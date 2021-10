HEXO présente ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2021, marqués par une forte croissance

English French

Une croissance totale du chiffre d’affaires net de 71 % par rapport au trimestre précédent et de 43 % par rapport au 4T2020; c’est le meilleur trimestre de ventes d’HEXO à ce jour.

Le revenu net total du 4T2021 a augmenté à 38,7 M$ contre 22,6 M$ au 3T202.

Le revenu net total de l’EF2021 a augmenté de 53 % par rapport à l’EF2020 pour atteindre 123,5 M$ contre 80,6 M$ pour l’EF2020.

Maintien d’une part de marché dominante par rapport aux entreprises homologues, alors que le marché continue de se diversifier.

Conclusion de l’acquisition de Zenabis Global Inc. (« Zenabis »).

OTTAWA, 29 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre (« 4T2021 ») et l’exercice financier terminé le 31 juillet 2021 (« EF2021 »). Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

« Je suis honoré de me joindre à l’équipe en tant que président-directeur général d’HEXO, a déclaré Scott Cooper. J’ai hâte de continuer à bâtir sur les solides fondations d’HEXO tout en visant notre priorité immédiate de poursuivre l’intégration des entreprises récemment acquises et de revoir notre situation financière. Notre but ultime est de stimuler la croissance et la rentabilité par la commercialisation de produits de consommation courante à base de cannabis. »

« Alors que nous faisons le bilan de l’année financière écoulée, je voudrais mettre en lumière certaines de nos réalisations clés, a poursuivi M. Cooper. Au cours du dernier exercice, HEXO a réalisé le revenu net le plus élevé de son histoire, s’est placé en tête du marché canadien du cannabis dans quatre catégories et a réalisé trois acquisitions, parmi lesquelles l’acquisition transformatrice de Redecan, qui a propulsé la Société au premier rang des ventes de cannabis récréatif à usage adulte au Canada. »

Mise à jour sur les affaires

Fusions et acquisitions

Faits saillants jusqu’au 31 juillet 2021

Conclusion de l’acquisition de Zenabis le 1 er juin 2021; celle-ci comprend des installations de culture diversifiées, dont une installation de culture intérieure de pointe à Atholville (N.-B.).

juin 2021; celle-ci comprend des installations de culture diversifiées, dont une installation de culture intérieure de pointe à Atholville (N.-B.). Zenabis a contribué 6,8 M$ au chiffre d’affaires net durant la période de deux mois terminée le 31 juillet 2021.

Événements postérieurs

La Société a conclu les acquisitions de Redecan et de 48North Cannabis Corp. (« 48North »). Tout au long du processus d’intégration, HEXO s’efforce de mettre en œuvre, à l’échelle de l’organisation, les forces de chaque entreprise qu’elle a acquise, de cerner et de résoudre les faiblesses éventuelles et d’obtenir une valeur synergique pour toute l’organisation.

HEXO estime que ces acquisitions lui permettront d’accroître sa part de marché, d’accélérer son chemin vers la rentabilité et de créer de nouvelles synergies.

Opérations

Faits saillants jusqu’au 31 juillet 2021

Engagement à être un chef de file relativement aux facteurs ESG, par la compensation de 100 % des émissions de carbone produites par ses opérations en 2020 et des émissions personnelles de ses employés1. La Société s’est également engagée à compenser le plastique utilisé dans ses sachets d’emballage.

Événements postérieurs

La Société a entrepris une réorganisation stratégique, avec l’annonce du départ de son cofondateur et PDG, Sébastien St-Louis, et la nomination de Scott Cooper, nouveau PDG d’HEXO.

Avant de se joindre à HEXO, M. Cooper était le président-directeur général de Truss Beverages Co., une coentreprise entre Molson-Coors Canada et HEXO qui détient la plus grande part du marché des boissons infusées au cannabis au Canada. Pendant une période qui ne dépassera pas six mois, Scott Cooper cumulera les deux fonctions.

HEXO a également annoncé la nomination de Valerie Malone à titre de chef des affaires commerciales et de Guillaume Jouët dans le poste de chef, Développement des équipes et culture d’entreprise. L’organisation bénéficiera de leur grande expérience dans le domaine des biens de consommation courante.

Marché canadien du cannabis

Faits saillants jusqu’au 31 juillet 2021

Le chiffre d’affaires net s’est accru de 71 % par rapport au trimestre précédent et de 43 % par rapport au 4T2020, marquant le meilleur trimestre de ventes d’HEXO à ce jour.

Le revenu net total du 4T2021 a augmenté à 38,7 M$, contre 22,6 M$ au 3T2021.

Le revenu net total de l’EF2021 a augmenté à 123,5 M$, contre 80,6 M$ pour l’EF2020.

Augmentation de la part de marché dans plusieurs provinces canadiennes, dont l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique, et maintien d’une part de marché parmi les deux premiers producteurs au Québec.

Les revenus nets tirés des produits pour usage adulte, sauf les boissons, ont augmenté de 28 % par rapport au trimestre précédent.

Les revenus nets tirés des boissons à base de cannabis ont augmenté de 70 % par rapport au trimestre précédent et de 161 % par rapport à l’exercice 2020.

Maintien d’une position de chef de file sur le marché par rapport aux entreprises homologues, alors que la part de marché continue de se diversifier.

HEXO USA

Faits saillants jusqu’au 31 juillet 2021

Le 28 juin 2021, HEXO a annoncé la clôture de l’acquisition d’une installation de 50 000 pieds carrés dans le Colorado, laquelle lui fournira l’infrastructure nécessaire à la réalisation de ses plans d’expansion aux États-Unis. D’après son zonage, cette installation, qui offre diverses capacités opérationnelles, pourra produire une gamme complète de produits de cannabis.

Événements postérieurs

Truss CBD USA a annoncé qu’après un lancement réussi au Colorado en 2020, l’entreprise procédera à la mise en marché, dans 17 États, de Veryvell, une gamme de boissons adaptogènes CBD dérivées du chanvre. Truss CBD USA est une coentreprise entre Molson Coors Beverage Company et HEXO USA Inc., une filiale d’HEXO formée pour saisir le marché américain des boissons infusées au cannabis.

Mise à jour sur la situation financière

En milliers de dollars Pour les trois mois terminés le

Pour les douze mois terminés le

Aperçu de l’état des résultats 31 juillet

2021

30 avril

2021 31 juillet

2020 31 juillet

2021 31 juillet

2020 $ $ $ $ $ Produits de la vente de biens 53 022 33 082 36 140 173 081 110 149 Droits d’accise (14 365 ) (10 482 ) (9 082 ) (49 583 ) (29 598 ) Revenus nets de la vente de biens 38 657 22 600 27 058 123 498 80 551 Recettes accessoires 103 60 87 271 233 Total des revenus 38 760 22 660 27 145 123 769 80 784 Bénéfice brut avant ajustements2 7988 5006 8104 34 175 26 953 Bénéfice brut/(perte brute) avant ajustements de la juste valeur 1499 4379 (36 012 ) 29 066 (46 421 ) Bénéfice brut/(perte brute)2 3234 8816 (34 690 ) 48 798 (57 975 ) Dépenses d’exploitation (63 116 ) (24 906 ) (71 509 ) (134 293 ) (418 576 ) Perte d’exploitation (59 882 ) (16 090 ) (106 199 ) (85 495 ) (476 551 ) Autres charges et pertes (9 630 ) (4 621 ) (63 333 ) (29 664 ) (75 961 ) Perte et perte globale avant impôts (69 512 ) (20 711 ) (169 532 ) (115 159 ) (552 512 ) Recouvrement d’impôts courants et différés 397 – – 397 6023 Autres éléments du résultat global 1156 3 – 1152 – Total de la perte nette et de la perte globale (67 959 ) (20 708 ) (169 532 ) (113 610 ) (546 489 )





1 La Société a ajusté la présentation du bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en supprimant les dépréciations et les pertes de valeur des stocks et des actifs biologiques. 2 Voir, à la section « Coût des ventes, taxes d’accise et ajustements de la juste valeur », le rapprochement des bénéfices bruts

Dépenses d’exploitation

En milliers de dollars Pour les trois mois terminés le

Pour les exercices terminés le

31 juillet

2021 30 avril

2021 31 juillet

2020 31 juillet

2021 31 juillet

2020 $ $ $ $ $ Frais de vente, frais généraux et administratifs1 19 160 11 178 12 436 54 543 52 793 Marketing et promotion 3665 2452 2375 10 348 12 474 Rémunération en actions 827 2715 4373 11 731 25 790 Recherche et développement 934 730 677 3835 4639 Amortissement des immobilisations corporelles 1728 1612 1179 6097 6072 Amortissement des actifs incorporels 1002 371 249 2050 3939 Coûts de restructuration 1562 336 (79 ) 3283 4767 Dépréciation des immobilisations corporelles 19 350 16 46 414 20 230 79 418 Dépréciation des actifs incorporels – – 2000 – 108 189 Dépréciation de l’écart d’acquisition – – – – 111 877 Réalisation d’un contrat onéreux – – 1763 – 4763 Cession d’actifs à long terme – – 122 1294 3855 Perte/(gain) sur la cession d’immobilisations corporelles 19 (19 ) – 64 – Coûts des opérations d’acquisition 14 869 1871 – 17 174 – Frais de recouvrement de Santé Canada1 – 3644 – 3644 – Total 63 116 24 906 71 509 134 293 418 576





1 La Société a ajusté la présentation des frais de vente et des frais généraux et administratifs pour ventiler les frais de recouvrement de Santé Canada afin de faciliter l’examen et l’identification par les utilisateurs. Cette présentation diffère de celle des états financiers intermédiaires de la Société pour l’exercice terminé le 31 juillet 2021.

Autres questions

Marges brutes

La marge brute totale de la Société a baissé à 20 % d’un trimestre à l’autre, contre 22 % au 3T2021. La marge brute du revenu net tiré de produits destinés aux adultes (autres que les boissons) est passée de 28 % à 12 % en raison de l’augmentation des ventes sur les marchés où les taxes d’accise sont plus élevées, de la baisse des prix de vente moyens et de la cristallisation des ajustements de la juste valeur lors de l’acquisition de Zenabis.

Avec une normalisation pour tenir compte de l’impact de la cristallisation, la marge brute totale de la Société s’améliorerait pour atteindre 26 % au 4T2021. Les ventes internationales de produits à forte marge ont connu une croissance significative au cours de la période, atteignant des revenus nets de 6,8 M$ et une contribution à la marge brute de 65 %. Les ventes en gros ont également subi l’impact de la cristallisation des ajustements de la juste valeur sur la comptabilisation du prix d’achat de Zenabis. Avec une normalisation pour tenir compte de cela, les marges auraient été de 35 % contre une marge brute déclarée de (65 %).

Poursuite des activités et billet convertible garanti de premier rang

La Société reconnaît que ses billets convertibles garantis de premier rang émis le 27 mai 2021 continuent de susciter des inquiétudes. Elle a maintenu une relation positive avec le titulaire, qui a négocié et accepté deux modifications à celle-ci. Malgré le risque que d’importantes sorties de fonds soient nécessaires au cours des douze prochains mois selon les modalités de l’obligation convertible garantie de premier rang, la Société a travaillé avec le titulaire pour renégocier ces modalités.

La Société dispose de suffisamment de fonds pour répondre aux besoins courants en matière de fonds de roulement, mais les fonds disponibles, combinés aux flux de trésorerie opérationnels, ne suffisent pas à répondre aux besoins potentiels en matière de trésorerie associés au billet convertible garanti de premier rang, d’investissements nécessaires pour continuer à développer l’infrastructure de culture et de distribution, et des plans de croissance de la Société. La direction envisage différentes options pour obtenir le financement nécessaire, qui pourrait prendre la forme de l’émission de nouveaux instruments de capitaux propres ou de dette, publics ou privés, complétés par des rentrées de fonds provenant de l’exploitation.

Il existe toutefois un risque que certaines sources complémentaires de financement futur ne soient pas mises à la disposition de la Société, ou qu’elles le soient selon des modalités acceptables pour la direction. Dans l’intervalle, la direction continue de surveiller et de gérer ses flux de trésorerie en fonction de ses objectifs de croissance stratégique et de ses besoins en fonds de roulement.

Mesures autres que IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait référence au bénéfice brut avant ajustement, au bénéfice et à la marge avant ajustements de la juste valeur, au bénéfice brut ajusté, au BAIIA ajusté et aux recettes par équivalent-gramme; ce ne sont pas des mesures de la performance financière conformes aux normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification prescrite par les IFRS et ne sont, par conséquent, que peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures IFRS, car elles permettent de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou à la place d’un examen de nos informations financières présentées selon les normes IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les termes ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 juillet 2021 qui est déposé sous le profil de la Société, respectivement sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov.

Téléconférence

La Société tiendra une téléconférence le 29 octobre 2021 pour discuter de ces résultats. Scott Cooper, PDG, et Trent MacDonald, chef de la direction financière, animeront la téléconférence à partir de 8 h 30 (heure de l’Est). Une période de questions et réponses à l’intention des analystes suivra la présentation donnée par les membres de la direction.

Date : 29 octobre 2021

Heure : 8 h 30 (heure de l’Est)

Diffusion Web : https://events.q4inc.com/attendee/987736433

Pour les résultats trimestriels précédents et les communiqués de presse récents, consulter le site hexocorp.com.

À propos d’HEXO Corp

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Maintenant qu’elle a fait l’acquisition de Redecan et de 48North, HEXO est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les déclarations de la Société concernant la conviction de la direction que certaines dépenses incluses dans les frais d’exploitation sont non récurrentes et liées à des changements importants dans les conditions du marché et le recentrage de ses activités sur l’obtention d’un BAIIA ajusté positif.

Une analyse plus complète des risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et dans d’autres documents d’information continue, qui sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

