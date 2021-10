AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2021

English Finnish

13:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 29 Lokakuuta 2021 - Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)



Tuotantoraportti Q3 2021

Afarakin erikoissmetalliseos segmentin tuotanto osoittaa paranemisen merkkejä. Afarak Groupin kokonaistuotanto vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä oli alhaisempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtui pääasiassa Etelä-Afrikan suurten omaisuuserien myynnistä.

Q3/2021 Q3/2020 Muutos 2020 Konsernin tuotanto mt 31,568 43,121 -26.8% 214,775 Kaivostoiminta mt 26,273 41,762 -37.1% 184,779 Jalostustoiminta mt 5,295 1,359 289.6% 29,997 Erikoismetalliseostuotanto mt 23,716 17,440 36.0% 89,715 Kaivostoiminta mt 18,421 16,081 14.5% 73,306 Jalostustoiminta mt 5,295 1,359 289.6% 16,409 Rautametalliseostuotanto mt 7,852 25,681 -69.4% 125,060 Kaivostoiminta mt 7,852 25,681 -69.4% 111,472 Jalostustoiminta mt 0 0 0.0% 13,588

Kaivostoiminta

Turkin kaivokset jatkoivat kaivostoimintansa lisäämistä vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Kasvu oli 14,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Etelä-Afrikan kaivosten kaivostoiminta väheni selvästi merkittävien omaisuuserien myynnin seurauksena.

Jalostustoiminta

Parantuneet markkinaolosuhteet sekä lisääntynyt kysyntä johtivat tuotantomäärien merkittävään kasvuun EWW:n tuotantolaitoksella Saksassa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.





