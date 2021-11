Clean Core Thorium Energy ajoute un ancien président de la CCSN à son conseil consultatif

English French

CHICAGO, 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Core Thorium Energy (Clean Core) a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Michael Binder, ancien président et chef de la direction de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), en tant que contribuant à son équipe consultative stratégique. Clean Core développe son combustible nucléaire avancé exclusif ANEEL, qui utilise du thorium et un faible taux d'enrichissement (HALEU) pour obtenir de meilleures performances dans le CANDU et d'autres conceptions de réacteurs à eau lourde sous pression (PHWR).



« L'approche innovante de Clean Core Thorium Energy pour le combustible nucléaire avancé, le combustible ANEEL, peut fournir une énergie de base sûre et propre dans les plus brefs délais aux réacteurs CANDU/PHWR existants et nouveaux dans le monde, tout en s'attaquant aux principaux obstacles de l'énergie nucléaire », a déclaré le Dr Michael Binder « Il est important d'appliquer cette innovation rapidement si nous voulons atteindre Net Zero d'ici 2050. J'ai hâte de faire partie d'une commercialisation réussie du carburant ANEEL. »

"Dr. La richesse de l'expérience de Binder dans la science, la technologie et la réglementation de l'énergie nucléaire sûre nous aidera à accélérer notre mission de commercialisation de notre combustible nucléaire avancé ANEEL », a déclaré Mehul Shah, fondateur et PDG de Clean Core. « Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Binder au sein de notre conseil consultatif stratégique. »

En plus d'être l'ancien président de la CCSN, M. Binder a également été président de l'International Nuclear Regulators Association et a représenté le Canada dans le cadre de nombreuses activités de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Avant cela, M. Binder a servi le gouvernement canadien dans plusieurs rôles de sous-ministre adjoint liés à la technologie et à la communication.

« Notre combustible innovant et avancé ANEEL utilisant du thorium est conçu pour transformer les systèmes de réacteurs de génération 2 existants (CANDU/PHWR) avec des décennies de sécurité et de performances en réacteurs similaire à ceux de génération 4 du futur encore plus sûrs. Avec ses caractéristiques de carburant tolérant aux accidents (ATF), le carburant ANEEL peut maximiser la sécurité, minimiser les coûts, réduire les déchets de plus de 80 % et éliminer les problèmes de prolifération », a déclaré Shah. « Les réacteurs CANDU et PHWR jouent déjà un rôle central dans la fourniture d'une énergie propre et sûre au Canada, en Roumanie, en Argentine, en Inde, en Chine et en Corée du Sud, et en utilisant le combustible ANEEL, ils ont le potentiel pour un déploiement mondial. »

À propos de Clean Core Thorium Energy

Clean Core Thorium Energy (Clean Core) est une société d'innovation en matière de combustible nucléaire qui explore l'énergie alimentée au thorium. La technologie avancée de combustible nucléaire de Clean Core, en instance de brevet, ANEEL, composée de thorium et d'uranium faiblement enrichi à dosage élevé (HALEU), est capable d'alimenter en toute sécurité et de manière rentable les réacteurs PHWR/CANDU existants pour le secteur de l'énergie nucléaire à l'échelle mondiale. Le combustible ANEEL est une solution révolutionnaire aux problèmes de sécurité, de déchets et de prolifération de l'énergie nucléaire. Clean Core est entré dans le secteur nucléaire pour fournir une énergie propre, sûre et abondante là et quand on en a le plus besoin, offrant une solution prête à l'emploi pour la demande croissante d'électricité dans le monde. En savoir plus sur https://cleancore.energy/ .