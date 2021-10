Finnish English

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2021 KLO 13.00

Taaleri-konserni ei ole enää rahoitus- ja vakuutusryhmittymä

Finanssivalvonta on päättänyt 29.10.2021, että Taaleri-konserni ei kuulu enää rahoitus- ja vakuutusryhmittymien (RaVa) valvonnasta annetun lain soveltamisalan piiriin. Taaleri Varainhoito Oy:n myynnin jälkeen Taaleri-konsernissa ei ole enää sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöä, joka on rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan edellytys rahoitus- ja vakuutusryhmittymän muodostumiselle.

Päätöksen myötä Taaleri-konserni ei enää julkaise RaVa-ryhmittymän omia varoja ja vakavaraisuutta rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti seuraavasta tilinpäätöksestä alkaen.

Taaleri Oyj



