Mohawk Industries reporta resultados del tercer trimestre

CALHOUN, Georgia, Oct. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas del tercer trimestre de 2021 de $271 millones y ganancias diluidas por acción (EPS) de $3.93. Las utilidades netas ajustadas fueron de $272 millones, y la EPS fue $3.95, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos. Las ventas netas para el tercer trimestre de 2021 fueron $2.8 mil millones, un 9.4% más, según lo reportado, y un 8.7% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Para el tercer trimestre de 2020, las ventas netas fueron $2.6 mil millones, la utilidad neta fue $205 millones y la utilidad diluida por acción fue $2.87, las utilidades netas ajustadas fueron $233 millones, y la EPS fue $3.26, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos.



Para el período de 9 meses finalizado el 2 de octubre de 2021, las utilidades netas y la EPS fueron de $844 millones y $12.11, respectivamente. Las utilidades netas excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros fueron de $828 millones y la EPS fue $11.89. Para el período de nueve meses de 2021, las ventas netas fueron de $8.4 mil millones, un aumento del 22.1%, en comparación con el año anterior, según lo reportado, o un 18% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Para el período de nueve meses finalizado el 26 de septiembre de 2020, las ventas netas fueron de $6.9 mil millones, las utilidades netas fueron de $267 millones y la EPS fue de $3.75; excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos, las utilidades netas y la EPS fueron $379 millones y $5.31, respectivamente.

En un comentario sobre el rendimiento de Mohawk Industries en el tercer trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, afirmó, “Todos nuestros negocios tuvieron un buen rendimiento, pudiendo controlar un ambiente de cambio. Durante el período, Covid impactó de forma directa o indirecto muchas economías, creando dificultades en la cadena de suministro que interrumpieron la producción, y además condujeron a cierres gubernamentales en Australia, Nueva Zelanda y Malasia que detuvieron la fabricación y el comercio minorista. A pesar de estos y otros vientos en contra, nuestras tendencias de ventas del tercer trimestre continuaron en la mayoría de las regiones, los resultados en Europa reflejan la temporada normal del verano. Las ventas de propiedades fueron sólidas en la mayoría de las regiones geográficas, y los consumidores continuaron remodelando las inversiones a un ritmo fuerte. En comparación con el mismo período el año anterior, el sector comercial mostró una mejora, aunque a un ritmo más lento, ya que las preocupaciones por Covid retrasaron el tiempo de entrega de algunos proyectos. Nuestras estrategias para mejorar la flexibilidad organizacional, reducir la complejidad operativa y de productos, y alinear los precios con los costos mejoraron nuestros resultados.

“Aún con mayores restricciones externas, conducimos la mayoría de nuestras operaciones a niveles altos y manejamos con éxito muchas interrupciones en toda la empresa. En lugar de mejorar como lo anticipado, la disponibilidad de mano de obra, materiales y transporte se volvió más desafiante, lo que resultó en costos más altos en el período. Los suministros de productos químicos ajustados, en particular, redujeron la producción de nuestros paneles de LVT, alfombras, laminados y tableros. A corto plazo, no anticipamos cambios significativos en estas presiones externas. Debido a la escasez de suministro, las regulaciones gubernamentales y los problemas políticos, los costos del gas natural en Europa actualmente son aproximadamente cuatro veces más altos que a principios de año. Esto agrega un desafío temporal a nuestras empresas europeas, ya que los costos más elevados se reflejan en el gas, electricidad y materiales.

“La mayoría de nuestros negocios tienen un volumen considerable de pedidos atrasados y planeamos conducir nuestras operaciones a niveles altos durante el cuarto período para mejorar nuestro servicio y eficacia. Actualmente, algunos de nuestros productos de más rápido crecimiento están limitados por las restricciones de materiales y capacidad. Iniciamos inversiones adicionales para aumentar nuestra producción y aumentar nuestras ventas y servicios. La finalización de estos proyectos se amplía debido a que los plazos de entrega de los materiales y el equipo de construcción son más largos.

"Nuestros resultados mejoraron considerablemente durante 2021 y generamos más de $ 1.9 mil millones de EBITDA para los últimos 12 meses. Teniendo en cuenta esto y nuestra valoración actual, nuestro directorio aumentó nuestro programa de compra de acciones en $ 500 millones adicionales. Desde finales del segundo trimestre, compramos aproximadamente $ 250 millones de nuestras acciones a un precio promedio de $ 193 por acción. Con nuestro bajo apalancamiento actual, tenemos el capital para realizar inversiones y adquisiciones adicionales para expandir nuestras ventas y rentabilidad.

“Para el trimestre, las ventas de nuestro segmento Flooring Rest of the World, aumentaron aproximadamente un 13%, según lo informado, y un 11% sobre una base constante de tipo de cambio. Los márgenes operativos del segmento fueron de 17.4%, como resultado de las mejoras de precios y mezcla compensadas por la inflación, un retorno a una temporada más normal en el período y las restricciones de Covid. Durante el trimestre, las ventas fueron fuertes en todas nuestras categorías de productos y regiones geográficas, fuera de las afectadas por cierres gubernamentales. Estas restricciones de Covid ya se fueron levantadas, y estamos aumentando la producción para satisfacer la demanda. Nuestras colecciones de laminados continuaron ofreciendo un fuerte crecimiento de ventas con los consumidores adoptando nuestros productos patentados a prueba de agua por su rendimiento y visuales realistas. Agregamos nueva capacidad de laminado en Europa para satisfacer la demanda, y estamos iniciando otros proyectos para apoyar un mayor crecimiento de las ventas. Como se anticipó, nuestras ventas de LVT fueron más bajas durante el período, dada la escasez de material y la menor producción que redujo nuestra producción. Minimizamos el impacto con la mejora de nuestra mezcla de productos y aumento de precios para que atraviesen la inflación. Nuestro segmento de vinilo laminado ruso tuvo un buen rendimiento con un aumento en las ventas mientras nuestra distribución se expandió. Adquirimos una planta de revestimiento de madera en Europa europea para mejorar los rendimientos y costos de suministro de nuestros pisos de madera. Las ventas de nuestros paneles aislantes europeos crecieron a medida que implementamos otro aumento de precios para compensar el aumento de la inflación de materiales. También adquirimos un fabricante de aislamiento en Irlanda y comenzamos a integrar sus operaciones con nuestros negocios existentes. Nuestro segmento de paneles creció y los márgenes se expandieron a medida que aumentamos nuestra mezcla y precios. Agregamos una nueva prensa que aumentará nuestra capacidad y añadirá características más diferenciadas a nuestros productos. En el cuarto trimestre, finalizaremos la adquisición de un fabricante de MDF en Francia para ampliar nuestra capacidad en Europa Occidental. La empresa es pionera en resinas de base biológica, lo que optimizará nuestra posición de sostenibilidad.

“Durante el trimestre, las ventas de nuestro segmento Flooring Norteamérica aumentaron un 6.9% según lo informado y sobre una base constante y el margen operativo aumentó aproximadamente el 11% desde el 8%, según lo informado, principalmente debido a precios favorables y mezcla y mejoras de productividad, parcialmente compensados ​​por la inflación. El segmento Flooring Norteamérica tuvo resultados fuertes dadas las limitaciones de materiales, transporte y mano de obra que afectaron nuestras ventas y producción durante el período. Implementamos aumentos de precios adicionales en la mayoría de las categorías de productos a medida que se intensificaban las presiones inflacionistas. Continuamos modernizando nuestra cartera de productos y reduciendo la complejidad operativa, lo que beneficia nuestra eficacia y calidad. En el segmento de alfombras, el sector residencial estaba limitado por material y mano de obra, lo que afectó nuestra producción y costos. Las ventas comerciales mejoraron, aunque la tasa de crecimiento disminuyó a medida que aumentaron los casos de Covid. En fabricación residencial y comercial, invertimos en activos más eficaces para mejorar el costo, optimizar el estilo y reducir los requisitos de mano de obra. Nuestra línea de negocio de laminado y madera continúa su crecimiento, aunque nuestras ventas estuvieron restringidas por nuestras capacidades. Nuestra nueva línea de laminados debe ser operable para finales de este año para expandir nuestras ventas y proporcionar características más avanzadas. Nuestras nuevas colecciones UltraWood de alto rendimiento aumentan nuestra mezcla en madera, y la productividad de nuestra nueva planta mejora a medida que aumenta el volumen. Nuestras ventas de LVT aumentaron en el período, incluso con el suministro de material que limita la producción y retrasos de envíos de nuestros productos de origen. Mejoramos nuestra mezcla de LVT con funciones mejoradas y reducimos nuestro costo modernizando nuestros procesos. También estamos aumentando la producción de nuestra planta de vinilo laminado para satisfacer las ventas en expansión de nuestras colecciones.

“Para el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Cerámica global aumentaron un 9.6%, según lo informado, y un 9.1% sobre una base constante de tipo de cambio. El margen operativo del segmento aumentó a aproximadamente el 12% desde el 8% según lo informado, principalmente debido a las mejoras de precios y mezcla y productividad favorable, parcialmente compensado por inflación. Nuestro negocio de cerámica en Estados Unidos aumentó durante el período, el sector residencial se mantuvo fuerte y el comercial continuó mostrando una mejora. Estamos reduciendo nuestros costos de fabricación mediante la reingeniería de nuestros productos, el uso de materiales alternativos y mejora de nuestras estrategias logísticas. Presentamos productos de mayor valor con nuevas tecnologías de impresión, acabados texturizados y superficies pulidas para ofrecer alternativas a los azulejos importados premium. Nuestras ventas de mostradores de cuarzo continúan aumentado de forma sustancial mientras la producción se recuperó durante el período, y las ventas de nuestros visuales de calidad superior aumentaron a un ritmo más rápido. Nuestros negocios de cerámica mexicana y brasileña están creciendo, mientras que aumentamos los precios para compensar la inflación en ambos países. Refinamos nuestra oferta de productos, mejoramos nuestra eficacia y aumentamos nuestra producción. En ambos países, invertimos en nuevos activos para expandir nuestra producción y mejorar nuestra oferta de productos. Las ventas en nuestro segmento de cerámica europeo se mantuvieron fuertes debido a que los horarios de vacaciones regresaron a la normalidad. Los aumentos de precios, mezcla y productividad mejoraron nuestros resultados, aunque fueron más que compensados por la creciente inflación. En el período, los precios del gas natural y la electricidad en Europa aumentaron a niveles sin precedentes debido a la escasez anticipada. Nuestros márgenes se verán afectados de forma negativa hasta que nuestros precios se alineen con los costos de energía en el futuro. Estamos actualizando las líneas de producción para optimizar aún más nuestro estilo y mejorar nuestras eficiencias. Las ventas y márgenes aumentaron en nuestro negocio de cerámica rusa mientras que la mezcla mejorada y el aumento de los precios compensaron una mayor inflación. Los inventarios más bajos y las limitaciones de capacidad afectaron nuestros volúmenes de ventas en el período, y continuaremos administrando nuestra mezcla hasta que nuestra nueva capacidad sea operativa.

“Durante 2021, Mohawk alcanzó resultados excepcionales con un mayor crecimiento de ventas, expansión de márgenes y generación de efectivo robusta. Para el cuarto trimestre, anticipamos que la temporada de la industria será más normal, a diferencia del año pasado, cuando la demanda fue inusualmente alta. En el período, conduciremos nuestras operaciones a niveles altos para respaldar nuestras ventas, mejorar los servicios y aumentar los inventarios. Nuestras ventas en algunas categorías están limitadas por nuestras capacidades de fabricación, y estamos aumentando las inversiones para expandir la producción de estas categorías en crecimiento. Continuamos implementando aumentos de precios adicionales y manejando las restricciones de personal, suministro y transporte en nuestros negocios. Mantenemos una gestión de costos agresiva, aprovechamos la tecnología y mejoramos nuestras estrategias en toda la empresa. En el segmento de Cerámica Europa, los precios récord del gas natural están aumentando los costos netos en aproximadamente $ 25 millones en el cuarto trimestre, y tomará algún tiempo para que la industria se ajuste a los costos más altos. Además, nuestro calendario del cuarto trimestre tiene un 6% menos de días que el año anterior. Dados estos factores, anticipamos que nuestra EPS ajustada del cuarto trimestre sea de $2.80 a $2.90, excluyendo cualesquier cargos de reestructuración.

“A pesar de los desafíos temporales de la inflación y la disponibilidad de materiales, nuestra perspectiva a largo plazo continua optimista, con nuevas construcciones de vivienda y remodelaciones residenciales proyectadas para mantenerse sólidas, y el sector comercial mejorando mientras las empresas invierten y crecen. El próximo año, nuestras ventas deben aumentar con expansión de capacidad y lanzamientos de nuevos productos innovadores. Nuestras estrategias para optimizar nuestros resultados continúan en evolución con las condiciones económicas y de la cadena de suministro. Nuestro balance general es el más sólido de nuestra historia, y respalda el aumento de las inversiones y las adquisiciones estratégicas para maximizar nuestro crecimiento".

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la década pasada, Mohawk ha transformado su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas". Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de las materia prima y los costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; costo y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Compañía; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

(Unaudited)

Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Nine Months Ended

(Amounts in thousands, except per share data) October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020

Net sales $ 2,817,017 2,574,870 8,439,876 6,910,433

Cost of sales 1,979,702 1,868,671 5,908,585 5,217,827

Gross profit 837,315 706,199 2,531,291 1,692,606

Selling, general and administrative expenses 477,341 443,455 1,449,378 1,339,338

Operating income 359,974 262,744 1,081,913 353,268

Interest expense 14,948 14,854 45,083 36,481

Other (income) expense, net 21 (726 ) (13,374 ) 5,990

Earnings before income taxes 345,005 248,616 1,050,204 310,797

Income tax expense 73,821 43,163 205,756 43,467

Net earnings including noncontrolling interests 271,184 205,453 844,448 267,330

Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 206 336 378 (44 )

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 270,978 205,117 844,070 267,374

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.95 2.88 12.16 3.76

Weighted-average common shares outstanding - basic 68,541 71,197 69,389 71,190

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.93 2.87 12.11 3.75

Weighted-average common shares outstanding - diluted 68,864 71,378 69,683 71,362

Other Financial Information

(Amounts in thousands)

Net cash provided by operating activities $ 498,739 598,499 1,096,735 1,361,994

Less: Capital expenditures 147,740 69,143 375,179 265,414

Free cash flow $ 350,999 529,356 721,556 1,096,580

Depreciation and amortization $ 148,618 151,342 448,299 450,952

Condensed Consolidated Balance Sheet Data

(Amounts in thousands)

October 2,2021 September 26, 2020

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 1,128,027 781,238

Short-term investments - 407,784

Receivables, net 1,880,476 1,710,961

Inventories 2,215,630 1,841,973

Prepaid expenses and other current assets 421,944 410,031

Total current assets 5,646,077 5,151,987

Property, plant and equipment, net 4,442,339 4,405,243

Right of use operating lease assets 385,606 303,050

Goodwill 2,612,201 2,574,641

Intangible assets, net 911,271 918,778

Deferred income taxes and other non-current assets 452,806 430,515

Total assets $ 14,450,300 13,784,214

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 588,669 356,130

Accounts payable and accrued expenses 2,209,942 1,933,206

Current operating lease liabilities 103,132 97,778

Total current liabilities 2,901,743 2,387,114

Long-term debt, less current portion 1,710,207 2,282,781

Non-current operating lease liabilities 292,806 214,654

Deferred income taxes and other long-term liabilities 793,095 732,596

Total liabilities 5,697,851 5,617,145

Total stockholders' equity 8,752,449 8,167,069

Total liabilities and stockholders' equity $ 14,450,300 13,784,214

Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended

(Amounts in thousands) October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020

Net sales:

Global Ceramic $ 998,444 911,303 2,967,818 2,513,088

Flooring NA 1,050,453 982,292 3,100,892 2,630,710

Flooring ROW 768,120 681,275 2,371,166 1,766,635

Consolidated net sales $ 2,817,017 2,574,870 8,439,876 6,910,433

Operating income (loss):

Global Ceramic $ 118,896 73,998 343,135 88,166

Flooring NA 118,625 74,313 315,866 65,035

Flooring ROW 133,595 129,135 456,787 234,429

Corporate and intersegment eliminations (11,142 ) (14,702 ) (33,875 ) (34,362 )

Consolidated operating income $ 359,974 262,744 1,081,913 353,268

Assets:

Global Ceramic $ 5,174,981 5,111,492

Flooring NA 3,960,037 3,626,339

Flooring ROW 4,276,310 3,928,243

Corporate and intersegment eliminations 1,038,972 1,118,140