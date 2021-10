English Finnish

Muutoksia Enento Groupin johtoryhmässä

Enento Groupin hallitus on tänään nimittänyt Business Insight -liiketoiminta-alueen johtajaksi Siri Hanen, joka aloittaa tehtävässä 1.1.2022. Hän on aikaisemmin toiminut Consumer Insight -liiketoiminta-alueen johtajana.

Lisäksi Gabriella Göransson on nimitetty Consumer Insight -liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.11.2021 alkaen. Hänellä on kattava kokemus kuluttajaliiketoiminnasta ja hän on vastannut liiketoiminta-alueesta Siri Hanen vanhempainvapaan aikana 1.4. – 30.9.2021.

Yhtiön nykyinen tietohallintojohtaja Jörgen Olofsson jättää yhtiön 25.11.2021. Enento Groupin Head of IT Operations Jari Julin on nimitetty väliaikaiseksi tietohallintojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Jari Julin toimii tässä tehtävässä, kunnes uusi tietohallintojohtaja aloittaa.

