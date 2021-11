Workplace Options annonce un partenariat d’investissement avec WindRose Health Investors pour développer les ressources pour le bien-être des employés à l'échelle internationale

RALEIGH, N.C., 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workplace Options (WPO), un fournisseur indépendant de services de bien-être dont le siège social est situé à Raleigh, NC, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec WindRose Health Investors, LLC, ("WindRose") une société de capitaux privés, spécialisée dans la santé. Workplace Options accompagne plus de 75 millions d’employés dans 200 pays et territoires pour l’amélioration du bien-être émotionnel, pratique et physique.



"WPO recherchait un partenaire partageant notre idéologie, et capable d'accélérer les initiatives d'innovation et de croissance de notre entreprise, qui incluent l’expansion de notre empreinte mondiale et la croissance de nos parts de marché dans des domaines clés", a partagé Dean Debnam, qui quitte la présidence du conseil d'administration de WPO. "L'investissement de WindRose souligne que WPO est bien positionné pour continuer sa croissance, à l’heure où la demande de soutien au bien-être des employés n'a jamais été aussi forte."

Alan King, qui conserve son rôle de Président et de Directeur Général de WPO, ajoute que "l'étendue des capacités, l'expertise, la réputation et le soutien financier de WindRose nous permettent d'élargir notre champ d’action sur les marchés actuels et d'en conquérir de nouveaux. Nous sommes désormais mieux équipés pour fournir des solutions innovantes nécessaires au soutien des employés post-pandémie."

"Workplace Options présente de bonnes perspectives de croissance menées par son équipe talentueuse", a déclaré Oliver Moses, Associé Gérant de WindRose. "Nous sommes impatients de partager ce succès en soutenant la trajectoire de croissance rapide de l’entreprise."

L'équipe de direction actuelle de WPO continuera à diriger l’entreprise et à faire partie des actionnaires actifs.

À propos de Workplace Options

Workplace Options aide les employés à concilier leurs besoins personnels, professionnels et familiaux pour qu’ils soient en meilleur santé, plus heureux et plus performants. Les services exceptionnels d’assistance, d’efficience et bien-être de l’entreprise fournissent des informations, des ressources, des recommandations et des consultations sur divers sujets allant de la gestion de personnes à charge, au stress, jusqu’à des services cliniques et des programmes de bien-être.

Grâce à son réseau international de professionnels et prestataires accrédités, Workplace Options est le prestataire de services intégrés de soutien et de conciliation vie personnelle / vie professionnelle le plus étendu du monde. Ses bureaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en France, en Belgique, aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, en Chine, en Inde et en Indonésie accompagnent plus de 75 millions d’employés dans plus de 116 000 entreprises et à travers plus de 200 pays et territoires.

Consultez www.workplaceoptions.fr pour en savoir plus.

À propos de WindRose

WindRose Health Investors, LLC ("WindRose") réalise des investissements en actions dans des sociétés qui opèrent dans les secteurs des services de l'industrie des soins de santé. La société se concentre sur les entreprises dotées de modèles commerciaux rentables et d'une capacité avérée à fournir des solutions rentables. WindRose gère plus de 1,2 milliard de dollars d'investissements et investit actuellement à partir de son cinquième fonds. WindRose est basée à New York et investit dans des entreprises dans tous les États-Unis.

Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à WindRose à l'adresse info@windrose.com.

Siham Nogueira

Siham.nogueira@workplaceoptions.com