La Légion royale canadienne lance la Campagne nationale du coquelicot 2021

OTTAWA, 29 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cent ans après que le coquelicot soit devenu le symbole du Souvenir dans tout le pays, la Légion royale canadienne a lancé sa Campagne nationale du coquelicot 2021. Près de 20 millions de coquelicots devraient être distribués cette année.

« Nous sommes toujours reconnaissants de voir comment les Canadiens se mobilisent pour soutenir nos vétérans durant cette période », affirme Bruce Julian, président national de la Légion royale canadienne. « Nous sommes dans la deuxième année de la pandémie et pourtant nous savons qu’une fois de plus, nous pouvons compter sur les généreux donateurs et bénévoles pour soutenir la campagne. »

Des moyens nouveaux et traditionnels de faire des dons

Plus de 34 000 boîtes de dons traditionnelles contenant des coquelicots seront placées aux endroits habituels partout au pays. De plus, mille boîtes de dons sans contact Donnez.Commémorez. offertes en partenariat avec la Banque HSBC Canada, seront distribuées dans toutes les filiales de la Banque HSBC, dans de nombreuses filiales de la Légion et dans certains magasins. Cette année, des options de don de 2, 5 et 10 dollars sont offertes, et les gens qui font un don reçoivent leur coquelicot directement de la boîte électronique. Vous trouverez de plus amples informations ici.

Le coquelicot numérique 2021 présenté en partenariat avec la Banque HomeEquity, qui propose l’hypothèque inversée CHIP, est offert cette année encore sur mypoppy.ca/fr. Les gens peuvent dédier un coquelicot numérique et le partager sur leurs réseaux sociaux. Il s’agit d’un projet de la Fondation nationale Légion, et les dons seront versés à cet organisme de bienfaisance, qui se consacre également au soutien des vétérans et à la promotion du Souvenir.

Les donateurs peuvent également choisir de faire un don en ligne sur Legion.ca.

Commémoration du 100e anniversaire du coquelicot

Pour souligner le 100e anniversaire du coquelicot en 2021, une épinglette spéciale, qui est une reproduction de l’originale en tissu de 1921, est offerte en vente à la Boutique du Coquelicot (www.poppystore.ca.) La Monnaie royale canadienne a également produit une pièce commémorative du coquelicot et Postes Canada a créé un timbre commémoratif du coquelicot.

La Légion est fière d’introduire le Coquelicot immortel cette année, une façon de marquer l’anniversaire du Coquelicot et de préserver la mémoire des Canadiens tombés au combat. Il a été créé à partir d’un coquelicot rouge authentique provenant des champs de Flandres en Belgique, puis numérisé. Les noms des vétérans canadiens tombés au champ d’honneur sont cryptés sur ses pétales. Cent exemplaires de cette œuvre d’art exceptionnelle sont proposés sur la place de marché virtuelle. Les recettes seront directement versées au Fonds du coquelicot, de même que 10 % de toute vente ultérieure.

Le Souvenir à travers la lumière

Cette année encore, des milliers de coquelicots, représentant les vétérans canadiens tombés au champ d’honneur, déferleront en cascade sur la Tour de la Paix de la Colline du Parlement. Le premier soir de la Pluie de coquelicots 2021, Andrea McCrady, carillonneur du Dominion, jouera « La dernière sonnerie » sur les cloches de la Tour de la Paix avant que le premier coquelicot ne tombe. Les personnes qui ne peuvent pas assister à l’événement en personne peuvent le suivre en direct sur la page Facebook de la Légion. La Pluie de coquelicots aura lieu du 29 octobre au 11 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30. Des coquelicots virtuels déferleront également en cascade sur l’édifice du Sénat aux mêmes heures, et sur la « lanterne Kipnes » du Centre national des arts le 11 novembre, de 7 heures à minuit.

De magnifiques sites canadiens et des lieux communautaires seront également illuminés pour soutenir la campagne.

La Tour CN projettera l’image du coquelicot de chaque côté de la tour le 29 octobre et de nouveau du 6 au 11 novembre, et sera illuminée en rouge le jour du Souvenir.

projettera l’image du coquelicot de chaque côté de la tour le 29 octobre et de nouveau du 6 au 11 novembre, et sera illuminée en rouge le jour du Souvenir. L'enseigne de la ville de Toronto au square Nathan Phillips sera éclairé en rouge le 11 novembre, et la Ville annoncera d'autres projets commémoratifs connexes le 11 novembre.

au square Nathan Phillips sera éclairé en rouge le 11 novembre, et la Ville annoncera d'autres projets commémoratifs connexes le 11 novembre. Les chutes du Niagara seront illuminées en rouge le 29 octobre et le 11 novembre.

seront illuminées en rouge le 29 octobre et le 11 novembre. L’enseigne de la ville d’Ottawa au marché By sera illuminée en rouge les 10 et 11 novembre.

au marché By sera illuminée en rouge les 10 et 11 novembre. Le siège social de Postes Canada à Ottawa sera illuminé en rouge du 8 au 11 novembre.

à Ottawa sera illuminé en rouge du 8 au 11 novembre. La tour de Calgary sera illuminée en rouge le 11 novembre.

sera illuminée en rouge le 11 novembre. Le Stade BC Place affichera un motif de coquelicot le 11 novembre.

affichera un motif de coquelicot le 11 novembre. La vasque olympique du centre des congrès de Vancouver sera illuminée en rouge le 11 novembre.

sera illuminée en rouge le 11 novembre. Les voiles de lumière de la Place du Canada seront illuminées en rouge le 11 novembre.

seront illuminées en rouge le 11 novembre. Le dôme de Science World Vancouver s’illuminera en rouge le 29 octobre et le 11 novembre.

s’illuminera en rouge le 29 octobre et le 11 novembre. La Tour de l’horloge à Mississauga sera illuminée le 11 novembre, avec des ondulations rouges.

sera illuminée le 11 novembre, avec des ondulations rouges. Chaque soir à partir du 29 octobre, deux écrans géants sur la Colline du Parlement présenteront le Mur d’honneur virtuel, une vidéo silencieuse affichant les visages des vétérans canadiens décédés, leurs photos ayant été envoyées par des gens de partout au pays.

La cérémonie de lancement de la Campagne nationale du coquelicot 2021 a eu lieu le 25 octobre. Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada, a accepté le premier coquelicot, remis par le président national Bruce Julian.

Les fonds versés à l’échelle du pays dans le cadre de la Campagne nationale du coquelicot servent à soutenir les vétérans et leurs familles. Les fonds récoltés dans une région restent dans cette même région.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est insufflée par ses quelque 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques/Requêtes médiatiques : Nujma Bond 613-540-7604 ou PublicRelations@Legion.ca

