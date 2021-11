English Finnish

Fingrid Oyj

Pörssitiedote 1.11.2021 klo 11.45 EET





Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja vaihtuu

Fingrid Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, KTM Jan Montell on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen viimeinen työpäivänsä on 1.3.2022. Hänen seuraajansa valintaprosessi on käynnistetty.

”Olen yksityisistä syistä johtuen muuttamassa ulkomaille kahdeksan todella antoisan Fingrid-vuoden jälkeen. Yhtiö ja sen talous on kaikin puolin erinomaisessa kunnossa, joten nyt on hyvä hetki jatkaa matkaa”, Montell sanoo.

”Haluan jo tässä vaiheessa kiittää Jannea erinomaisesta ja monipuolisesta työstä yhtiön hyväksi. Yhdessä olemme saaneet paljon aikaan”, sanoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.





Lisätietoja:

Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, toimitusjohtaja +358 30 395 5140 tai +358 40 593 8428

Jan Montell, Fingrid Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja +358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419





Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.