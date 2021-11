English Swedish

Pressmeddelande

1 november 2021

Immunicum deltar i ett flertal industri – och investerarkonferenser under november månad

Immunicum AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta i, och hålla flera presentationer vid, följande industri- och investerarkonferenser under perioden fram till den

30 november.

• Festival of Biologics (Basel), 9 – 11 november 2021

Erik Manting, CEO, kommer att hålla en presentation den 10 november med titeln “Using allogeneic dendritic cell biology to develop novel cancer immunotherapies” samt leda en session om cancerterapier.





• Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 36th Annual Meeting, Washington, DC och virtuellt, 10 – 14 november 2021

Satwinder Kaur Singh, Director of research, kommer att presentera ytterligare data gällande bolagets kandidat för canceråterfallsvaccin, DCP-001, och dess verkningssätt.

• Redeye Life Science Day 2021 – 11 november 2021

Erik Manting, CEO, deltar.

• Investerarträff i Stockholm, 15 november 2021

Immunicum kommer att vara värd för ett aktieägar- och investerarevenemang där deltagarna ges möjlighet att träffa såväl Erik Manting, CEO, som övriga medlemmar i ledningsgruppen.

• Cellular Immunotherapies for Solid Tumors Virtual Summit, 16 – 18 november 2021

Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer, kommer att hålla en muntlig presentation om Immunicums immunaktiverare ilixadencel och dess potential inom cancerterapin.





• Jefferies London Healthcare Conference, London, 16 – 17 november 2021

Erik Manting, Chief Executive Officer, deltar.

• HollandBIO Biotech Wednesday, Amsterdam, Nederländerna, 24 november 2021

Erik Manting, Chief Executive Officer, kommer att vara en av talarna i programmet med titeln "Next frontiers in cancer vaccines - Valorization of scientific excellence".

