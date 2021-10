Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : information financière du 3ème trimestre 2021

Tous mobilisés pour l’Indre-et-Loire et la Vienne

Information financière du troisième trimestre 2021

(Communiqué diffusé le 29 octobre 2021)

17 000 NOUVEAUX CLIENTS ET 1,9 MILLIARD D’EUROS DE PROJETS NOUVEAUX FINANCES

Sur les neufs premiers mois de l’année, 17 000 nouveaux clients ont rejoint la Caisse régionale de la Touraine et du Poitou soit le plus haut niveau constaté depuis 2017.

Grâce à une forte réactivité et une offre attractive, 1,2 md€ de projets habitat ont été financés depuis le début de l’année pour un gain de 1,2 pt de part de marché en 1 an (donnée à fin août), tandis que le chiffre d’affaires de Square Habitat - l’agence immobilière de la Caisse régionale - progresse de +29 % et de 21% par rapport à 2019. De même, l’accompagnement des projets du quotidien, pour la réalisation de travaux ou l’achat d’un véhicule, s’est traduit par 172 m€ de crédits à la consommation. Dans le même temps, 532 m€ de crédits ont été accordés pour soutenir l’activité des professionnels, des agriculteurs, des entreprises et collectivités du territoire.

(en M€) Sept. 2020 Sept. 2021 Evol. Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 15 464







10 208 16 438







11 002 +6,3%







+7,8% Encours de crédits (réintégration de 223 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 11 003 11 835 +7,6%

La collecte bilan est également en forte progression (+7,8%), garantissant le financement de l’activité du territoire en circuit court. La collecte globale, qui inclut l’assurance vie et les titres, s’élève à 16,4 Md€ (+6,3%).

Enfin, 32 000 nouveaux contrats d’assurances habitation et automobile ont été ouverts sur 2021, portant à 321 500 le nombre total de contrats d’assurances de biens et de personnes.

La relation client s’intensifie, tant par le canal digital (plus de 134 000 clients équipés de l’application Ma Banque ; 4,5 millions de connexions mensuelles en moyenne sur internet) que par le canal humain avec près de 475 000 contacts auprès de 1000 conseillers dans les 142 points de vente du territoire.

DES RESULTATS SOLIDES PORTES PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE

Comptes individuels en normes françaises (en M€) Sept 2020 Sept. 2021 Evol. Produit net bancaire 191,7 217,6 +13,5% Charges générales d’exploitation -134,8 -133,9 -0,7% Résultat brut d’exploitation 56,9 83,7 +47% Résultat net social 31,3 56,6 +81% Comptes consolidés en normes IFRS

(en M€) Sept. 2020 Sept. 2021 Evol. Capitaux propres 2 175 2 374 +9,1% Résultat net part du Groupe 30,3 63,5 +109%

Malgré le contexte de taux bas, la marge d’intérêt est en hausse sous l’effet de la progression des encours de crédit et de la maîtrise des coûts de refinancement. Suite à la perception des dividendes de Crédit Agricole SA et de SACAM mutualisation, non versés à septembre 2020, le Produit Net Bancaire progresse de 13,5% sur 1 an.

Les charges sont en légère baisse (-0,7%), démontrant une gestion saine puisqu’elles intègrent un renforcement des effectifs commerciaux et des investissements continus dans le digital et dans le réseau d’agences.

Le coût du risque ressort à 9,6 m€ avec un renforcement des provisions d’anticipations de + 9,6 m€. Le poids des encours en défaut est en baisse constante sur la période (1,60%, -0,38 pt sur 1 an) et le taux de couverture par les provisions est maintenu à 61,5%.

Le résultat net social est en hausse de +81% à 56,6 m€ et de 3,9 % comparé à 2019, année où les dividendes Crédit Agricole SA avaient été versés à fin septembre. Le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) s’élève à 63,5 m€ (+109%).

Marqueurs de solidité financière, les fonds propres sont en hausse à 2,4 Md€ et le ratio de solvabilité s’élève à 23,2% au 30 juin 2021 pour une exigence réglementaire de 10,5%. Le Certificat Coopératif d’Investissement était coté à 85,29 € à fin septembre après avoir versé un dividende de 2,92 euros par titre au premier semestre.

UNE MOBILISATION AU QUOTIDIEN DES SALARIES ET ADMINISTRATEURS AU SERVICE DES CLIENTS, DES SOCIETAIRES ET DU TERRITOIRE

2021 sera la dernière année du plan d’entreprise du Crédit agricole de la Touraine et du Poitou, Team 2021, lancé en 2019. Il mobilise chaque jour sur les départements de l’Indre-et-Loire et de la Vienne, dans l’intérêt des clients, plus de 800 administrateurs représentant plus de 300 000 sociétaires, près de 1500 salariés dans 142 agences et 2 centres de décisions à Tours et à Poitiers, auxquels s’ajoutent 36 agences immobilières Square Habitat et plus de 800 partenaires professionnels prescripteurs

Fort de cette mobilisation et en s’appuyant sur la raison d’être du Groupe Crédit Agricole « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société », les travaux de préparation du nouveau Projet d’Entreprise sont engagés pour continuer de faire la différence pour la Touraine et le Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 29 octobre 2021

