La Légion royale canadienne dévoile le nom de la Mère de la Croix d’argent pour 2021-2022

OTTAWA, 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est fière d'annoncer la nomination de Mme Josée Simard, de Les Méchins au Québec, au titre de la Mère nationale de la Croix d'argent de cette année. À l’occasion de la Cérémonie du jour du Souvenir qui se tiendra au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, et en tant que représentante de toutes les mères de la Croix d’argent du Canada, Mme Simard déposera une couronne de fleurs au pied du mémorial.



« Le symbolisme de son rôle résonne profondément en nous tous », a déclaré M. Bruce Julian, président national de La Légion royale canadienne. « Le courage de Mme Simard à bien vouloir partager l'histoire de sa famille nous rappellent les incroyables sacrifices faits en notre nom… ce dont nous devons toujours nous souvenir. »

La fille de Mme Simard, la Caporale Karine Blais, était membre de l'Armée canadienne, et y était décrite comme une personne énergique et passionnée par les Forces armées canadiennes. Née le 4 janvier 1988 à Cowansville, au Québec, Karine est décédée le 13 avril 2009 lorsque le véhicule blindé dans lequel elle se trouvait a percuté une bombe en bordure de route près de Kandahar, en Afghanistan.

Allez sur le site Web de la Légion pour en savoir davantage sur Mme Simard et sa fille Karine

Lorsque la Mère nationale de la Croix d’argent dépose une couronne le 11 novembre, elle le fait au nom de toutes les mères canadiennes qui ont perdu un fils ou une fille au combat, ou dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Mme Simard participera, pendant son mandat qui se terminera le 31 octobre 2022, à divers événements où elle relatera son vécu et accomplira des tâches visant à rendre hommage aux Canadiens disparus.

La Croix du Souvenir – communément appelée la Croix d'argent – a été instituée le 1er décembre 1919. Elle commémore la perte personnelle et les sacrifices consentis des veuves et des mères du fait de perdre un enfant en service actif, ou dont le décès est ultérieurement attribué à ce service.

Les directions provinciales de La Légion royale canadienne et des Canadiens à titre individuel soumettent chaque année des suggestions de candidates pour nomination au titre de Mère nationale de la Croix d'argent. La sélection finale est déterminée par un comité de la Direction nationale.

