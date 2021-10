Communiqué de presse – vendredi 29 octobre 2021 – 08h50

ARGAN obtient la note « BBB- / stable » de l’agence de notation S&P Global Ratings

ARGAN, unique foncière française cotée spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts logistiques PREMIUM, annonce aujourd’hui l’attribution par S&P Global Ratings d’une notation émetteur long terme Investment Grade de « BBB- » assortie d’une perspective stable.

ARGAN a souhaité engager un processus de notation financière dans un contexte de diversification et d’optimisation de ses sources de financement, en particulier en vue d’un éventuel accès au marché obligataire en fonction des conditions de marché. Au terme du processus, S&P Global Ratings a attribué à ARGAN la note BBB- avec une perspective stable.

Jean-Claude Le Lan, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance, commente : « L’obtention d’une notation Investment Grade représente une étape importante dans l’évolution d’ARGAN et devrait permettre de faciliter son développement à travers, notamment, l’obtention de conditions de financement sur les marchés plus favorables. Nous nous félicitons de cette première notation financière qui reflète la qualité du profil de crédit d’ARGAN et conforte l’appréciation de notre position de leader du secteur de l’immobilier logistique Prime. »

La notation est disponible sur le site internet de S&P Global Ratings www.standardandpoors.com.

ARGAN annonce par ailleurs l’abaissement de son objectif de ratio LTV à 45% pour la fin de l’année (contre une prévision actualisée au 30 septembre 2021 de 50%). Cet abaissement s’inscrit dans le prolongement de la revalorisation du patrimoine livré d’ARGAN annoncée au marché le 1er octobre 2021 et de l’avancement de son plan stratégique.

