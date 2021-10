DIGITALIST GROUP PLC: MANAGERS' TRANSACTIONS

English Finnish

Digitalist Group Plc Stock Exchange release 29.10.2021 at 20:35

Digitalist Group Oyj - Managers' Transactions

____________________________________________

Person subject to the notification requirement

Name: Mervi Södö

Position: Chief Financial Officer

Issuer: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 6256/6/6

____________________________________________

Transaction date: 2021-10-29

Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Instrument name: Digitalist Group Oyj:n Optio-oikeus 2021A2

Nature of the transaction: ACCEPTANCE OF A STOCK OPTION

Transaction details

(1): Volume: 1,200,000 Unit price: 0 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 1,200,000 Volume weighted average price: 0 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2021-10-29

Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Instrument name: Digitalist Group Oyj:n Optio-oikeus 2021A1

Nature of the transaction: ACCEPTANCE OF A STOCK OPTION

Transaction details

(1): Volume: 1,200,000 Unit price: 0 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 1,200,000 Volume weighted average price: 0 EUR

Attachment