow libre d’exploitation ajusté (m€) 278 +1 498 -856 +2 691 Dette nette en fin de période (m€)³ 8 121 -2 928

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM, réuni le 28 octobre 2021 sous la présidence d'Anne-Marie Couderc, a arrêté les comptes des neufs premiers mois de 2021. M. Benjamin Smith, le Directeur Général du Groupe a déclaré

« Le groupe Air France-KLM a réalisé une belle saison estivale grâce à la réouverture de nombreux pays. Je remercie nos salariés qui ont permis à nos clients de revenir à bord de nos avions dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Pour la première fois depuis le début de cette crise du Covid-19, les résultats du T3 font état d’un résultat opérationnel positif, ce qui nous encourage à poursuivre nos efforts. La crise du Covid-19 n’est pas encore derrière nous. Des continents importants comme l’Asie restent très largement fermés et les voyages d’affaires reprennent lentement. C’est pourquoi il nous faut garder beaucoup d’agilité face à cette situation qui perdure et poursuivre notre transformation avec le double objectif d’améliorer notre performance économique et environnementale. À ce titre, le groupe Air France-KLM s’est engagé à la mise en place d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre alignés avec les accords de Paris et reposant sur des données scientifiques (à travers la science-based targets initiative). Ce nouvel engagement vient en complément de notre objectif de zéro émission nette d’ici 2050. »

Revue d'activité

Réseaux: La reprise s'est poursuivie tout au long du pic estival

Réseaux



Troisième trimestre Neuf mois 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Chiffre d’affaires total (m€) 3 791 +89,1% +89,8% 8 011 +11,0% +13,0% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 3 595 +93,7% +94,4% 7 495 +11,0% +13,3% Résultat d’exploitation (m€) -13 +976 +968 -1 728 +1 113 +1 095

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 a augmenté de 89,8% à taux de change constant pour atteindre 3 791 millions d'euros. Le résultat d'exploitation est proche de l'équilibre et s'élève à -13 millions d'euros, soit une augmentation de 968 millions d'euros à taux de change constant par rapport à l'année dernière.

Réseaux passage: Tous les indicateurs affichent des résultats positifs au troisième trimestre

Troisième trimestre Neuf mois Réseaux passage 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Passagers (en milliers) 12 694 +87,1% 23 015 -2,8% Capacité (millions de SKO) 52 532 +63,7% 122 535 +18,7% Trafic (millions de PKT) 34 019 +147,4% 63 382 -5,2% Coefficient occupation 64,8% +21,9 pt 51,7% -13,0 pt Chiffre d’affaires total (m€) 2 956 +122,5% +123,2% 5 443 -1,2% +0,4% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 2 866 +126,7% +127,3% 5 223 -0,9% +1,1% Recette unitaire au SKO (cts €) 5,46 +38,5% +38,9% 4,26 -16,5% -14,8%

Cette année, la capacité en sièges-kilomètres disponibles au troisième trimestre a été supérieure de 63,7% à celle de l'année dernière, mais à 66% des niveaux du troisième trimestre 2019. Grâce à l'équilibre du réseau du Groupe, à la réduction des restrictions de voyage, à la réouverture du Canada en septembre et à la poursuite de la forte performance du fret, la capacité des réseaux passage a atteint la limite haute des prévisions fournies lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2021.

Sur la plupart des routes, le Groupe a observé une diminution de la recette unitaire par rapport à 2019, principalement en raison de la baisse des coefficients de remplissage, tandis que les yields sont restés proches des niveaux de 2019 pour l'ensemble de l'activité passagers.

Sur la pointe été, l'Atlantique Nord a montré une forte augmentation du trafic par rapport à juin, tiré par les points de vente américains. Le Groupe observe également une bonne performance sur les routes mexicaines et au Canada après la levée des restrictions frontalières.

Dans les Caraïbes et l'Océan Indien, le Groupe a enregistré une bonne performance malgré les restrictions sanitaires aux Antilles françaises, qui ont particulièrement affecté les résultats de septembre.

La performance de l'Afrique a été tirée par les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale avec des yields supérieurs à ceux de 2019 pour Air France en raison de la capacité limitée de l'industrie et en bénéficiant d'un mix de trafic positif.

La capacité et le trafic en Asie sont restés faibles pour les deux compagnies en raison de la fermeture de presque tous les pays asiatiques.

Les lignes d'Amérique du Sud ont affiché des résultats mitigés avec un début de reprise tiré par les routes Andes et Amérique centrale.

Le Groupe a affiché des résultats encourageants sur le court et moyen-courrier au plus fort de l'été grâce à des flux loisirs locaux très performants, avec des yields identiques à ceux de 2019. Le redéploiement des capacités vers des zones touristiques et les ouvertures de routes saisonnières ont permis d'exploiter toutes les opportunités du trafic loisir. Septembre confirme la reprise du trafic d'affaires avec une stabilisation des yields proches des niveaux de 2019.

Au cours du troisième trimestre, Air France a reçu un Airbus 350-900 et son premier Airbus A220-300; KLM a sorti deux B737-700 de sa flotte et HOP ! a réduit sa flotte de deux Canadair Jet 1000 et d'un Canadair Jet 700.

Cargo: Yields élevés compensant la baisse des coefficients de remplissage au troisième trimestre en raison de l'augmentation des capacités

Troisième trimestre Neuf mois Cargo 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Tonnage (en milliers) 247 +12,5% 789 +28,9% Capacité (millions de TKO) 3 052 +20,3% 8 363 +14,4% Trafic (millions de TKT) 1 889 +8,9% 6 055 +27,6% Coefficient d’occupation 61,9% -6,5 pt 72,4% +7,5 pt Chiffre d’affaires total (m€) 835 +23,4% +24,1% 2 568 +50,3% +53,9% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 729 +23,1% +23,7% 2 272 +53,3% +56,8% Recette unitaire par TKO (cts €) 23,89 +2,3% +2,9% 27,17 +34,0% +37,0%

Par rapport au troisième trimestre 2020, les capacités ont augmenté de 20,3% en tonnes-kilomètres disponibles et le trafic a augmenté de 8,9%. Les capacités supplémentaires en soute vers les destinations loisirs n'ont pas pu être entièrement remplies, ce qui a entraîné une réduction du coefficient de remplissage de 6,5 points. La hausse des yields a compensé la réduction du coefficient de remplissage, la recette unitaire à change constant s'est améliorée de 2,9%.

La capacité de fret de ce trimestre est toujours inférieure de 20% à la capacité du troisième trimestre de 2019 alors que la demande reste élevée, ce qui se traduit par des revenus élevés.

Une forte demande est attendue au quatrième trimestre, car le commerce mondial est en plein essor, le fret maritime est confronté à certaines difficultés et les capacités en soute sont encore limitées dans l'ensemble.

Le programme SAF (Sustainable Aviation Fuel) Cargo a accueilli 25 partenaires, démontrant l'engagement durable d'Air France-KLM Cargo et de ses partenaires.

Transavia: Un coefficient d’occupation proche de 80 % au troisième trimestre avec à un fort développement des capacités

Troisième trimestre Neuf mois Transavia 2021 Variation 2021 Variation Passagers (en milliers) 4 246 +110,8% 5 772 +29,6% Capacité (millions de SKO) 9 393 +56,3% 13 645 +22,1% Trafic (millions de PKT) 7 359 +90,2% 9 881 +16,2% Coefficient d’occupation 78,3% +14,0 pt 72,4% -3,7 pt Chiffre d’affaires total (m€) 522 +99,3% 685 +31,5% Recette unitaire au SKO (cts €) 5,59 +27,7% 5,04 +11,0% Coût unitaire au SKO (cts €) 4,47 -3,0% 5,87 -8,2% Résultat d’exploitation (m€) 105 +119 -113 +94

Le troisième trimestre 2021 a montré une forte reprise de la demande pour le trafic loisirs en Europe, aussi bien aux Pays-Bas qu'en France. Avec des niveaux d'activité revenus à environ 85% de la production régulière, Transavia a réalisé un résultat d'exploitation de 105 millions d'euros, avec une bonne marge d'exploitation de 20,2%, se rapprochant du niveau de 26% du troisième trimestre 2019.

Par rapport à l'année dernière, la capacité a augmenté de 56,3% tandis que le trafic a augmenté de 90,2% et le nombre de passagers a plus que doublé avec une augmentation de 110,8%.

Transavia a été en mesure d'ajuster et de remodeler continuellement son réseau pour répondre à la forte demande de loisirs des Pays-Bas et de la France, avec une augmentation de la capacité vers la Grèce, l'Espagne et le Portugal.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, Transavia France a augmenté sa flotte de 10 appareils dans le cadre de sa stratégie de croissance et opérera 61 avions à l’été 2022.

Maintenance: Résultat d'exploitation positif pour le troisième trimestre 2021

Troisième trimestre Neuf mois Maintenance 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Chiffre d’affaires total (m€) 703 +14,2% 2 005 -11,1% Chiffre d’affaires externe (m€) 247 0,0% +3,0% 761 -21,0% -12,5% Résultat d’exploitation (m€) 29 74 76 19 386 405 Marge d’exploitation (%) 4,1% +11,5 pt +11,9 pt 1,0% +17,2 pt +18,9 pt

Le résultat d'exploitation du troisième trimestre s'est élevé à 29 millions d'euros, soit une augmentation de 76 millions d'euros à change constant par rapport au troisième trimestre 2020.

L'augmentation du résultat d'exploitation au troisième trimestre s'explique principalement par la hausse de l’activité, le contrôle des coûts, des économies et les améliorations opérationnelles.

Les revenus totaux ont augmenté de 14,2 % au troisième trimestre, tandis que les revenus externes sont restés stables et que les revenus internes ont augmenté de 24 %. Cette augmentation des revenus internes est liée à l'augmentation de l'activité des compagnies aériennes d’Air France-KLM par rapport au troisième trimestre 2020. Les revenus de l’activité moteurs, internes et externes, sont impactés par l'utilisation du « green time ». Néanmoins, certains signes de reprise sont là et l'activité E&M devrait augmenter son activité externe au cours des prochains mois.

Groupe Air France-KLM : Résultat d'exploitation positif pour la première fois depuis le début de la crise Covid-19

Troisième trimestre Neuf mois 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Capacité (SKO m) 61 925 +62,5% 136 179 +19,0% Trafic (PKT m) 41 378 +134,8% 73 262 -2,8% Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 5,48 +36,6% +36,9% 4,34 -14,0% -12,5% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 6,65 +19,6% +20,0% 6,01 -5,3% -3,5% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 6,44 -22,5% -24,4% 7,33 -21,4% -19,7% Chiffre d’affaires total (m€) 4 567 +80,9% +82,0% 9 477 +8,6% +11,5% EBITDA (m€) 796 1 238 1 232 -78 1 204 1 204 Résultat d’exploitation (m€) 132 1 178 1 172 -1 800 1 614 1 613 Marge d’exploitation(%) 2,9% +44,3 pt +44,3 pt -19,0% +20,1 pt +21,2 pt Résultat net, part du Groupe (m€) -192 +1 473 -3 161 +2 917

Au troisième trimestre 2021, le groupe Air France-KLM a enregistré un résultat d'exploitation positif de 132 millions d'euros, en hausse de 1 178 millions d'euros par rapport à l'année dernière, grâce à une augmentation de la capacité entraînant une réduction du coût unitaire. En parallèle, l'augmentation du coefficient de remplissage a généré une augmentation de la recette unitaire.

Le résultat net s'est élevé à -192 millions d'euros au troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 1 473 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Le troisième trimestre de l'année dernière avait été fortement impacté par l'enregistrement d'éléments comptables exceptionnels dus au Covid-19 (principalement dus aux provisions pour coûts de restructuration du personnel d'Air France, HOP! et du personnel commercial international d'Air France-KLM, ainsi qu’aux dépréciations accélérées de la flotte et à la surcouverture carburant).

Le coût unitaire du troisième trimestre 2021 a diminué de 24 % sous l’effet d’une augmentation de la capacité et à des réductions d'ETP

À taux de change et prix du carburant constants, les coûts unitaires ont diminué de 24,4 % au troisième trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Tous les postes de coûts ont augmenté au cours du troisième trimestre 2021 par rapport à l'année dernière en raison d'une augmentation de la capacité de 62,5%.

Le coût net du personnel du groupe a augmenté de 8,7 % en raison d'une diminution de l'aide gouvernementale liée à une augmentation de l'activité, partiellement compensée par des réductions d'ETP.

Troisième trimestre: Cash-flow libre d’exploitation ajusté positif grâce au cash flow avant variation du BFR

Troisième trimestre Neuf mois En million € 2021 Variation 2021 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies 671 +1 396 -491 +1 572 Paiements liés aux plans de départs volontaires -93 -87 -218 -203 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 242 +118 1 361 +695 Cash-flow net provenant de l’exploitation 820 1 427 652 2 064 Investissements nets * -321 +41 -854 +619 Cash-flow libre d’exploitation 499 +1 468 -202 2 683 Remboursement des dettes de loyer -221 +30 -654 +8 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** 278 +1 498 -856 +2 691

* Somme des « Investissements corporels et incorporels » et « Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le « Cash-flow libre d’exploitation ajusté » est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location.

Au troisième trimestre 2021, le Groupe a généré un flux de trésorerie libre opérationnel ajusté de 278 millions d'euros, soit une augmentation de 1 498 millions d'euros par rapport à l'année dernière, principalement grâce à un EBITDA positif de 796 millions d'euros.

En million € 30 sep 2021 31 déc 2020 Dette nette 8 121 11 049 EBITDA, 12 mois glissants -485 -1 689 Dette nette/EBITDA, 12 mois glissants na na

T3 : Les performances des deux compagnies aériennes sont nettement supérieures à celles de l'année dernière

Troisième trimestre Neuf mois 2021 Variation 2021 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France (En millions d’euros) -45 +762 -1 451 +950 Marge d’exploitation (%) -1,6% +52,5 pt -25,0% +22,3 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM (En millions d’euros) 168 +402 -354 +649 Marge d’exploitation (%) 8,9% +29,4 pt -8,8% +16,4 pt

OUTLOOK

Après l'annonce en septembre de la réouverture des Etats-Unis pour les citoyens européens, les réservations ont rapidement été enregistrées pour le mois de novembre et pour les vacances de Noël. La réouverture du Canada début septembre a été une autre étape importante pour le redressement du groupe, tout comme la réouverture de Singapour à partir d'octobre.

Dans ce contexte, le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres disponibles pour l'activité passage du réseau Air France-KLM à un indice compris entre 70% et 75% au quatrième trimestre 2021 par rapport à 2019.

En raison de l'incertitude de la réouverture de la majorité des pays asiatiques, aucune indication de capacité n’est fournie pour 2022.

Au 30 septembre 2021, le Groupe dispose de 10,4 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit, Ce niveau peut être considéré comme suffisant compte tenu de la poursuite de la reprise tout au long de l'été. Les besoins de trésorerie pour 2021 tiendront compte :

D’un EBITDA qui devrait être positif au quatrième trimestre 2021 et légèrement positif sur l’année 2021.

Des dépenses d'investissement nettes attendues à 1,5 milliard d'euros en 2021.

D’un décaissement pour la restructuration de 300 millions d'euros en 2021.





Air France-KLM envisage les prochaines étapes des mesures de recapitalisation pour renforcer son bilan. Les actions de gestion du passif s’appuieront sur le reprofilage du prêt bancaire garantit par l’Etat " PGE ", le programme EMTN (Euro Medium Term Note) qui est maintenant prêt à être utilisé et la finalisation par S&P d'un outil de notation ESG sollicité.

En ce qui concerne les fonds propres, des discussions sont en cours sur les mesures de recapitalisation de KLM sur le prêt d'actionnaire actuel et également sur d'autres mesures de renforcement du capital d'Air France-KLM, qui pourraient inclure des instruments tels qu'une émission de droits et des instruments de quasi-fonds propres.

Air France-KLM reçoit une évaluation ESG proactive et volontaire de Standard and Poor’s

Dans le contexte de la reprise, la durabilité est un élément clé de la stratégie du groupe Air France-KLM et fait partie intégrante de son plan de transformation. Le Groupe veut montrer la voie d’une aviation plus responsable et durable.

C’est pourquoi le groupe s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire son empreinte environnementale, approfondir sa contribution sociale et sociétale et être exemplaire en matière de gouvernance d'entreprise.

Afin d'objectiver sa performance en matière d’ESG et d'améliorer sa stratégie et ses pratiques, Air France-KLM a demandé de manière proactive à obtenir une notation ESG indépendante auprès de Standard and Poor's.

Air France-KLM devient ainsi le premier groupe aérien à être évalué à travers une notation ESG sollicitée.

S&P Global Ratings a attribué à Air France-KLM une évaluation ESG de 64/100.

Avec cette note, le groupe est bien positionné parmi les acteurs de l'industrie aérienne en ce qui concerne la gestion de son exposition significative aux défis environnementaux. S&P a noté que le groupe est bien préparé à gérer les risques ESG auxquels sont confrontées les compagnies aériennes à court et moyen terme.



******

La présentation des résultats sera disponible le 29 octobre 2021 sur www.airfranceklm.com, à partir de 7h15 CET.

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 29 octobre 2021 à 08h30.



Pour vous connecter à la téléconférence, veuillez composer le:

France: Local +33 (0)1 76 77 25 07

Netherlands: Local +31 (0)20 703 8259

UK: Local +44 (0)330 336 9434

US: Local +1 323-794-2597

Confirmation code: 2229449

Compte de résultat

Troisième trimestre Neuf mois €m 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Chiffre d’affaires 4 567 2 524 +80,9% 9 477 8 725 +8,6% Autres produits de l’activité 0 0 nm 0 0 nm Chiffre d’affaires 4 567 2 524 +80,9% 9 477 8 725 +8,6% Carburant avions -828 -489 +69,3% -1 811 -1 886 -4,0% Affrètements aéronautiques -85 -68 +25,0% -232 -181 +28,2% Redevances aéronautiques -374 -266 +40,6% -835 -743 +12,4% Commissariat -124 -58 +113,8% -250 -236 +5,9% Achats d’assistance en escale -307 -204 +50,5% -710 -646 +9,9% Achats et consommations d’entretien aéronautiques -389 -331 +17,5% -1 181 -1 243 -5,0% Frais commerciaux et de distribution -124 -61 +103,3% -255 -291 -12,4% Autres frais -292 -263 +11,0% -839 -937 -10,5% Frais de personnel -1 406 -1 293 +8,7% -3 809 -4 224 -9,8% Impôts et taxes -30 -28 +7,1% -100 -108 -7,4% Autres produits et charges 188 95 +97,9% 467 488 -4,3% EBITDA 796 -442 nm -78 -1 282 -93,9% Amortissements, dépréciations et provisions -664 -604 +9,9% -1 722 -2 132 -19,2% Résultat d’exploitation 132 -1 046 nm -1 800 -3 414 -47,3% Cessions de matériel aéronautique -6 8 nm -20 31 nm Autres produits et charges non courants -54 -597 -91,0% -906 -1 452 -38% Résultat des activités opérationnelles 72 -1 635 nm -2 726 -4 835 -43,6% Coût de l'endettement financier brut -144 -136 +5,9% -483 -350 +38,0% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie -1 5 nm 2 18 -88,9% Coût de l'endettement financier net -145 -131 +10,7% -481 -332 +44,9% Autres produits et charges financiers -114 111 nm -199 -621 -68,0% Résultat avant impôt des entreprises intégrées -187 -1 655 -88,7% -3 406 -5 788 -41,2% Impôts -7 12 nm 255 -242 nm Résultat net des entreprises intégrées -194 -1 643 -88,2% -3 151 -6 030 -47,7% Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 3 -22 nm -13 -52 -75,0% Résultat des activités poursuivies -191 -1 665 -88,5% -3 164 -6 082 -48,0% Intérêts minoritaires -1 0 nm -3 -4 -25% Résultat de l’exercice -192 -1 665 -88,5% -3 161 -6 078 -48,0%

Bilan consolidé

Actifs 30 sep 2021



31 déc 2020



En millions euros Goodwill 221 215 Immobilisations incorporelles 1 234 1 230 Immobilisations aéronautiques 10 478 11 031 Autres immobilisations corporelles 1 418 1 548 Droit d'utilisation 5 061 4 678 Titres mis en équivalence 172 230 Instrument dérivés actifs long terme 148 92 Actifs de retraite 0 211 Autres actifs financiers 851 795 Impôts différés 264 282 Autres débiteurs 1 4 Actif non courant de la vente 19 848 20 316 Autres actifs financiers 495 607 Instrument dérivés actifs court terme 484 160 Stocks et en-cours 580 543 Créances clients 1 621 1 248 Autres débiteurs 970 914 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 992 6 423 Actif courant 11 142 9 895 Total actif 30 990 30 211





Passif et capitaux propres 30 sep 2021



31 déc 2020



En millions euros Capital 643 429 Primes d’émission et de fusion 4 949 4 139 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés 3 097 0 Réserves et résultat -12 483 -9 970 Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) -3 819 -5 427 Participations ne donnant pas le contrôle 8 9 Capitaux propres -3 811 -5 418 Provisions retraite 2 163 2 147 Autres provisions 4 223 3 670 Dettes financières 11 984 14 171 Dettes loyers 2 759 2 425 Instruments dérivés passifs long terme 35 122 Impôts différés 5 22 Autres créditeurs 2 727 1 294 Passif non courant 23 896 23 851 Provisions 793 1 337 Dettes financières 832 1 318 Dettes loyers 801 839 Instruments dérivés passifs court terme 36 363 Dettes fournisseurs 1 875 1 435 Titres de transport émis et non utilisés 2 548 2 394 Programme de fidélisation 899 916 Autres créditeurs 3 119 3 175 Concours bancaires 2 1 Passif courant 10 905 11 778 Total capitaux propres et passifs 30 990 30 211

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 septembre 2021

En millions euros 30 sep 2021 30 sep 2020 Résultat net des activités poursuivies -3 164 -6 082 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 722 2 132 Dotations nettes aux provisions financières 89 135 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels 18 -43 Résultat sur cessions de filiales et participations -25 1 Résultats non monétaires sur instruments financiers -33 70 Ecart de change non réalisé 172 -83 Pertes de valeur 37 670 Autres éléments non monétaires 723 761 Résultats des sociétés mises en équivalence 13 52 Impôts différés -261 309 Capacité d'autofinancement -709 -2 078 (Augmentation) / diminution des stocks -47 134 (Augmentation) / diminution des créances clients -365 823 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 415 -792 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 142 -435 Variation des autres débiteurs et créditeurs 1 216 936 Variation du besoin en fonds de roulement 1 361 666 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 652 -1 412 Investissements corporels et incorporels -1 543 -1 654 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 689 181 Perte de contrôle de filiales cession de titres de sociétés non contrôlées 71 357 Prise de contrôle de filiales et participations achats de parts dans les sociétés non contrôlées -2 -1 Dividendes reçus 2 0 Diminution / (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 37 -9 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -746 -1 126 Augmentation de capital suite à la nouvelle obligation convertible 1 026 0 Titres subordonnés (dont prime) 0 0 Emission de nouveaux emprunts 1 546 7 598 Remboursement de dettes financières -1 323 -2 202 Remboursement de dettes de loyers -654 -662 Diminution / (augmentation) nette des prêts 58 48 Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués 0 0 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 653 4 782 Effet des variations de change sur la trésorerie équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants 9 -39 Variation de la trésorerie nette 568 2 205 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 422 3 711 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 6 990 5 916 Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies 0 0

Retour sur capitaux employés (ROCE)

En millions euros 30 sep 2021 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31

déc 2020 30 sep 2020 30 juin 2020 31

mar 2020 31

déc 2019 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 456 1 464 1 479 1 445 1 470 1 500 1 564 1 522 Immobilisations aéronautiques 10 478 10 645 10 800 11 031 11 009 10 919 11 465 11 334 Autres immobilisations corporelles 1 418 1 453 1 476 1 548 1 535 1 551 1 579 1 580 Droits d’utilisations 5 061 5 033 4 795 4 678 4 789 4 938 5 119 5 173 Titres mis en équivalence 172 166 223 230 224 267 299 307 Autres actifs financiers hors valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 147 147 146 146 135 133 142 140 Provisions hors retraites litige cargo et restructuration -4 180 -4 033 -4 083 -3 922 -4 002 -4 132 -4 191 -4 060 BFR hors valeur de marché des instruments dérivés -7 995 -7 745 -6 410 -6 505 -6 894 -6 779 -6 650 -6 310 Capitaux employés au bilan 6 557 7 130 8 426 8 651 8 266 8 397 9 327 9 686 Capitaux employés moyens (A) 7 691 8 919 Résultat d’exploitation -2 934 -3 320 - Dividendes reçus 0 -1 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -19 -44 - Impôt normatif 844 1 030 Résultat ajusté après impôt (B) -2 109 -2 335 ROCE 12 mois glissants (B/A) -27,4% -26,2%

Dette nette

Bilan au En millions euros 30 sep 2021 31 déc 2020 Dettes financières courantes et non courantes 12 719 15 388 Repo obligation Triple A 0 -84 Dettes de loyers 3 474 3 184 Couvertures de juste valeur sur les dettes -2 27 Intérêts courus non échus -112 -107 Dettes financières brutes (A) 16 079 18 408 Trésorerie et équivalent trésorerie 6 992 6 423 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 968 193 Trésorerie nantie 0 309 Obligations AAA 0 518 Concours bancaires courant -2 -1 Autre 0 1 Repo obligation Triple A 0 -84 Liquidités nettes (B) 7 958 7 359 Dette nette (A) – (B) 8 121 11 049

Cash-flow libre d'exploitation ajusté

Troisième trimestre Neuf mois En millions euros 2021 2020 2021 2020 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation activités poursuivies 820 -607 652 -1 412 Investissements corporels et incorporels -444 -370 -1 543 -1 654 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 123 8 689 181 Cash-flow libre d’exploitation 499 -969 -202 -2 885 Réduction de la dette de location -221 -251 -654 -662 Cash-flow libre d'exploitation ajusté 278 -1 220 -856 -3 547

Besoin de liquidités opérationnelles









Troisième trimestre Neuf mois 2021 2020 2021 2020 EBITDA 796 -442 -78 -1 282 Provisions CO2 et autres 12 7 -16 -26 Rectifications d'inventaires 1 2 4 2 Dotations provisions retraites 30 78 164 232 Reprises de provisions retraites -17 -47 -100 -142 Paiements fondés sur des actions 0 0 0 -2 Résultat de cession des immobilisations non aéronautiques 0 -1 31 40 Résultat d'exploitation - part monétaire 822 -402 5 -1 177 Charges de restructuration -93 -137 -218 -152 Autres produits et charges non récurrents -3 0 -66 -1 Coût monétaire de l'endettement financier -138 -118 -440 -318 Produits monétaires de la trésorerie -4 0 -11 2 Change réalisé 2 29 49 28 Débouclages d'instruments de trading - cash -3 -177 -11 -499 Impôt courant -4 77 -6 67 Autres produits & charges financières - Cash 0 1 -8 -25 Autres éléments -1 -4 -3 -2 Capacité d'autofinancement 578 -731 -709 -2 078

Coût unitaire à l’SKO

Troisième trimestre Neuf mois 2021 2020 2021 2020 Chiffre d’affaires (en m€) 4 567 2 524 9 477 8 725 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- -132 1 046 1 800 3 414 Coût d’exploitation total (en m€) 4 435 3 570 11 277 12 139 Activité réseaux passage – autres recettes (en m€) -90 -64 -221 -241 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) -106 -84 -296 -226 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) -247 -247 -761 -963 Transavia - autres recettes (en m€) 3 1 3 -13 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) -8 -10 -20 -21 Coût net (en m€) 3 988 3 166 9 983 10 674 Capacités produites exprimées en SKO 61 925 38 109 136 179 114 446 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 6,44 8,31 7,33 9,33 change brute -22,5% -21,4% Effet change sur les coûts nets (en m€) -13 -137 Variation à change constant -22,2% -20,4% Effet prix du carburant (en m€) ajusté pour la capacité de 2019 92 -84 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 6,44 8,52 7,33 9,13 Variation à change et prix du carburant constants -24,4% -19,7%

* La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO) de Transavia (en SKO)

Résultats par Groupe

Groupe Air France

Troisième trimestre Neuf mois 2021 Variation 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 2 808 +88,2% 5 795 +14,4% EBITDA (en m€) 379 +841 -413 +682 Résultat d’exploitation (en m€) -45 +762 -1 451 +950 Marge d’exploitation (%) -1,6% +52,5 pt -25,0% +22,3 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 227 +835 -752 -752 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 8,1% +48,8 pt -13,0% -13,0 pt





Groupe KLM







Troisième trimestre Neuf mois 2021 Variation 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 1 890 +65,3% 4 027 +1,1% EBITDA (en m€) 408 +383 330 +505 Résultat d’exploitation (en m€) 168 +402 -354 +649 Marge d’exploitation (%) 8,9% +29,4 pt -8,8% +16,4 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 309 +294 33 +33 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 16,4% +15,0 pt 0,8% +0,8 pt

NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-Groupe

Flotte du Groupe au 30 septembre 2021

Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart 31/12/20 B747-400 B777-300 43 16 18 17 24 59 59 2 B777-200 21 15 26 10 36 36 -4 B787-9 10 13 5 6 12 23 23 B787-10 6 3 3 6 5 A380-800 8 4 1 3 8 A350-900 11 2 5 4 11 11 5 A340-300 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 7 11 11 22 21 Total long-courrier 108 62 0 69 32 69 170 160 3 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 85 31 9 76 116 116 10 B737-700 11 4 4 3 8 15 15 -5 A321 19 11 8 19 19 -1 A320 44 4 4 36 44 44 A319 30 12 18 30 30 -3 A318 18 8 10 18 18 A220-300 1 1 1 Total moyen-courrier 112 47 89 76 16 156 248 247 1 ATR72-600 ATR72-500 ATR42-500 Canadair Jet 1000 14 14 14 11 -3 Canadair Jet 700 5 5 5 4 -5 Embraer 195 E2 4 4 4 4 4 Embraer 190 17 32 11 10 28 49 49 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 15 10 5 15 15 Embraer 145 9 9 9 Total Régional 60 53 0 52 24 37 113 100 -4 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 282 166 89 201 72 264 537 513 0

TRAFFIC DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021

Activité réseaux passage *

T3 Cumul Total activité réseaux passage* 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 12 694 6 783 87,1% 23 015 23 677 (2,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 34 019 13 752 147,4% 63 382 66 861 (5,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 52 532 32 100 63,7% 122 535 103 268 18,7% Coefficient d’occupation (%) 64,8% 42,8% 21,9 51,7% 64,7% (13,0) Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 3 553 1 220 191,3% 6 891 7 077 (2,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 25 125 8 685 189,3% 48 289 52 764 (8,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 40 519 23 924 69,4% 100 470 82 777 21,4% Coefficient d’occupation (%) 62,0% 36,3% 25,7 48,1% 63,7% (15,7) Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 1 154 286 303,6% 1 852 1 875 (1,3%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 290 2 058 302,8% 13 434 13 392 0,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 098 7 553 73,4% 29 170 23 374 24,8% Coefficient d’occupation (%) 63,3% 27,2% 36,0 46,1% 57,3% (11,2) Amérique latine Passagers transportés (milliers) 365 92 298,0% 731 964 (24,2%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 521 909 287,4% 7 035 9 144 (23,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 164 3 122 97,5% 16 621 13 469 23,4% Coefficient d’occupation (%) 57,1% 29,1% 28,0 42,3% 67,9% (25,6) Asie Passagers transportés (milliers) 272 173 57,3% 611 1 361 (55,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 334 1 526 53,0% 5 212 11 803 (55,8%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 069 6 037 0,5% 18 033 20 702 (12,9%) Coefficient d’occupation (%) 38,5% 25,3% 13,2 28,9% 57,0% (28,1) Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 005 327 206,9% 2 222 1 563 42,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 316 1 660 220,0% 11 691 8 812 32,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 672 3 171 142,0% 20 144 12 313 63,6% Coefficient d’occupation (%) 69,3% 52,4% 16,9 58,0% 71,6% (13,5) Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 757 341 121,6% 1 475 1 313 12,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 663 2 532 123,6% 10 918 9 613 13,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 515 4 042 85,9 % 16 502 12 918 27,7% Coefficient d’occupation (%) 75,4% 62,7% 12,7 66,2% 74,4% (8,3) Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 9 141 5 563 64,3% 16 124 16 600 (2,9%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 895 5 067 75,5% 15 093 14 098 7,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 013 8 176 46,9% 22 064 20 491 7,7% Coefficient d’occupation (%) 74,0% 62,0% 12,1 68,4% 68,8% (0,4)

* Air France et KLM

Transavia

T3 Cumul Transavia 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 4 246 2 014 110,8% 5 772 4 453 29,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 359 3 869 90,2% 9 881 8 505 16,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 393 6 009 56,3% 13 645 11 178 22,1% Coefficient d’occupation (%) 78,3% 64,4% 14,0 72,4% 76,1% (3,7)

Total Groupe activité passage **

T3 Cumul Total groupe** 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 16 940 8 797 92,6% 28 787 28 130 2,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 41 378 17 620 134,8% 73 262 75 368 (2,8%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 61 925 38 113 62,5% 136 179 114 490 19,0% Coefficient d’occupation (%) 66,8% 46,2% 20,6 53,8% 65,8% (12,0)

** Air France, KLM et Transavia

Activité cargo

T3 Cumul Total Groupe 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 889 1 735 8,9% 6 055 4 747 27,6% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 052 2 537 20,3% 8 363 7 309 14,4% Coefficient de remplissage (%) 61,9% 68,4% (6,5) 72,4% 64,9% 7,5

Activité Air France

T3 Cumul Total activité réseaux passage 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 7 520 4 488 67,6% 14 172 14 641 (3,2%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 20 304 8 538 137,8% 38 027 39 394 (3,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 29 189 16 589 76,0% 63 241 56 909 11,1% Coefficient d’occupation (%) 69,6% 51,5% 18,1 60,1% 69,2% (9,1)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 261 784 188,5% 4 402 4 248 3,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 15 256 5 223 192,1% 29 266 30 649 (4,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 22 394 11 463 95,3% 50 646 44 371 14,1% Coefficient d’occupation (%) 68,1% 45,6% 22,6 57,8% 69,1% (11,3)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 5 260 3 704 42,0% 9 770 10 393 (6,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 048 3 315 52,3% 8 761 8 744 0,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 795 5 125 32,6% 12 595 12 538 0,5% Coefficient d’occupation (%) 74,3% 64,7% 9,6 69,6% 69,7% (0,2)





T3 Cumul Activité cargo 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 832 608 36,8% 2 648 1 802 46,9% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 593 1 139 39,8% 4 194 3 390 23,7% Coefficient de remplissage (%) 52,2% 53,4% (1,2) 63,1% 53,2% 9,9

Activité KLM

T3 Cumul Total activité réseaux passage 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 5 174 2 295 125,4% 8 843 9 036 (2,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 13 715 5 214 163,1% 25 354 27 468 (7,7%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 23 343 15 511 50,5% 59 294 46 359 27,9% Coefficient d’occupation (%) 58,8% 33,6% 25,1 42,8% 59,3% (16,5)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 293 436 196,4% 2 489 2 829 (12,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 869 3 462 185,1% 19 023 22 114 (14,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 18 125 12 461 45,5% 49 825 38 406 29,7% Coefficient d’occupation (%) 54,5% 27,8% 26,7 38,2% 57,6% (19,4)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 3 881 1 859 108,8% 6 354 6 207 2,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 846 1 752 119,6% 6 332 5 353 18,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 218 3 050 71,1% 9 469 7 953 19,1% Coefficient d’occupation (%) 73,7% 57,4% 16,3 66,9% 67,3% (0,4)





T3 Cumul Activité cargo 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 058 1 127 (6,1%) 3 407 2 942 15,8% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 459 1 398 4,4% 4 169 3 919 6,4% Coefficient de remplissage (%) 72,5% 80,6% (8,1) 81,7% 75,1% 6,6





