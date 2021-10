Recours collectif pour atteinte à la vie privée intenté contre le géant des médias Rogers

English French

TORONTO, 29 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 26 octobre 2021, un recours collectif national proposé de 20 millions de dollars pour atteinte à la vie privée a été intenté contre Rogers Communications Inc. La plainte allègue que Rogers envahit régulièrement et subrepticement la vie privée de ses clients afin de faire avancer ses propres objectifs promotionnels de marketing. L'entreprise vérifie notamment les informations relatives à la solvabilité de ses clients afin d'évaluer l'aptitude de ces derniers à bénéficier de services supplémentaires.



Les informations financières telles que les cotes de crédit sont des informations très sensibles et confidentielles qui ne peuvent être consultées que par les entreprises à des fins limitées, ce qui n'inclut pas l'augmentation des profits des entreprises par le biais d'actions telles que le marketing ciblé, sans le consentement éclairé du consommateur.

Le recours collectif a été engagée par un client de Rogers, David Trueman, qui a découvert que ses informations de crédit avaient été vérifiées par Rogers au moins trois fois au cours d'une seule année civile. Après de multiples tentatives de la part de M. Trueman pour obtenir des réponses de Rogers sur les raisons pour lesquelles elle avait consulté ses renseignements de crédit, Rogers a fini par expliquer que les renseignements de crédit étaient utilisés à des « fins de marketing et de promotion »et « pour évaluer l'admissibilité à d'autres produits et services de Rogers », et ce, même si M. Trueman n'avait pas demandé de services supplémentaires lorsque les vérifications de crédit ont été effectuées. M. Trueman affirme qu'il n'a pas consenti à ce que Rogers effectue des vérifications de crédit après s'être initialement inscrit à ses services.

Dans sa plainte, M. Trueman affirme que Rogers recueille secrètement et à plusieurs reprises les informations de crédit de ses clients à ses propres fins de commercialisation. Il affirme qu'il s'agit d'une violation de la vie privée des clients et que cela est contraire à la législation sur la protection de la vie privée en vigueur dans tout le pays.

M. Trueman demande des dommages-intérêts et d'autres recours au nom de tous les clients de Rogers au Canada dont les informations sur le crédit ont également été consultées par l'entreprise sans leur consentement.

Le cabinet d'avocats Waddell Phillips PC représente M. Trueman. De plus amples informations sont disponibles sur www.rogersclassaction.ca.

Margaret Waddell

Courriel : marg@waddellphillips.ca

Tél. : 416-477-6979