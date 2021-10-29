更新 -- Sphera的2021年安全报告发现，工作场所安全流程中意图与实现之间仍然存在差距

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芝加哥, Oct. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sphera最新的安全报告揭示，虽然大多数公司都将安全作为其企业文化的一部分，但改善其流程安全和个人安全绩效仍有许多障碍亟待克服。



全球领先的环境、社会和治理（ESG）绩效与风险管控软件、数据与咨询服务提供商Sphera®对近350名风险、流程安全以及健康与安全专业人士进行了调查。结果显示，75%的受访者表示安全是其组织企业文化的一部分，只有40%的受访者表示他们制定了明确的安全绩效路线图。

安全是任何强大组织的基础，也是ESG的关键组成部分。根据Sphera的安全报告，创建安全文化与合规同样重要，这影响了绩效安全驱动因素的优先次序。受访者表示，前三大安全绩效驱动因素是降低运营和重大事故危害（MAH）风险敞口（60%）、监管合规（48%）以及公司和董事会优先事项（37%）。

在疫情期间，雇主提高了对其员工面临的安全隐患的认识。超过四分之一（27%）的受访者表示，集中式健康与安全流程的采用方面存在滞后。

五年来，Sphera编制了备受期待的流程安全管理/运营风险管控（PSM/ORM）报告，探索了流程安全与运营风险管控方面的行业趋势。然而，随着2021年报告的公布，Sphera扩展了总体安全格局，将健康与安全也囊括在内。 虽然职业安全与健康部门感受到的压力尤为明显，但各行各业的公司都必须不断地进行结构调整，以确保工人们的人身安全。

Sphera首席执行官兼总裁Paul Marushka表示：“疫情凸显了安全与风险管控流程如何快速地被打破平衡。各个方面的安全造就了一个有弹性且可持续的商业模式，特别是在ESG目标至关重要的时代。有效的安全文化和高效的安全流程有助于确保健康的员工队伍和更高的业务绩效。然而，我们仍然看到企业在如何将安全与业务绩效联系起来方面存在差距，这突出表明需要通过数据、软件和专业知识来采取一个更全面的方法。”

其他见解：

今年的调查显示，51%的受访者指出资源有限、43%的受访者指出优先事项相互冲突，以及31%的受访者指出预算有限是实现计划中安全重要性维护与检查的主要障碍，这一点保持不变。这些关于阻碍各个组织提高安全绩效和减少事故的潜在问题的主要指标，反过来又与安全意图和安全实现之间的差距有关。

Sphera的安全报告显示，实施风险监控实践仍有大量工作要做，这些实践能够解决整个组织所面临的各种风险。此外，略超过一半（56%）的受访者表示，他们仍然通过人工方式跟踪关键的保障/屏障，例如丧失遏制和结构完整性，只有19%的受访者表示这些保障措施得到了实时监控。这进一步表明，工作流程与工人安全之间的关系日益加强，并且，人们日益重视疫情期间出现的健康与安全管理（HSM）问题，各组织需要对安全与风险管控有一个整体把握。

关于安全调查

Sphera调查了来自世界各地众多行业的349名风险、流程安全以及健康与安全专业人士，以针对《2021年安全报告》评估他们的安全标准。受访者来自全球多个行业，如制造业、石油和天然气、化工/石化、能源、建筑、专业服务和政府。

关于Sphera

Sphera是环境、社会和治理（ESG）绩效和风险管控软件、数据和咨询服务的领先提供商，专注于环境、健康、安全与可持续发展（EHS&S）、运营风险管理和产品管理。如需了解有关Sphera的更多信息，请访问www.sphera.com。在LinkedIn上关注Sphera。

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Denise Jones，Sphera营销传播经理，djones@sphera.com