Selskabsmeddelelse nr. 31/2021

Alm. Brand A/S gennemfører kapitalnedsættelse ved ændring af stykstørrelsen

På den ekstraordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S den 2. september 2021 blev det vedtaget at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt 1.541.140.000 kr. med nominelt 1.387.026.000 kr. til nominelt 154.114.000 kr. til kurs pari til henlæggelse til fri reserver under egenkapitalen.

Selskabet har ikke modtaget nogen krav i proklamaperioden, hvorfor kapitalnedsættelsen nu er endeligt registreret i Erhvervsstyrelsens system. Aktiekapitalnedsættelsen er gennemført ved at ændre stykstørrelsen på selskabets aktier fra 10 kr. pr. aktie til 1 kr. pr. aktie. Antallet af aktier forbliver uændret ved kapitalnedsættelsen.

Under henvisning til § 32 i lov om kapitalmarkeder meddeles det herved pr. 31. oktober 2021, at Alm. Brand A/S' samlede aktiekapital udgør 154.114.000 kr. og antal stemmer udgør 154.114.000.

Den reducerede aktiekapital optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen effektueres med virkning snarest muligt.

Selskabets opdaterede vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside her.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Senior Investor Relations Officer

Mikael Bo Larsen

mobil nr. 51 43 80 02



Presse:

Pressechef

Maria Lindeberg

mobil nr. 24 99 84 55

