Offentliggørelse af prospekt

Med virkning fra den 1. november 2021 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Prospektet er opdateret som følge af, at Tanja Eronen pr. 1. november 2021 er tiltrådt som administrerende direktør i Nordea Funds Ltd., som er administrationsselskab for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Der henvises i øvrigt til Nasdaq meddelelse udsendt d. 11. oktober 2021.

Prospekt kan downloades på www.nordeainvest.dk

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod

Senior Product Manager