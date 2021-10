UPP Olaines OÜ 2021. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

TEGEVUSARUANNE 2021. AASTA 9 KUU KOHTA

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõttega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks läbi tütarettevõtte Olaines Logistics SIA. Olaines Logistics Park asukoht on Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju Ettevõtte ning Grupi väljavaadetele aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool regulaarset äritegevust. Samuti ei ole Ettevõtte ega Grupi äritegevus mõjutatud hooajalistest faktoritest ning puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

UPP Olaines OÜ ja tema tütarettevõte Olaines Logistics SIA on on jätkuvalt tegutsevad.

2021. aasta kolmanda kvartali ja üheksa kuu finantsülevaade

Grupi 2021. a. III kv. neto renditulu oli 626 923 (2020. a. III kv. 670 298) eurot, 2021. a. 9 kuu neto renditulu oli 1 864 577 (2020. a. 9 kuud 1 979 158) eurot. Ärikasum oli 2021. a. kolmandas kvartalis 542 929 (2020. a. III kv. 635 253) eurot, üheksa kuu ärikasum 1 693 421 (2020. a. 9 kuud 1 863 489) eurot. Grupi puhaskasum oli 2021. a. kolmandas kvartalis 297 664 (2020. a. III kv. 408 988) eurot, õheksa kuu puhaskasum 950 756 (2020. a. 9 kuud 1 119 547) eurot.

Neto renditulu langus aruandlusperioodide võrdluses tuleneb rentnike vahetusest, mida 2021. a. I kv. aruandes kajastati. 2021. a. III kvartalis teostati Olaine Logistikapargis remonttöid mis avaldasid täiendavat mõju kvartali ning 9 kuu neto renditulule.

Grupp tasus 2021. a. III kvartalis 49 715 euro suuruse energiatõhususe trahvi mille määras Būvniecības valsts kontroles birojs (Läti Ehitusjärelevalve Büroo), mis avaldas olulist mõju Grupi III kv. ja 9 kuu puhaskasumile.

Trahv määrati kuna Ettevõte tütarettevõte ning Olaine Logistikapargi operaator SIA Olaines Logistics ei edastanud õigaegselt Büroole 2020. a. energiabilanssi. Ettevõtted mis tarbivad kaks aastat järjest rohkem kui 500 000kWh elektrienergiat aastas peetakse Lätis elektrienergia suurtarbijateks. Sellised ettevõtted peavad investeerima energiatõhususe meetmetesse või neile määratakse trahv vastavalt tarbitud elektrienergia kogusele. Ettevõttel, nagu SIA Olaines Logistics, kes ostetud energiat ei tarbi vaid müüb selle edasi on kohtustus pidada arvet ostetud ja müüdud kilovatt-tundide üle ning edastada vastav bilanss Büroole ettenähtud tähtajaks. SIA Olaines Logistics ei edastanud Büroole 2020. a. energiabilanssi õigeaegselt Grupi varahalduse meeskonnas toimunud muudatuste tõttu. Lisaks ei olnud COVID piirangute tõttu võimalik sõita Lätti, mille tõttu ei olnud meil võimalik kätte saada Büroo poolt meile ainult kirjalikul kujul SIA Olaines Logistics juriidilisele aadressile saadetud meeletuletusi. Selle tulemusena määrati SIA Olaines Logisticsile energiatõhususe trahv meie klientide poolt Olaines Logistikapargis tarbitud ~8 000MWh elektrienergia eest. SIA Olaines Logistics kaebas mitmel korral otsuse edasi Büroole ning lõpuks ka Läti Majandusministeeriumile, kuna SIA Olaines Logistics on tarbinud 0kWh elektrienergiat ning määratud trahv ei ole portportsionaalne rikkumisega (bilansi edastamise kuupäevast mitte kinni pidamine). Paraku kumbki institutsioon meie edasikaebusi ei rahuldanud ning määratud trahv nõuti Grupilt sisse täies ulatuses.

Grupi äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt Grupi äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

2021. aasta 9 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes) III kv 2021 III kv 2020 9 kuud 2021 9 kuud 2020 Neto renditulu 626 923 670 298 1 864 577 1 979 158 Ärikasum 542 929 635 253 1 693 421 1 863 489 Perioodi kasum 297 664 408 988 950 756 1 119 547





(eurodes) 30.09.2021 30.09.2020 Kinnisvarainvesteering 31 320 000 30 909 000 Intressikandvad laenud 26 624 362 27 694 631 Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta 23 682 334 24 746 331





9 kuud 2021 9 kuud 2020 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu) 50,1% 56,6% ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad) 4,05% 4,83% LTV (Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta / Kinnisvarainvesteeringud) 75,6% 80,1% DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed) 1,1 1,2





Juhtkond ja nõukogu

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. Olaines Logistics SIA juhatuses on samuti üks liige: Siim Sild, juhatuse esimees.

UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

UPP Olaines OÜ juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on määratud töötasu Olaines Logistics SIA juhatuse liikmele vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusele.

Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu liikmete teisi töötajaid.





LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne

(eurodes) Lisa III kv 2021 III kv 2020 9 kuud 2021 9 kuud 2020 Neto renditulu 4 626 923 670 298 1 865 121 1 979 158 Neto renditulu 626 923 670 298 1 865 121 1 979 158 Üldhalduskulud (34 279) (35 045) (121 985) (115 669) Muud tegevuskulud (49 715) 0 (49 715) 0 Ärikasum 542 929 635 253 1 693 421 1 863 489 Finantstulud / (kulud) (245 265) (232 265) (742 665) (743 942) Kasum enne tulumaksu 297 664 402 988 950 756 1 119 547 Äriühingu tulumaks 0 0 0 0 Aruandeperioodi kasum 297 664 402 988 950 756 1 119 547 Aruandeperioodi koondkasum kokku 297 664 402 988 950 756 1 119 547





Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes) Lisa 30.09.2021 30.09.2020 Raha ja raha ekvivalendid 712 869 752 089 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 231 037 317 024 Käibevara kokku 943 906 1 069 113 Kinnisvarainvesteering 31 320 000 30 909 000 Põhivara kokku 31 320 000 30 909 000 VARAD KOKKU 32 263 906 31 978 113 Võlad tarnijatele ja muud võlad 505 591 383 036 Tuletisinstrumendid 224 155 407 502 Laenukohustised 5 1 064 004 1 064 004 Lühiajalised kohustised 1 793 750 1 854 542 Laenukohustised 5 25 560 358 26 630 627 Pikaajalised kohustised 25 560 358 26 630 627 KOHUSTISED KOKKU 27 354 108 28 485 169 Osakapital 2 500 2 500 Jaotamata kasum 4 907 298 3 490 444 OMAKAPITAL KOKKU 4 909 798 3 492 944 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 32 263 906 31 978 113





