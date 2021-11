Eezy Oyj vahvistaa palvelutarjontaansa ostamalla enemmistöosuuden KK Valmennuskeskus Oy:stä

English Finnish

Eezy Oyj vahvistaa julkiselle sektorille suunnattua palvelutarjontaansa sekä nuorille tarjottavia palvelujaan ostamalla enemmistöosuuden KK Valmennuskeskus Oy:stä.

Valmennuskeskuksen pääliiketoiminta, Valmennuskeskus Public, tarjoaa valtakunnallisesti julkishallinnolle työvoiman koulutus-, valmennus-, ohjaus- ja kuntoutuspalveluja vuosittain yli 8000 ihmiselle ja työllistää yli 100 rekrytointiasiantuntijaa, uravalmentajaa ja kouluttajaa. Yli 3000 henkeä työllistyy joka vuosi Valmennuskeskus Publicin palveluiden kautta.

Valmennuskeskus on lisäksi tuottanut vuodesta 1975 alkaen pääsykokeiden valmennuskursseja lukiolaisille. Sen kursseille osallistuu yli 10 000 nuorta vuodessa.



Yhtiön liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli noin 10 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin miljoona euroa. Eezy Oyj ostaa 80 % osuuden yhtiöstä ja tarkoituksena on myöhemmin kasvattaa omistus 100%:iin. Kauppahinta on noin 5 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta noin miljoonan euron osuus on tarkoitus maksaa uusilla Eezyn osakkeilla.

Liiketoimintayksiköitä vetävät Antti Kasanen ja Janne Nousiainen jäävät yhtiön palvelukseen ja vähemmistöomistajiksi.

Kaupan myötä Eezy pystyy entistä paremmin ratkaisemaan työmarkkinoilla vallitsevaa kohtaanto-ongelmaa auttamalla vaikeasti työllistyviä työllistymään ja ulkomaalaisia työntekijöitä kotoutumaan Suomen työmarkkinoille. Valmennuskeskuksen lukiolais- ja opiskelijavalmennusten kautta Eezy saa nuoret entistä aikaisemmin palveluidensa piiriin. Jatkossa Eezy voi auttaa nuoria halutun opiskelupaikan löytämisessä ja mahdollistaa työskentelyn opiskelun aikana.



Kauppa on toteutettu tänään 1.11.2021.

”Olen erittäin iloinen, että Valmennuskeskuksen hienot ja uraauurtavat palvelut ovat jatkossa osa Eezyä. Strategiamme mukaisesti uudet palvelut lisäävät yhteiskunnallista merkitystämme työmarkkinoiden uudistajana ja aktiivisena työllistäjänä. Kaikessa toiminnassamme haluamme tuoda yksilön onnistumisen keskiöön ja rakentaa koko työuran kestävän kumppanuuden. Valmennuskeskus on tässä valossa täydellinen yritysosto, kun pääsemme auttamaan nuoria jo opiskelutavoitteiden saavuttamisessa ja Public-liiketoiminnan avulla mahdollistamaan kaikille onnistumisia työelämässä”, kommentoi Eezy Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen.

”Hienoa että Valmennuskeskuksen menestystarina jatkuu osana Eezyä. Valmennuskeskuksen yli 40 vuoden mittainen kehityskaari on ollut vaiherikas, ja liiketoimintamme laajuus ja tarjoama on monipuolistunut merkittävästi matkan varrella. Eezy on luonteva koti Valmennuskeskukselle, sillä yhtiö pystyy nyt tarjoamaan valmennusten ja koulutusten jälkeen entistä konkreettisemmin suoria polkuja työmarkkinoille. Myös Valmennuskeskuksen opiskelija-asiakkaille tarjoutuu entistä helpommin kontakteja työelämään. Valmennuskeskus on kasvanut Suomen suurimpien ja tunnetuimpien kouluttajien ja valmentajien joukkoon Kasasen perheyhtiönä. Kaupan ansiosta yhtiö pääsee astumaan entistä isompaan rooliin suomalaisen työelämän palvelukentässä ja jatkamaan hienoa kehitystään”, kertoo Valmennuskeskus yhtiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Kari Kasanen.



