Ilkka-Yhtymä Lehdistötiedote 29.10.2021, klo 12.00



RUOTSALAINEN MARKKINOINTITEKNOLOGIAYHTIÖ UNGAPPED OSAKSI LIANA TECHNOLOGIESIA



Ilkka-Yhtymään kuuluva Liana Technologies on hankkinut 29. lokakuuta 2021 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistöosuuden ruotsalaisesta markkinointiteknologiayhtiö Ungapped Ab:sta. Yrityskauppa toteuttaa Liana Technologiesin strategiaa kasvaa Pohjoismaiden suurimmaksi markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tarjoavaksi toimijaksi.



Ungapped on vuonna 2006 perustettu teknologiayritys, jonka tarjooma keskittyy sähköpostimarkkinointiin, tapahtumanhallintaan sekä kyselyihin. Ungappedin osaaminen erityisesti järjestöjen ja julkisen sektorin viestinnässä vahvistaa Lianan asemaa luotettavimpana valintana sähköpostimarkkinointiin ja -viestintään ruotsalaisille yritysasiakkaille. Ungappedilla on vankka asiakaspohja ja se täydentää saumattomasti Lianan toimintaa ja tarjoomaa Ruotsissa.



Liana Technologies on kansainvälinen SaaS-yritys, jolla on yli 15 vuoden kokemus korkealaatuisten ja käyttäjäystävällisten digitaalisten markkinointi- ja viestintäteknologioiden tarjoamisesta markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille. Yrityksellä on toimistoja kuudessa maassa ja yli 3500 maailmanlaajuista asiakasta. Liana on yksi johtavista dataohjattujen markkinointiteknologioiden toimittajista.



- Ungappedin liittyminen Liana-perheeseen on meille erittäin tärkeä askel matkallamme Pohjoismaiden markkinajohtajaksi markkinoinnin ja viestinnän SaaS-palveluiden saralla. Olemme erittäin tyytyväisiä, että löysimme yhteisen sävelen Ungappedin kanssa, koska ratkaisumme täydentävät toisiaan, voimme oppia toisiltamme paljon ja jatkaa yhdessä kasvua. Yrityskaupan myötä Liana Technologiesin Ruotsin toimintojen toimitusjohtajaksi nimitetään Ungappedin perustaja Oscar Uribe”, kertoo Liana Technologiesin toimitusjohtaja Samuli Tursas.



Ungapped Ab:n liikevaihto vuonna 2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 10 MSEK. Yrityskaupan myötä Ilkka-Yhtymä-konsernin henkilöstö kasvaa kymmenellä markkinointiteknologian osaajalla.



Yrityskaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin vuoden 2021 liikevaihtoon ja tulokseen.



Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 480 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.