Van Lanschot Kempen: trading update derde kwartaal 2021

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 29 oktober 2021





Zeer sterk kwartaalresultaat , door sterk operationeel resultaat en boekwinsten op verkopen uit de partic i patieportefeuille

Client assets naar € 125, 2 miljard (eind juni 2021: € 121,0 miljard) en AuM naar € 107, 2 miljard (eind juni 2021: € 104,2 miljard)

Netto - instroom Private Clients € 0, 6 miljard en netto-uitstroom Whole sale & Institutional Clients € 2, 1 miljard in Q3

Sterke kapitaalratio naar 20,0% (eind juni 2021: 21,9%)

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: ‘We zijn trots op het resultaat in het derde kwartaal. De netto-instroom binnen Private Clients is aanhoudend goed. Het segment Wholesale & Institutional Clients toont een gemengder beeld, omdat de uitstroom door het vertrek van enkele institutionele klanten groter was dan de instroom.

Onze klanten willen in toenemende mate beleggen in minder liquide oplossingen. Dit blijkt uit de grote belangstelling voor de introductie van het Kempen European Private Equity Fund II. Dit kwartaal is ook de migratie van klanten van Hof Hoorneman Bankiers afgerond en zij hebben nu via ons platform toegang tot ons producten- en dienstenpakket.’

De client assets stijgen naar € 125,2 miljard (eind juni 2021: € 121,0 miljard) en de assets under management (AuM) stijgen naar € 107,2 miljard (eind juni 2021: € 104,2 miljard). Een groot deel van deze stijging betreft de AuM van Mercier Vanderlinden. In juli is de transactie waarmee we een 70%-belang in deze wealth manager (totaal AuM: € 3,8 miljard) hebben verkregen afgerond. De samenwerking verloopt voorspoedig. Mercier Vanderlinden is sinds de aankondiging van de transactie verder gegroeid.

Binnen Private Clients is de netto-instroom in het derde kwartaal weer hoog met € 0,6 miljard en hiermee komt de netto-instroom binnen dit segment dit jaar tot nu toe uit op € 3,0 miljard.

De netto-uitstroom binnen Wholesale & Institutional Clients bedraagt € 2,1 miljard in het derde kwartaal. Dit wordt vooral veroorzaakt door een, zoals eerder aangegeven, uitstroom binnen creditstrategieën en door het vertrek van een fiduciaire klant. Verder is er binnen de minder liquide beleggingsstrategieën goede instroom, dit past bij onze positie als niche-speler in deze markt.

Naast het sterke operationele bedrijfsresultaat hebben ook verkopen uit de participatieportefeuille een bijdrage geleverd aan de nettowinst. De verkopen van onze belangen in Fire Safety Holding en Quint Holding leverden ons respectievelijk boekwinsten van ruim € 10 miljoen en ongeveer € 5 miljoen op. Daarnaast droeg de verkoop van het niet-strategische belang in Holonite (Holowell BV) ongeveer € 2 miljoen bij aan de nettowinst.

Onze kapitaalpositie is sterk met een kapitaalratio van 20,0% (eind juni 2021: 21,9%). Deze ratio is inclusief de impact van de overname van Mercier Vanderlinden.

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

