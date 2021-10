AMA : Résultats du 1er semestre 2021

English French

Résultats du 1er semestre 2021

C hiffre d’affaire s semestriel en croissance de + 131% ( +124% à taux de change courant ) avec un niveau de p erte stable malgré l’accélération des investissements

Renforcement de la s tructure financière avec la levée de fonds de 3 5 M€ nets des frais d’émission réalisée lors de l’introduction en Bourse en juillet 2021

Décalage de la montée en puissance de la R&D et besoins supplémentaires des clients dans le cadre de l’industrialisation d’XpertEye au sein de leurs organisations générant un retard de croissance et une révision des objectifs 2021-2022





AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGC5 – mnémonique ALAMA), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2021, arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 28 octobre 2021.

Résultats consolidés non audités - IFRS, en K€ 1er semestre 2021 1er semestre 2020 Variation Chiffre d’affaires 3 935 1 754 +124% Marge brute ajustée1

en % du chiffres d’affaires 2350

59,7% 1020

58,2% +130%

+1,5 pt Charges de personnel (4 622) (3 363) +37% EBITDA ajusté2 (2 276) (2 402) +5% Résultat Opérationnel (3 700) (3 602) -3% Résultat Financier (230) (92) -150% Résultat Courant avant impôts (3 930) (3 694) -6% Résultat Net de l’ensemble consolidé (3 202) (3 502) +9%

Christian Guillemot, co-fondateur et Président directeur général d’AMA, précise : « Portés par la digitalisation croissante des professionnels de terrain et le succès de notre solution XpertEye, nous avons amorcé le lancement d’innovations significatives ces derniers mois. A cette occasion nous avons abordé une nouvelle phase de déploiement, permettant à nos clients d’industrialiser nos solutions à grande échelle, pour un nombre croissant d’équipements et de professionnels, répartis dans différents pays. Pour intégrer efficacement les systèmes d’informations des grands groupes, et répondre aux enjeux d’interopérabilité, nous devons développer des applicatifs additionnels. Ces nouveaux enjeux de R&D induisent un décalage dans nos prévisions d’activité. Avec un portefeuille de clients en augmentation constante, nous continuons de bâtir un leader du marché de la réalité assistée pour les professionnels de terrain. »

Résultats du 1er semestre 2021 : un niveau de perte stable malgré l’accélération des investissements

Au terme de ce 1er semestre 2021, le groupe AMA a enregistré un chiffre d’affaires de 3,9 M€ contre 1,7 M€ au 1er semestre 2020 soit une croissance à taux de change courant de 124% (+131% à taux de change constant). AMA a bénéficié du dynamisme de son portefeuille clients, à la fois auprès de ses clients historiques (84% de la croissance) et par l’acquisition de 91 nouveaux clients sur ce semestre. Le Groupe a accéléré les signatures de contrats cadres (« master agreements ») et déployé de premiers partenariats commerciaux stratégiques en France et à l’international (Orange Business Services-OBS, TXT, Projet 5G Tours, LLVision).

La marge brute du Groupe s’établit à 2,3 M€ au 1er semestre 2021, soit un taux de marge de 59,7% en amélioration d’1,5 point grâce à la progression significative des ventes de logiciels (+275%), qui représentent 29% du chiffre d’affaires du Groupe sur la période.

La forte progression des ventes et l’amélioration de la marge brute au cours du 1er semestre limitent la perte opérationnelle à (3,7) M€, contre (3,6) M€ au 1er semestre 2020, compensant en grande partie l’augmentation des charges de personnel (+1,3 M€).

Après prise en compte du résultat financier de (0,2) M€ et un produit d’impôts de 0,7 M€, le résultat net consolidé du groupe AMA est de (3,2) M€.

Renforcement de la structure financière avec la levée de fonds de 35 M€ nets réalisée lors de l’introduction en bourse en juillet 2021

Au 30 juin 2021, l’endettement financier net hors IFRS 16 ressortait à 10,4 M€ comparé à 2,5 M€ au 31 décembre 2020. Ces données ne tiennent pas compte de l’augmentation de capital de 35 M€ (nets des frais d’émission) réalisée dans le cadre de l’introduction en Bourse sur Euronext Growth début juillet, qui renforcent d’autant les capitaux propres et la trésorerie disponible du Groupe.

Décalage de la montée en puissance de la R&D et besoins supplémentaires des clients dans le cadre de l’industrialisation d’XpertEye au sein de leurs organisations générant un retard de croissance et une révision des objectifs 2021-2022

AMA s’applique actuellement à relever les défis technologiques liés à l’intégration et à l’interopérabilité de ses nouvelles applications au sein des systèmes d’informations de ses clients et à leurs besoins supplémentaires. Dans ces conditions, l’industrialisation d’XpertEye au sein des grands groupes est freinée. Le plan d’action mis en place amènent le Groupe à revoir sa roadmap produits, et ses hypothèses de revenus sur 2021 et 2022.

Cette étape est fondamentale pour assurer la performance de la solution agnostique et multiplateformes d’AMA, gage de sa croissance, et de ses marges futures. Le Groupe a par ailleurs continué de renforcer ses positions auprès de ses clients existants et à acquérir de nouveaux clients : à fin septembre 2021, AMA totalisait 447 clients dont 126 nouveaux.

A fin octobre AMA a réalisé 78% de ses objectifs de recrutement. Le Groupe a intégré 66 nouveaux collaborateurs depuis le début de l’année, portant son effectif à 186.

Au titre du 3ème trimestre, AMA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé non audité de 1,3 M€ (-18% par rapport au T3 2020), dans un contexte de marché dégradé par les tensions sur les approvisionnements et la production de nombreux grands industriels. Sur 9 mois, la croissance est de 61% pour un chiffre d’affaires de 5,3 M€.

AMA estime désormais atteindre un chiffre d’affaires 2021 d’au moins 6,5 M€ contre 15,4 M€ initialement. AMA adaptera le rythme de recrutement de ses forces de ventes sur les prochains mois afin de réaligner son organisation. AMA anticipe un retour à une croissance soutenue à compter du 2ème semestre 2022, portée par l’aboutissement des travaux de R&D permettant le déploiement de ses solutions à l’échelle industrielle et la montée en puissance de la stratégie commerciale.

Rapport Financier Semestriel

Le rapport financier du 1er semestre 2021 d’AMA Corporation PLC a été mis à disposition ce 29 octobre 2021 au matin. Il sera notamment disponible sur le site internet www.amaxperteye.com



Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2021 : 31 janvier 2021 (avant Bourse)

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d’AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

AMA est une entreprise en forte croissance, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Roumanie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon. AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

ANNEXES

Résultats du 1er semestre non audités, arrêtés par le Conseil d’administration du 28 octobre 2021.

Les états financiers au 30 juin ne tiennent pas compte de l’augmentation de capital de 35 M€ (nets des frais d’émissions) dont le règlement livraison est intervenu le 1er juillet 2021.

Compte de résultat semestriel résumé

IFRS, en K€ S1 2021 S1 2020 Chiffre d'affaires 3 935 1 754 Achats consommés (1 418) (450) Autres produits 1 997 1 084 Autres achats et charges externes (1 950) (1 345) Charges de personnel (4 622) (3 363) Amortissements des immobilisations corp. et incorporelles (1 423) (1 179) Autres charges (219) (104) Résultat Opérationnel (3 700) (3 603) Produits Financiers 33 8 Charges Financières (263) (100) Résultat Financier net (230) (92) Résultat avant impôt (3 930) (3 694) Produit d'impôt sur le résultat 728 192 Résultat net de la période (3 202) (3 502) Résultat de la période attribuable aux Propriétaires de la société (2 847) (3 658) Participation ne donnent pas le contrôle (355) (155)

Chiffres d’affaires trimestriels

Chiffre d’affaires trimestriels, IFRS, en K€ 2021 2020 Variation 1er trimestre 2175 548 297% 2ème trimestre 1848 1196 55% 3ème trimestre 1272 1542 -18%

Bilan semestriel résumé

IFRS, en k€ S1 2021 S1 2020 Immobilisations corporelles 1 352 832 Immobilisations incorporelles 6 607 5 461 Droits d'utilisation 1 648 1 110 Actifs financiers 129 108 Actifs d'impôt différé 1 276 504 Actifs non-courants 11 012 8 014 Stocks 1 634 1 661 Créances d'impôt courant 142 Créances clients et autres débiteurs 2 646 3 672 Autres actifs courants 2 816 1 834 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 001 2 368 Actifs courants 9 239 9 535 Total des actifs 20 251 17 549 Capital social 2 427 6 245 Primes d'émission Réserves de conversion 49 40 Résultats non distribués (3 000) 500 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société (524) 6 785 Participation ne donnant pas le contrôle (772) (745) Total des capitaux propres (1 296) 6 040 Emprunts et dettes financières 1 765 2 397 Dettes de loyers 1 108 675 Passif au titre des régimes à prestations définies 175 171 Provisions Autres passifs Passifs d'impôts différé 3 2 Passif non courants 3 051 3 245 Découverts bancaires 5 877 1 128 Passifs d'impôt courant 149 46 Emprunts et dettes financières 4 707 1 321 Dettes de loyers 549 449 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 714 974 Passifs sur contrats client (produits différés) 2 217 2 487 Provisions 538 538 Autres passifs 1 747 1 324 Passifs courants 18 498 8 267 Total des passifs 21 548 11 511 Total des capitaux propres et passifs 20 251 17 550

Tableau de Flux de Trésorerie semestriel

IFRS, en k€ S1 2021 S1 2020 Résultat net de la période (3 202) (3 502) Ajustements pour : Amortissements des immobilisations corporelles 665 594 Amortissements des immobilisations incorporelles 758 585 Résultat financier net 230 92 Résultat de cession d'immobilisations corporelles 41 2 Coût des paiements fondées sur des actions 1 21 Produits d'impôt sur le résultat (728) (192) Autres éléments 6 (9) Total des ajustements 972 1 092 Total marge brute d'autofinancement (2 330) (2 410) Variations des : Stocks (115) (825) Créances clients et autres débiteurs 902 (1 235) Passifs sur contrats (300) 1 178 Avances et acomptes 54 45 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 725 (16) Provisions et avantages du personnel 26 30 Autres créances/dettes courantes (1 666) 4 Autres éléments du besoin en fonds de roulement 740 6 Total des variations 625 (819) Flux de trésorerie générés par des activités opérationnelles (1 604) (3 229) Impôts payés (89) 333 Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles (1 693) (2 896) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 909) (574) Produits de cession d'immo. corporelles et incorporelles 7 17 Dépenses de développement capitalisées (1 861) (1 064) Subventions d'investissement (incl. CIR compensant les frais activés) 121 124 Augmentation d'actifs financiers (35) (36) Diminution d'actifs financiers 14 2 Intérêts reçus - - Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement (3 663) (1 531) Augmentation de capital - - Encaissements liés aux nvx emprunts et dettes financières 982 432 Encaissement des dettes de loyers 1 097 247 Remboursement d'emprunts et dettes financières (1 421) (174) Paiement de dettes de loyers (369) (258) Intérêts payés sur emprunts et comptes courants (70) (56) Intérêts payés sur dettes de loyer (7) (7) Trésorerie nette liée aux activités de financement 212 184 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie (5 144) (4 243) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 1 240 2 342 Effet de la var. des taux de change sur la trésorerie détenue 28 (27) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin (3 876) (1 928)





1 La marge brute ajustée correspond à la marge sur achats consommés hors dépréciation de stocks.

2 L’Ebitda ajusté correspond au résultat opérationnel + amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles + rémunérations à base d’actions conformément à la norme IFRS 2.

