Audiences de la CCSN prévues pour le projet d’IGDPS des LNC

English French

CHALK RIVER, Ontario, 29 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation en sciences et en technologie nucléaires au Canada, sont heureux d’annoncer que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a prévu une audience publique en deux parties pour examiner la demande des LNC visant à modifier leur permis d'exploitation afin d'autoriser la construction d’Installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS). L'audience offre une autre occasion aux communautés autochtones et aux membres du public de poursuivre leur participation au processus d’examen réglementaire pour le projet proposé, qui établirait une installation technique d’élimination des déchets radioactifs de faible activité au campus des Laboratoires de Chalk River.



Au cours de la première partie de l'audience publique, qui devrait avoir lieu le 22 février 2022, la Commission de la CCSN entendra les soumissions des LNC et du personnel de la CCSN sur la demande de permis et l'évaluation environnementale. Après la Partie 1, on ouvrira une période de consultation, lors de laquelle les communautés autochtones et les membres du public seront invités à formuler des commentaires sur le projet. Au cours de la deuxième partie de l'audience, qui doit commencer le 31 mai 2022, les communautés autochtones et les membres du public auront l'occasion de présenter leurs commentaires aux commissaires de la CCSN.

« L’autorisation, la construction et l’exploitation de l’IGDPS sont essentielles au nettoyage et à l’assainissement réussis du campus des Laboratoires de Chalk River ainsi qu’à la gestion des déchets radioactifs de faible activité d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL). Les LNC sont convaincus que l’installation constitue la meilleure solution pour éliminer les déchets tout en continuant à protéger le milieu environnant, en particulier la rivière des Outaouais, » a commenté Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. «Nous apprécions les commentaires que nous avons reçus dans le cadre de nos engagements continus sur ce projet, et nous sommes heureux de poursuivre ce dialogue avec les communautés autochtones, les membres du public et les autres parties prenantes.»

L’IGDPS proposée est une installation de confinement technique qui serait construite au site des Laboratoires de Chalk River d’EACL pour permettre l’élimination permanente des déchets provenant du déclassement de plus de 100 bâtiments et ouvrages hérités au site ainsi que des déchets issus de 70 années de recherche scientifique et technologique, de terres contaminées et d’activités courantes. Le monticule de stockage est conçu pour contenir un million de mètres cubes de déchets de faible activité dans un système de membrane de fond multicouche et de recouvrement. Une usine de traitement des eaux usées dédiée visant à éliminer en toute sécurité les contaminants des précipitations qui pénètrent dans l’installation fait également partie du concept.

Le projet proposé d’IGDPS fait l’objet d’un examen rigoureux par la CCSN, un processus en cours depuis 2017, et est assujetti à une évaluation fédérale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Plus tôt cette année, la CCSN a jugé que tous les documents d'évaluation environnementale et de demande de permis étaient acceptables pour le projet, ce qui constitue une étape clé dans le processus d’évaluation environnementale. Les audiences publiques à venir représentent la prochaine étape du processus. Si la demande des LNC est approuvée par la CCSN, la construction de l’installation doit commencer à l’automne 2022.

Pour en apprendre davantage sur les LNC, y compris sur le projet d’installation de gestion des déchets près de la surface veuillez visiter le www.cnl.ca/installation-de-gestion-des-dechets-pres-de-la-surface-igdps/?lang=fr. Pour consulter l’énoncé des incidences environnementales définitif, veuillez visiter le www.cnl.ca/gerance-environnementale/installation-de-gestion-des-dechets-pres-de-la-surface-igdps/documents-et-rapports-techniques-du-projet-digdps/?lang=fr.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en sciences et en technologie nucléaires qui offrent des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, ils offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont en bonne posture pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au cœur de toutes leurs activités.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de services offerts par les Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter le site www.cnl.ca/?lang=fr ou envoyer un courriel à l’adresse communications@cnl.ca.





Personne-ressource aux LNC :

Patrick Quinn

Directeur, Communications de l’entreprise

Téléphone : 1 866 886-2325

Courriel : communications@cnl.ca