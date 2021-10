Šiaulių banko grupės 2021 m. trijų ketvirčių veiklos rezultatai

English Lithuanian

Šiaulių banko grupė trečiąjį ketvirtį uždirbo daugiausiai šiais metais - 16,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, o per tris šių metų ketvirčius - 44,2 mln. eurų

Augant tiek verslo, tiek privačių klientų finansavimo apimtims, paskolų portfelio vertė per ketvirtį padidėjo 7 proc. ir viršijo 2 mlrd. eurų

Plečiant paslaugų kiekį interneto banke bei mobilioje programėlėje, auga skaitmeninių kanalų vartotojų skaičius

Išplėsta ilgalaikio finansavimosi struktūra, išleidus 75 mln. eurų obligacijų emisiją bei pasiskolinus beveik 500 mln. eurų iš ECB

„Šalies ekonomikai išliekant aktyviai, įgautas finansavimo pagreitis atsispindi ir šio ketvirčio rezultatuose – auga verslo finansavimo portfelis, privatūs klientai išlaiko stabiliai aukštą susidomėjimą būsto kreditavimu, auga daugiabučių modernizavimo apimtys. Bankui šis ketvirtis išskirtinis ir tuo, kad su obligacijų emisija žengėme pirmą žingsnį į tarptautinę obligacijų rinką, kas padėjo sustiprinti ilgalaikio finansavimosi struktūrą bei išplėsti investuotojų ratą,“ - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per tris šių metų ketvirčius uždirbo 44,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (29 proc. daugiau nei prieš metus, kai pelnas siekė 34,2 mln. eurų). Trečiojo ketvirčio pelnas buvo 16,3 mln. eurų ir, palyginti su 13,4 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 22 proc.

Per devynis šių metų mėnesius augo pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2020 m. atitinkamu periodu - grynosios palūkanų pajamos augo 4 proc. ir siekė 58,7 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 6 proc. ir sudarė 12,8 mln. eurų.

Per devynis šių metų mėnesius suformuotiems 1,5 mln. eurų atidėjiniams paskoloms bei kitam turtui daugiausia įtakos darė tikėtinų kreditų nuostolių modelio parametrų koregavimas. Konkrečių klientų pozicijų atidėjiniai šiuo laikotarpiu mažėjo. Praėjusių metų atitinkamo laikotarpio atidėjiniai, atsižvelgiant į prognozes dėl COVID-19 įtakos, sudarė 9,1 mln. eurų. Rugsėjo pabaigoje rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,1 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo rodiklis sudarė 0,7 proc.).

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis (eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką) rugsėjo pabaigoje siekė 40,4 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo - 39,9 proc.), o nuosavo kapitalo grąža - 15,8 proc. (praėjusių metų - 14,0 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga - padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 229 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 18.5 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Toliau didėjant ekonomikos apibrėžtumui buvo aktyviai finansuojami tiek gyventojai, tiek verslo subjektai. Per 9 mėnesius pasirašyta virš 884 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. dvigubai daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Banko grupės bendras paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per ketvirtį augo 7 proc. (125 mln. eurų), o nuo metų pradžios 16 proc. (274 mln. eurų) ir viršijo 2,0 mlrd. eurų.

Išlaikomos aukštos verslo finansavimo paskolų pasirašymo apimtys, kurios yra beveik tris kartus didesnės nei per praėjusių metų 9 mėnesius ir siekia 488 mln. eurų. Per ketvirtį verslo finansavimo portfelis augo 4 proc. (49 mln. eurų), o nuo metų pradžios 11 proc. (115 mln. eurų), iki 1,17 mlrd. eurų. Verslo finansavimo neveiksnių paskolų portfelis ir toliau tendencingai mažėja - rugsėjo pabaigoje sudarė 74 mln. eurų (nuo metų pradžios sumažėjo 39 mln. eurų arba 34 proc.).

Per trečią ketvirtį Bankui pavyko išlaikyti panašius būsto kreditų pardavimo rezultatus kaip ir per antrą ketvirtį - pasirašyta sutarčių už 53 mln. eurų (antrąjį ketvirtį už 54 mln. eurų). Po itin aktyvių I ir II ketvirčių, didžiuosiuose miestuose jaučiamas pirminės rinkos pasiūlymų trūkumas, taip pat dėl brangstančių statybinių medžiagų bei jų tiekimo sutrikimų dažnai nepradedami ar atidedami nauji statybos projektai. Dėl šios priežasties klientai net norėdami įsigyti naujesnį būstą nebeturi iš ko rinktis ir, įvertinę savo galimybes skolintis, toliau ieško ir laukia jiems tinkamų projektų. Per devynis mėnesius naujų kredito sutarčių pasirašyta už 148 mln. eurų (132 proc. palyginus su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu). Būsto paskolų portfelis per ketvirtį augo 13 proc. (47 mln. eurų), o nuo metų pradžios 40 proc. (117 mln. eurų) ir pasiekė 414,5 mln. eurų.

Vartojimo kredito sutarčių šiais metais pasirašyta tiek pat kaip ir atitinkamą laikotarpį praėjusiais metais – už 91 mln. eurų. Vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtį augo 2 proc., o nuo metų pradžios 3 proc. iki 165 mln. eurų.

Energetiškai efektyvių projektų finansavimo apimtys taip pat išlieka aukštos - per trečiąjį ketvirtį pasirašyta daugiabučių modernizavimo sutarčių už 37 mln. eurų, o nuo metų pradžios suma siekia 96 mln. eurų (71 proc. daugiau palyginus su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais). Sulaukus didesnio nei tikėtasi investuotojų, norinčių dalyvauti daugiabučių modernizavimo fonde, susidomėjimo bei esant galimybėms, buvo padidintas fondo dydis iki 275 mln. eurų (nuo 200 mln. eurų). Planuojama užbaigti sutarčių pasirašymą su investuotojais bei įsteigti fondą šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje.

Kasdienė bankininkystė

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, palyginus su praėjusių metų devyniais mėnesiais, padidėjo 6 proc. iki 12,8 mln. eurų. Gyventojai vis daugiau atsiskaito mokėjimo kortelėmis ir apsiperka internetu. Pajamos už atsiskaitymus ir pervedimus paaugo 9 proc. per metus. Nors bendras mokėjimo kortelių skaičius augo nežymiai, tačiau kredito mokėjimo kortelių skaičius išaugo 25 proc. per metus. Trečiąjį ketvirtį banko paslaugomis pradėjo naudotis 4,5 tūkst. naujų klientų, o klientų, užsisakiusių paslaugų planą, skaičius stabiliai augo ir viršijo 170 tūkst.

Atsižvelgiant į klientų poreikius, Bankas nuolat vysto skaitmeninius kanalus, paskutinį ketvirtį buvo išplėstas paslaugų skaičius interneto banke bei mobilioje programėlėje. Tampa įprasta, aptarnauji klientus nuotoliniu būdu - skambučių srautai bei prašymų pateikimas per nuotolį nuo pandemijos pradžios išlieka stabiliai išaugę bei didėja klientų skaičius, kurie identifikuojami nuotoliniu būdu.

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per tris ketvirčius išaugo 9 proc. (202 mln. eurų) ir rugsėjo pabaigoje viršijo 2,5 mlrd. eurų. Didžiąją dalį portfelio sudarantys indėliai iki pareikalavimo padidėjo 17 proc. arba 245 mln. eurų, o terminuotųjų indėlių portfelis sumažėjo 43 mln. eurų (5 proc.). Klientai toliau vis daugiau naudojasi Banko investavimo produktais - komisinių pajamos iš paslaugų, susijusių su vertybiniais popieriais, per tris ketvirčius pasiekė 2,3 mln. eurų (157 proc. daugiau palyginus su 2020 atitinkamu laikotarpiu).

Trečiąjį ketvirtį sėkmingai išplatinta 75 milijonų eurų apribotų pirmos eilės privilegijuotųjų obligacijų emisija. Ketverių metų trukmės obligacijos išleistos su Banko teise išpirkti jas pirma laiko po trijų metų. Naujoji obligacijų emisija yra pirmas kartas, kai Bankas žengė į tarptautinę obligacijų rinką. Tai padės Bankui atitikti būsimus MREL reikalavimus, kartu sustiprino įsipareigojimų struktūrą ir išplėtė investuotojų bazę.

Ketvirčio pabaigoje Bankas per ECB TITRO III.9 operaciją pasiskolino 478,81 milijono eurų trijų metų laikotarpiui. Bankas siekia, kad pasiekus tinkamą grynąjį skolinimą specialiu ataskaitiniu laikotarpiu, per TITRO operacijas gautoms paskoloms iki 2022 m. birželio 23 d. būtų taikoma -1,0% palūkanų norma.

*- prognozuojami duomenys

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2021 metų trijų ketvirčių finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2021 m. lapkričio 3 d. 16.00 val. (EET). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia .

