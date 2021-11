English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 1.11.2021 KLO 14.00

Enento Groupin uudeksi tietohallintojohtajaksi (CIO) Daniel Ejderberg

Enento Group Oyj:n hallitus on nimittänyt Daniel Ejderbergin tietohallintojohtajaksi (CIO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.2.2022.

Daniel Ejderbergillä on pitkäaikainen kokemus tietohallinnon johto- ja kehitystehtävistä eri yrityksissä. Vuodesta 2010 lähtien hän on työskennellyt ruotsalaisessa Folksam-vakuutusyhtiössä tietohallinnon eri johtotehtävissä ja vuodesta 2021 lähtien Head of Business Area Private in Folksam Life -tehtävässä. Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto tutkintoTukholman kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta.

Yhtiön nykyinen tietohallintojohtaja Jörgen Olofsson jättää yhtiön 25.11.2021. Enento Groupin Head of IT Operations Jari Julin on nimitetty väliaikaiseksi tietohallintojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Jari Julin toimii tässä tehtävässä, kunnes Daniel Ejderberg aloittaa.

”Enento Group on erittäin mielenkiintoinen ja vakiintunut yritys, jolla on vahva ja selkeä digitaalinen liiketoiminta. Odotan innolla, että pääsen perehtymään yritykseen ja sen tarjontaan sekä tarjoamaan osaamistani liiketoimintalähtöisestä IT-johtamisesta. Enentolla on yrityksenä suuri kasvupotentiaali pohjoismaisilla markkinoilla ja on hienoa, että saan olla mukana tällä matkalla”, Daniel Ejderberg sanoo.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Elina Stråhlman

väliaikainen toimitusjohtaja, CFO

Puh. 010 270 7578

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.