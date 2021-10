English Danish

Odense, 31. oktober 2021

Selskabsmeddelelse nr. 31 - 31-10-2021

ESA underskriver kontrakt med Danish Aerospace Company A/S om levering af endnu en E4D model

Danish Aerospace Company A/S (DAC) har nu underskrevet kontrakten med ESA på en ekstra E4D flight model, samt reservedele. Dette er sket efter at DAC, tilbage i juni, blev bedt om at fremsende tilbud på endnu en flight model af firmaets fremtidige E4D-motionsudstyr. (DAC selskabsmeddelelse nr. 27)

Denne kontrakt sikrer nu, at ESA og NASA har en hel ekstra flight model til rådighed, når udstyret opsendes og bliver en del af udvalget af standardudstyr for astronauterne på Den Internationale Rumstation ISS.

DAC har nu kontrakt på at udvikle to flight- og tre træningsmodeller af et nyt multifunktions/crosstrainer udstyr til astronauter for European Space Agency (ESA), kaldet E4D - Enhanced European Exploration Exercise Device.

E4D-udstyret kombinerer cykling, roning, tovtrækning, og 30+ andre vægtløftningsøvelser i ét udstyr, der giver astronauterne en komplet workout og større træningsfleksibilitet i deres daglige træning i rummet.

E4D udstyret skulle, i første omgang, benyttes som en teknologidemonstration på Den Internationale Rumstation ISS, og derved være en forløber til efterfølgende versioner der kan bruges på rumstationen ved Månen - Lunar Gateway, samt på bemandede rejser til Mars.

Nu har NASA udtrykt ønske om efterfølgende også at bruge udstyret ”operationelt” – dvs. til et fuldt operationelt motionsudstyr til alle ikke-russiske astronauter på ISS. Dette betyder, at der er brug for en ekstra flight model, som kan holdes i reserve, hvis dele på den eksisterende Flight model skal serviceres eller udskiftes.

NASA og ESA vil afprøve og benytte E4D på ISS. Den første flight model af E4D forventes opsendt i 2023 og skal afprøves på ISS, hvorefter den bliver fuld operationel.

Den endelig kontraktsum er EUR 1.15 mio. eller ca. DKK 8.55 mio. med en lille option på yderligere EUR 50t.

Som tidligere annonceret forventes denne kontrakt ikke at ændre selskabets tidligere udmelding for forventningerne for 2021, da den ekstra model først skal leveres i 2023.





”Det er stort for DAC endelig at have underskrifterne på denne ekstra flight model til ESA. Vi har set frem til dette i et stykke tid og er glade for endnu engang at blive anerkendt for det innovative arbejde vi laver. Endvidere, ser vi dette som en bekræftelse af vores lange og solide samarbejde med både ESA og NASA. Dette vil hjælpe til, at sikre et godt fundament for DAC i de kommende år”, siger Administrerende Direktør, Thomas A. E. Andersen. ” Vi er spændte på at se, hvilke andre muligheder E4D og vores andre produkter vil bringe DAC i fremtiden. Rumfart er i disse tider et fascinerende område, hvor en del nye rumstations projekter løbende annonceres og udvikles.

Supplerende information

Danish Aerospace Company A/S har udviklet prototypen af det nye avancerede træningsudstyr kaldet E4D-motionsudstyr (Enhanced European Exploration Exercise Device) under kontrakt med ESA.

NASA og ESA’s ”Exploration Exercise Device Downselect” (EEDD) panel evaluerede i efteråret 2019 DAC’s E4D-motionsudstyr op mod et andet amerikansk udstyr, for at kunne anbefale, hvilket man skal arbejde videre med til fremtidige bemandede rejser til Månen og længere ud i rummet.

Prototypen blev afprøvet over 7 uger i efteråret 2019 på NASA’s Johnson rumcenter i Houston, Texas. Bland de 25 forsøgspersoner var 14 erfarne astronauter; NASA, ESA og den japanske rumfartsorganisation JAXA. I alt 11 mandlige og tre kvindelige astronauter, som alle havde fløjet i rummet før, og brugt det eksisterende motionsudstyr på den International Rumstation ISS, testede E4D.

EEDD-panelet, som bestod af 7 eksperter fra NASA og 3 fra ESA anbefalede enstemmigt E4D som det udstyr man skulle arbejde videre med til Artemis, Lunar Gateway og bemandede Mars-missioner.

Det nye træningsudstyr bygger på DAC’s mere end 30 års erfaring med rumcykler og respiratoriskmåleudstyr til motion og helbredsovervågning i rummet.

Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden.

Om Danish Aerospace Company A/S

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr og andre tekniske områder primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. Vi specialiserer os i kundespecifik design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com