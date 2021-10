Totalbanken A/S har den 29. oktober 2021 modtaget følgende storaktionærmeddelelse:

I overensstemmelse med MAR skal vi herved oplyse at Strategic Investments A/S (CVR: 71064719) som følge af køb d.d af 8.006 aktier i Totalbanken A/S ejer i alt 334.084 aktier, eller 10,23% af aktiekapitalen.

