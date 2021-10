Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 30 septembre 2021

Communiqué de presse

Amiens, le 29 octobre 2021





Résultats à fin septembre 2021

Crédit Agricole Brie Picardie :

Un rebond commercial important confirmé par une belle performance financière

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Première banque de son territoire (Oise, Seine et Marne et Somme), le Crédit Agricole Brie Picardie réalise 4,2 milliards d’euros de financements à moyen et long terme à fin septembre 2021 (+41% par rapport à 2020) et retrouve un niveau d’activité supérieur à celui de 2019.

Cette croissance est portée par les nouveaux financements dédiés à l’équipement des agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités publiques, qui représentent près de 1,4 Md€ à fin T3 2021, soit une progression de 58% par rapport à 2020 et de 33% par rapport à 2019. Les réalisations de crédits à l’habitat atteignent plus de 2,6 Md€ à fin septembre 2021 (+35% par rapport à fin septembre 2020).

Chiffres en Md€ sept.-20 sept.-21 Var en % Encours de collecte globale 30,8 33,1 +7,7% dont encours de collecte bilan 20,5 22,3 dont encours de collecte tierce 10,3 10,8 Encours de Crédit 25,3 27,3 +8,2% dont encours crédit habitat 17,4 18,7 dont encours crédit de trésorerie 1,8 2,0 dont encours de crédit equipement 6,1 6,6

L’encours de crédit continue de croître (+8,2% soit +2,1 Md€ sur un an) et permet de faire progresser la part de marché à 35% à fin août 2021**.

L’encours de collecte globale géré par la Caisse Régionale atteint les 33,1 Md€ à fin septembre 2021, en augmentation de 7,7% sur 1 an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 1,8 Md€ sur un an glissant (+8,6%) et atteint 22,3 Md€. L’encours de collecte hors bilan augmente de 5,8%.

Avec un portefeuille assurance de plus de 683 000 contrats, la Caisse Régionale répond au besoin de protection des acteurs du territoire. Elle compte ainsi 15 000 contrats supplémentaires depuis le début d’année et poursuit dans cette dynamique.

Le Crédit Agricole Brie Picardie a accueilli près de 44 000 nouveaux clients au cours des neuf premiers mois de l’année et comptabilise à fin septembre 2021 près de 1,1 million de clients dont plus de 410 000 sont sociétaires.

La Caisse Régionale, forte de ses valeurs mutualistes et engagée auprès des jeunes de son territoire, a lancé le premier appel à projets de la Fondation Crédit Agricole Brie Picardie. L’objectif commun des projets participants : l’insertion professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans. Ce ne sont pas moins de 7 projets qui ont été sélectionnés parmi 38 dossiers candidats. Les lauréats se partageront la dotation de 120 k€ afin de récompenser leurs initiatives et de les aider à réaliser leurs projets.

RÉSULTATS FINANCIERS

Au 30 septembre 2021, le Produit Net Bancaire social s’élève à 477,2 M€, en hausse de +22,4% par rapport à septembre 2020. Cette progression est en partie liée à la perception de dividendes intragroupes, qui avaient été versés au mois de décembre en 2020. Retraité des éléments non récurrents, le PNB sous-jacent progresse de 8,5% par rapport à 2020 et dépasse sensiblement celui de 2019, marquant le dynamisme des activités commerciales dans un contexte de reprise économique, de taux bas et d’apport de ressources bonifiées de la Banque Centrale Européenne.

Les charges de fonctionnement atteignent 249,3 M€, en croissance de 4,2% sur un an glissant. Cette progression reflète la politique d’investissement de la Caisse Régionale dans le capital humain, immobilier et digital. Le Résultat Brut d’Exploitation social atteint 227,9 M€ et le coefficient d’exploitation s’améliore à 52,2% à fin septembre 2021 (contre 61,4% sur les neuf premiers mois de 2020).

A fin septembre 2021 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,09% (contre 1,22% au troisième trimestre 2020), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 29,6 milliards d’euros. La Caisse Régionale maintient un taux de défaut très inférieur à celui du marché français.

Le Crédit Agricole Brie Picardie a doté sur les neuf premiers mois de 2021 un coût du risque de 17,5 M€ soit 9 points de base annualisés sur encours. Ces dotations concernent intégralement des crédits sains et le taux de couverture des crédits en défaut atteint 157% au 30 septembre 2021.

Après l’impôt sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 154,7 M€ contre 69,0 M€ sur les neuf premiers mois de 2020. Il dépasse les niveaux d’avant COVID avec une progression de +3,3% par rapport aux neuf premiers mois de 2019.

Base individuelle (en M d'euros) sept.-20 sept.-21 Var en % Produit Net Bancaire 389,9 477,2 +22,4% PNB hors non récurrent 398,3 431,9 +8,5% Charges de Fonctionnement Nettes 239,3 249,3 +4,2% Résultat Brut d'Exploitation 150,6 227,9 +51,3% RBE hors non récurrent 159 182,6 +14,8% Résultat Net Social 69,0 154,7 +124,2% Base consolidée (en M d'euros) sept.-20 sept.-21 Var en % Produit Net Bancaire 392,6 500,5 +27,5% PNB hors non récurrent 400,5 449,7 +12,3% Charges de Fonctionnement Nettes 242,4 251,7 +3,8% Résultat Brut d'Exploitation 150,2 248,8 +65,7% RBE hors non récurrent 158,2 198,0 +25,2% Résultat Net consolidée 81,2 176,6 +117,3%

En base consolidée et en normes IFRS, le Produit Net Bancaire s’établit à 500,5 M€ soit une progression de 27,5%. Retraité des éléments non récurrents, le PNB IFRS est en hausse de 12,3% par rapport à fin septembre 2020.

Le résultat net IFRS sur neuf mois de 2021 s’établit à 176,6 M€, contre 81,2 M€ en 2020 et 150,1 M€ en 2019.

Les capitaux propres consolidés approchent les 4,4 Md€ à fin septembre 2021, pour un total bilan consolidé de 37 Md€. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 64,0% et 32,9% de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par Standard and Poor’s.

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés : le ratio CRD est estimé à 21% à fin septembre 2021 pour un minimum de 10,5% et le Liquidity Coverage Ratio fin de mois*** s’établit à 166,7% à fin septembre 2021, pour une exigence réglementaire minimale fixée à 100,0%.

PERSPECTIVES S

Dans un contexte économique en reprise, le Crédit Agricole Brie Picardie, banque engagée sur son territoire, poursuit son action pour accompagner l’ensemble de ses clients dans leur quotidien et dans la réalisation de leurs projets.

En lien direct avec ses valeurs, la Caisse Régionale et le Village by CA Brie Picardie accompagnent et accélèrent 30 start-up dans les thématiques Ville Durable, Economie du Tourisme et Agroalimentaire. Au cours du troisième trimestre 2021, 3 start-up du Village by CA ont été primées au niveau national lors du challenge TOURISME INNOV’2021. Ce challenge récompense les solutions les plus innovantes autour de différentes thématiques, telles que rétablir la relation de confiance suite à la crise sanitaire, penser un tourisme pour voyager plus responsable ou encore enrichir l’expérience du visiteur avant, pendant et après sa visite.

CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT

A fin septembre 2021, l’actif net par titre est de 60,79 €. Le cours de clôture du CCI au 30 septembre 2021 est de 19,39 € et représente 31,9% de l’actif net par titre. La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2020 affectée aux CCI ressort à 7,4.

La Caisse régionale poursuit par ailleurs son programme de rachat. Sur les neuf premiers mois de 2021, 152 538 CCI ont été rachetés dont 148 934 à des fins d’annulation. Par ailleurs, à fin septembre, 11,4 M€ sont déduits du ratio de solvabilité au titre des rachats à venir dans le cadre de ce programme.

* Comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2021 arrêtés par le Conseil d’Administration du 29 octobre 2021 – Examen limité en cours par les commissaires aux comptes.

** Dernière donnée disponible

*** A fin septembre 2021, le ratio LCR Disclosure s’établit 157,2%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes).

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr .

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr , 03 22 53 31 34.

Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr , 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne près de 1,1 million de clients et plus de 410 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 209 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses Locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers. Taux de Couverture des défauts Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions IFRS9 rapportées aux encours défauts vifs. Actif net par titre L’Actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

ANNEXE - Passage du PNB social publié au PNB social hors non récurrent

Base individuelle (norme française) Septembre Septembre Variation (en millions d’euros) 2020 2021 en % Produit Net Bancaire 389,9 477,2 22,4% Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille de placement 3,4 0,1 Retraitement des opérations de restructuration de bilan (IRA emprunts en blanc) 0,0 2,2 Retraitement des dotations la provision épargne logement 5,0 0,2 Retraitement des dividendes SACAM Mutualisation 0,0 -10,5 Retraitement des dividendes SAS Rue de La Boétie 0,0 -37,3 Produit Net Bancaire hors non récurrent 398,3 431,9 8,5%

ANNEXE - Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé hors non récurrent

Base consolidée (norme IFRS) Septembre Septembre Variation (en millions d’euros) 2020 2021 en % Produit Net Bancaire 392,6 500,5 27,5% Retraitement des dotations/reprises sur provision portefeuille de placement valorisé à la juste valeur par résultat 3,0 -5,5 Retraitement des opérations de restructuration de bilan (IRA emprunts en blanc) 0,0 2,2 Retraitement des dotations la provision épargne logement 5,0 0,2 Retraitement des dividendes SACAM Mutualisation 0,0 -10,5 Retraitement des dividendes SAS Rue de La Boétie 0,0 -37,3 Produit Net Bancaire hors non récurrent 400,5 449,7 12,3%

Pièce jointe