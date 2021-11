Romantika prahtimine

English Estonian

AS-i Tallink Grupp tütarettevõte AS Tallink Latvija ja Holland Norway Lines BV on sõlminud pikaajalise prahilepingu (bareboat charter) reisilaeva Romantika prahtimiseks. Prahileping jõustub kui laeva hüpoteegipidajad on sellele oma nõusoleku andnud. Laev antakse üle 2022. aasta märtsis. Leping on sõlmitud kolmeks aastaks võimalustega prahilepingut täiendavalt pikendada (3+1+1). Holland Norway Lines kavatseb reisilaevaga opereerida rahvusvahelistel laevaliinidel Norra ja Hollandi vahel.





