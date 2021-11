English French

Montrouge, France, le 1 novembre (07 h 30 CET) 2021

DBV Technologies va présenter les nouvelles données à long terme de l'essai REALISE lors de l'ACAAI 2021

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique en phase clinique, a annoncé aujourd'hui que les résultats de nouvelles études cliniques sur l'utilisation de Viaskin™ Peanut (DBV712) 250 μg chez les enfants seront présentés lors de la réunion scientifique annuelle de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), du 4 au 8 novembre 2021. Deux résumés ont été acceptés, dont une présentation orale et une présentation par affiches. Ces présentations seront disponibles sur le site Web de DBV, www.dbv-technologies.com , à l’issue de la réunion pour ceux qui ne peuvent pas y assister. DBV tiendra également un stand dans la salle d'exposition de l'ACAAI.

Les données qui seront présentées comprennent de nouveaux résultats à long terme de l'étude de phase 3 REALISE (REAL Life Use and Safety of EPIT™) chez les enfants âgés de 4 à 11 ans, notamment l’innocuité de Viaskin Peanut sur trois ans et l'impact potentiel sur la qualité de vie liée à la santé (HRQL).

« Ces données présentées à l'ACAAI contribuent à notre compréhension et à notre enthousiasme quant à l'utilisation potentielle dans le monde réel de Viaskin Peanut, s'il est approuvé. » a déclaré le Dr Pharis Mohideen, Directeur Médical de DBV Technologies. « Alors que nous poursuivons le développement clinique, nous avons confiance dans le potentiel de Viaskin Peanut et sommes motivés par l'espoir d'apporter des options de traitement indispensables aux patients et à leurs familles. »

DBV sponsorise également la 30e édition du FIT Bowl annuel aux Etats-Unis, une compétition de type jeu télévisé qui teste les équipes participantes sur des programmes de formation.

Viaskin Peanut est le principal produit candidat de la société, conçu pour réduire le risque de réactions allergiques dues à une exposition accidentelle aux arachides. Viaskin Peanut est un patch épicutané expérimental non invasif, à appliquer une fois par jour, qui vise à délivrer des quantités de microgrammes d'antigène d’arachide pour rééduquer le système immunitaire. Viaskin Peanut est l'approche exclusive de DBV en matière d'immunothérapie épicutanée (EPIT), une méthode permettant de délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau.

Résumés de DBV :

Présentation orale

« REALISE (Real-life Use and Safety of EPIT) Study: 3 Year Results in Peanut-Allergic Children » sera présentée par Terri Brown-Whitehorn, MD, Hôpital pour enfants de Philadelphie, Philadelphie, PA.

Code de la session : D030

Titre de la session : Distinguished Industry Oral Abstracts – Session B

Date de la présentation : Samedi, 6 novembre 2021

Heure de la présentation : 16 h 33 - 16 h 43 CT

Posters

« REALISE (Real-life Use and Safety of EPIT) Study: Health-related Quality of Life Changes During Treatment » sera présentée par Dareen Siri, MD, Midwest Allergy Sinus Asthma SC, Normal, IL.

Numéro de résumé : P116

Date de la présentation : Samedi, 6 novembre 2021

Heure de la présentation : 12 h 35 CT

Lieu de la présentation : Moniteur 11 dans l'espace ePoster de la salle d'exposition

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe un traitement thérapeutique expérimental basé sur l'immunothérapie épicutanée, ou EPIT™. Cette nouvelle classe potentielle d'immunothérapie est conçue pour délivrer régulièrement des quantités de microgrammes d'allergènes au système immunitaire à travers la peau intacte en utilisant notre technologie exclusive de patch épicutané (Viaskin™). Outre les allergies alimentaires, la technologie Viaskin est également étudiée comme option de traitement pour d'autres troubles immunologiques. D'autres applications de la technologie Viaskin, telles que l'utilisation comme outil de diagnostic de l'allergie au lait non médiée par les IgE ou comme méthode non invasive d'administration de vaccins contre certaines maladies, sont également à l'étude. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Summit, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la société sont négociées sur le segment B d'Euronext Paris (Ticker : DBV, code ISIN : FR0010417345), qui fait partie de l'indice SBF120, et les ADS de la société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (Ticker : DBVT).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, notamment des déclarations concernant le potentiel thérapeutique de Viaskin™ Peanut en tant que traitement pour les enfants allergiques aux arachides et les avantages potentiels de l'EPIT. Ces déclarations et estimations prospectives ne sont pas des promesses ni des garanties et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, les produits candidats de DBV n'ont été autorisés à la vente dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, citons les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes, y compris l'impact de la pandémie de COVID-19 et la capacité de DBV à mener à bien ses plans de restructuration. Une liste et une description plus détaillées des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), dans les documents et rapports déposés par DBV auprès de la U. S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la SEC le 17 mars 2021, et les futurs dépôts et rapports effectués auprès de l'AMF et de la SEC par DBV. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. À l'exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

