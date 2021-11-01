Resverlogix 與摩洛哥王國衛生部進行積極討論，以啟動 COVID-19 臨床研究以及頂尖藥物 Apabetalone

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亞伯達省卡加利, Nov. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為表觀遺傳學或基因調節的全球領導者的 Resverlogix 集團（「Resverlogix」或「公司」） (TSX: RVX) 今天欣然宣佈，它正在與摩洛哥王國衛生部積極討論，可在其醫院中使用一流藥物 Apabetalone 進行第 2 期 COVID-19 臨床研究。



Resverlogix 的總裁與執行長 Donald J. McCaffrey 表示：「我們很高興與摩洛哥王國衛生部合作，並在藥物和藥學總監 Bouchra medda 教授的領導下，透過使用我們的新型表觀遺傳藥物 Apabetalone 進行 COVID-19 臨床研究。我們必須騰空 COVID-19 患者的病床，以便進行緊急手術和其他必要作業，這將有助於重新推動和加強摩洛哥王國的經濟。」

摩洛哥王國藥物與製藥部部長 Bouchra Meddah 教授表示：「摩洛哥王國衛生部很高興與 Resverlogix 在此重要的全球計劃攜手合作，此計劃已經對世界上許多人產生不良影響。我們的團隊對細胞期刊《Cell Journal》的出版物以及加拿大衛生部和 FDA 批准的 COVID-19 臨床試驗留下了深刻的印象。我們的部門還認可了 FDA 授予 Resverlogix 在心血管狀態下對 Apabetalone 的突破性治療效果。」

繼獲得加拿大衛生部對 Resverlogix 的 COVID-19 臨床試驗的批准後，公司一直積極與醫院和部門合作，在全球開展 COVID-19 試驗。在 2021 年 10 月 12 日，Resverlogix 獲得了道德委員會和批准，在加拿大西部地區進行 COVID-19 臨床試驗。此外，依據最終協定的批准，在美國進行的第 3 期 COVID-19 試驗預計將在未來幾個月內開始。

第 2 期試驗概覽 – 加拿大/巴西

研究參與者將由確診 COVID-19 病例的住院患者組成。與單獨的護理標準相比，參與者將接受長達 4 週、每天兩次的 Apabetalone 治療，同時接受標準的護理。這項研究的主要結果指標是世界衛生組織 (WHO) 臨床改善次序量表的變化。預計將在加拿大及巴西的多個地點招募 100 名患者。可在 clinicaltrials.gov 上找到完整的研究方案。

關於 Apabetalone

Apabetalone (RVX-208) 是一種一流的表觀遺傳小分子或調節治療候選基因。它是一種選擇性 BET (布羅莫結構域和終端蛋白) 抑制劑，可透過基因表達的調節來預防疾病。 BET 蛋白在人體中的發生率允許 Apabetalone 透過其獨特的作用機制，同時針對多種引起疾病的生物過程，同時保持良好的安全性，從而獲得治療慢性疾病的新方法。

心臟病學：

在 2020 年 2 月，Apabetalone 成為首個獲得美國食品藥品管理局 (FDA) 批准為突破性治療稱號的療法，該療法是繼 BETonMACE 第三期研究的突破性發現後的首個主要心血管指標。BETonMACE 的數據顯示，Apabetalone 可能會預防患有 2 型糖尿病的高危心血管疾病患者出現嚴重的心臟不良問題。

Covid-19:

2020 年 3 月 23 日，Resveronix 推出了其 COVID-19 計劃，招募世界知名的合作者。研究表明，Apabetalone 有潛力以獨特的雙重機制對抗 COVID-19：Apabetalone 的第一個支柱是防止病毒進入細胞和複製；第二個支柱是避免出現失控的發炎反應，這些可能導致嚴重和持續的器官損傷。一項二期臨床試驗正在評估 Apabetalone 與治療 COVID-19 住院患者的標準護理。Apabetalone 治療可能會降低 COVID-19 的嚴重程度和持續時間。Apabetalone 獨特的雙重機制也意味著它可能表現出對抗 COVID-19 變種病毒的功效，甚至可能有助於對抗其他相關病毒。

Apabetalone 是該類別中唯一一種在人體臨床試驗中擁有良好安全性的藥物，在 10 項臨床試驗中，超過 4,200 名患者多年服用此藥物。

關於 Resverlogix

Resverlogix 成立於 2001 年，是一家總部位於卡加利的後期生物技術公司，也是表觀遺傳學或基因調節的全球領導者，其目標是為患有慢性疾病的患者開發一流的療法。

Resverlogix 正在將一系列新的表觀遺傳療法商業化，旨在調節基因表達並控制將與疾病相關的基因的「開啟」或「關閉」。我們的目標是透過恢復由心血管疾病等嚴重疾病所改變的生物功能來提高患者的生命品質，從而恢復到更健康的狀態。

此公司的臨床計劃專注於評估主要的表觀遺傳候選藥物 Apabetalone，用於治療心血管疾病和相關的共病症以及 COVID-19。

Resverlogix 普通股在多倫多證券交易所進行交易 (TSX::RVX)。

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前瞻性聲明

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