SMCP - Déclaration de franchissement de seuil au capital de SMCP par le Trustee des obligations échangeables émises par European TopSoho S.à.r.l.

Communiqué - Paris, le 29 octobre 2021

Déclaration de franchissement de seuil au capital de SMCP par le Trustee des obligations échangeables émises par European TopSoho S.à.r.l.

La Société a pris connaissance de la déclaration de franchissement de seuil publiée auprès de l’Autorité des marchés financiers par GLAS, en sa qualité de Trustee au titre des obligations échangeables en actions SMCP émises en septembre 2018 par European TopSoho S.à r.l., une filiale du groupe Shandong Ruyi1. Dans le cadre de cette déclaration, GLAS indique, à la suite de la survenance d’un cas de défaut au titre de ces obligations lié à l’absence de remboursement de cet emprunt à son échéance du 21 septembre 2021, avoir pris possession d’une partie des actions SMCP sous-jacentes représentant 29% du capital et 22,3% des droits de vote de SMCP. GLAS indique en outre qu’en conséquence de la réalisation de ce nantissement un receiver (mandataire professionnel de droit anglais) a été nommé, en charge de vendre l’intégralité des actions nanties à un tiers.

Par courrier en date du 28 octobre 2021, GLAS a par ailleurs demandé au conseil d’administration de SMCP de convoquer une Assemblée Générale des actionnaires avec pour ordre du jour le changement de la composition du Conseil d’administration à travers notamment (i) la révocation de la totalité des membres du Conseil d’administration représentant European TopSoho S.à.r.l./Shandong Ruyi et (ii) la nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants.

SMCP réunira son Conseil d’administration dans les prochains jours pour examiner cette demande et les conséquences de ce franchissement de seuil.

SMCP rappelle que cette situation ne remet pas en cause ses propres financements et ses opérations. La création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes du Groupe (actionnaires, salariés et autres partenaires) est au cœur de la stratégie de l’entreprise. SMCP et ses équipes restent pleinement mobilisés sur la mise en œuvre du plan stratégique One Journey à horizon 2025.

1 Voir la déclaration 221C2914 du 29 octobre 2021, disponible sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers.

