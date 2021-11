联拓生物宣布首次公开发行股份定价

上海(中国)和普林斯顿(美国新泽西州), Nov. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物,一家专注于为中国和亚洲其他主要市场的患者带来创新性药物的生物科技公司,今日宣布其首次公开发行的20,312,500股美国存托股份(“ADS”)的定价。联拓生物的本次发行每股ADS公开发行价为16.00美元,发行所得款项总额约为3.25亿美元(扣除承销商折扣、佣金和其他发行费用前)。每股ADS代表联拓生物的一股普通股,所有ADS均由联拓生物发行。此外,联拓生物已授予承销商期限为30日的选择权,以首次公开发行价格(经扣除承销商折扣和佣金后)额外购买最多3,046,875股ADS。



这些ADS预计将于2021年11月1日在纳斯达克全球市场开始交易,股票代码为“LIAN”。本次发行预计于2021年11月3日完成,但需满足惯例的成交条件。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),富瑞金融集团有限公司(Jefferies LLC)以及美银证券集团(BofA Securities, Inc.)担任本次发行的联席账簿管理人。瑞杰金融公司(Raymond James)担任本次发行的牵头经办人。

与本次发行的证券相关的注册声明书已经递交至美国证券交易委员会,并于2021年10月29日生效。本次发行将仅以招股说明书的形式进行。可予提供时,最终版招股说明书的副本可通过以下方式获取,其通讯地址为:高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:招股书部门(Prospectus Department),地址:200 West Street, New York, New York 10282;富瑞金融集团有限公司(Jefferies LLC),收件人:股权招股书部门(Equity Syndicate Prospectus Department),地址: 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022, 电话: (877) 821-7388,邮件:Prospectus_Department@Jefferies.com;美银证券集团(BofA Securities, Inc.), 收件人:招股书部门(Prospectus Department),地址:200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina, 28255-0001,邮件:dg.prospectus_requests@bofa.com。

本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请;若在任何国家或司法管辖区,依照其证券法进行登记或取得资格之前此类要约、要约邀请或出售属非法行为,则这些证券不得在该国家或司法管辖区出售。

关于联拓生物

联拓生物(LianBio)是一家跨国生物技术公司,其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物,改变长期以来本地区缺少创新药物的状况。通过与全球高度创新的生物制药公司合作,联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线,有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病和呼吸系统不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施,从而将公司定位为首选的合作对象,并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。



前瞻性陈述警示性声明

本新闻稿包含对未来预期、计划和前景的陈述及其他并非对历史事实的陈述,这些陈述可能构成1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。该等前瞻性陈述包括与预期的交易开始和公开发行的完成日有关的陈述。这些陈述或以“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期待”、“预测”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预计”、“将”、“目标”、“将要”等措辞或其他类似表达来识别,但并非所有的前瞻性陈述都含有该等识别性措辞。未来的实际情况与前瞻性陈述所预期的事项出现重大差异可能源于各种重要因素,包括:与市场状况相关的不确定性、首次公开发行可能不会按照预期条件完成,及向美国证券交易委员会提交的注册声明书中“风险要素”章节中讨论的其他因素。联拓生物特此声明无论是否出现了新的信息、未来事件或其它情况,其无责任更新任何前瞻性陈述。在本新闻稿发布日之后,务请阁下不应依赖本新闻稿中的信息,或将该等信息视为最新或准确。

联拓生物投资方联系人:

Elizabeth Anderson, VP Communications and Investor Relations

E: elizabeth.anderson@lianbio.com

T: +1 646 655 8390

联拓生物媒体联系人:

Katherine Smith, CanaleComm

E: katherine.smith@canalecomm.com

T: +1 619 849 5378