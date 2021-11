Excellence Canada annonce les lauréats des Prix Canada pour l'excellence de 2021

English French

TORONTO, 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Excellence Canada a le plaisir d’annoncer que le 4 novembre marquera le 37e anniversaire des Prix Canada pour l’Excellence. Cette année, 19 prix seront présentés à des organisations canadiennes exceptionnelles en reconnaissance de leur engagement en matière d’amélioration continue et de leur détermination dans la poursuite de l’excellence, notamment dans les catégories suivantes : Excellence, innovation et mieux-être; Milieu de travail sain; et Santé mentale au travail.



Excellence Canada a pour mission d’aider les organisations dans tous les secteurs à devenir les meilleures de leur catégorie en mettant en œuvre des normes d’excellence. Excellence Canada est un organisme sans but lucratif qui certifie et reconnaît les organisations qui incarnent les qualités suivantes; elles sont centrées sur le client, compétitives, viables au plan financier et environnemental, socialement responsables et elles appliquent activement des stratégies visant à améliorer la santé mentale et physique et le bien-être de leurs employés et elles créent une culture de milieu de travail sain qui attire et retient les meilleurs talents.

Les Prix Canada pour l’Excellence sont un programme de prix annuel qui reconnaît les accomplissements exceptionnels d’organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif d’un bout à l’autre du Canada.

Shirlee Sharkey, Présidente du conseil d’Excellence Canada, a déclaré : « Au nom du Conseil d’administration d’Excellence Canada, j’ai le grand plaisir de présenter les Prix Canada pour l’excellence aux lauréats de cette année. Je tiens à féliciter tous les principaux organismes privés, publics et sans but lucratif qui ont satisfait aux normes et exigences rigoureuses du programme Prix Canada pour l'excellence. Vous êtes tous de véritables modèles d'excellence. »

Allan Ebedes, Président et chef de la direction d’Excellence Canada, a observé : « Au cours des 37 dernières années, nous avons reconnu plus de 675 organisations de calibre exceptionnel des secteurs privé, public et sans but lucratif qui ont répondu aux normes les plus élevées de qualité, d’excellence, d’innovation et de milieu de travail sain. Cette année, nous sommes enchantés de présenter des Prix Canada pour l’excellence à 19 autres organisations de même calibre. Nous avons également l’honneur de présenter le Prix d’excellence exceptionnelle du Conseil des gouverneurs d’Excellence Canada à trois Canadien(ne)s distingué(e)s: André Picard, journaliste, Globe and Mail; Dr. Ian MacLachlan, consultant indépendant en biotechnologie, MacLachlan Consulting Inc; et Dr. Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada. »

Les prix seront remis aux lauréats à l’occasion du Sommet de l’excellence du rendement 2021 et de Prix Canada pour l’Excellence le jeudi 4 novembre. Pour obtenir des détails sur l’événement et l’enregistrement, visitez le site www.excellencesummit.ca .

LA LISTE COMPLÈTE DES RÉCIPIENDAIRES SUIT

Pour un complément d’information, contacter:

Allan Ebedes, président et chef de la direction d’Excellence Canada, tél. : 416-251-7600 poste 230



Récipiendaires des 37e Prix Canada pour l’excellence 2021

PRIX EXCELLENCE, INNOVATION ET MIEUX- ÊTRE ®

Ce prix repose sur la norme d'Excellence, innovation et mieux-être® d'Excellence Canada élaborée par Excellence Canada en association avec les partenaires et professionnels d'Excellence Canada partout au Canada.

Récipiendaire du prix Ordre de l’excellence

Architecture, gestion de l’information et Bureau de gestion des projets, Groupement ITI pour les organismes centraux, Secrétariat du Conseil du Trésor – Province de l’Ontario



Récipiendaires du prix Platine

British Columbia Pension Corporation – Victoria, Colombie-Britannique

Victoria, Colombie-Britannique Hydro-Québec – Distribution, approvisionnement et services partagés - Montréal, Québec

Montréal, Québec Société de transport de Laval – Laval, Québec



Récipiendaires du prix Or

College of Pharmacists of British Columbia – Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique Devolutions inc – Lavaltrie, Québec

Lavaltrie, Québec Domtar – Usine de Windsor – Windsor, Québec

Windsor, Québec Ingénieurs Canada – Ottawa, Ontario





PRIX MILIEU DE TRAVAIL SAIN

Le prix Milieu de travail sain repose sur le programme canadien Milieu de travail sain d’Excellence Canada créé en collaboration avec Santé Canada et des professionnels des secteurs de la santé et du mieux-être.

Récipiendaire du prix Ordre de l’excellence

Carleton University – Ottawa, Ontario



Récipiendaire du prix Or

Groupement ITI pour les organismes centraux, Secrétariat du Conseil du Trésor – Province de l’Ontario



Récipiendaires du prix Argent

Université McGill, Personnel administratif et de soutien – Montréal, Québec

Montréal, Québec Ricoh Canada Inc – Mississauga, Ontario

Récipiendaire du prix Bronze

Circle of Care – Toronto, Ontario





PRIX SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL

Ce prix repose sur le Cadre de travail de la Santé mentale au travail d'Excellence Canada. Le Cadre de travail de la Santé mentale au travail a été créé par Excellence Canada en collaboration avec des professionnels de la santé mentale partout au Canada. À ce titre, les principes et bonnes pratiques décrits dans la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail sont incorporés dans le Cadre de travail.

Récipiendaires du prix Ordre de l’excellence

Commission de la santé mentale du Canada – Ottawa, Ontario

Ottawa, Ontario Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences – Whitby, Ontario

Récipiendaire du prix Platine

Carleton University – Ottawa, Ontario

– Ottawa, Ontario Sun Life – Toronto, Ontario

Récipiendaire du prix Or

University of Calgary – Calgary, Alberta



Récipiendaire du prix Argent

VIA Rail Canada – Montréal, Québec





Prix de préparation REDI

Ce prix est décerné en reconnaissance de l’engagement actuel et continu d’une organisation à entreprendre un cheminement transformateur afin d’être prête à atteindre l’égalité raciale, la diversité et l’inclusion et à s’engager à créer des changements durables dans une perspective globale REDI+. Le prix est présenté par The Inclusion Project, en collaboration avec Excellence Canada.

Récipiendaire du prix de préparation REDI

M.O.S.A.I.C. – Vancouver, Colombie-Britannique





PRIX DE RECONNAISSANCE EXCEPTIONNELLE

De temps à autre, le Conseil d’administration d’Excellence Canada reconnaît des personnes qui ont contribué de façon notable à la société canadienne ou à la condition humaine dans le monde. Parmi les personnalités reconnues par le passé notons le Dr David Suzuki, l’ancien Premier ministre, le très honorable Brian Mulroney, l’honorable lieutenant-général Roméo A. Dallaire, l’honorable Flora MacDonald, Sir Richard Branson, M. Rick Hansen, Mme Margaret Trudeau, Rick Mercer, Bianca Andreescu et M. Chris Hadfield. Cette année, dans l’esprit du thème du Sommet, « Reconstruire en mieux: repenser - restructurer – récupérer » le Conseil d’administration décerne le Prix d’excellence exceptionnelle à :

André Picard , journaliste, Globe and Mail, en reconnaissance de sa contribution au journalisme canadien avec ses reportages exceptionnels en santé et médecine publiques, particulièrement pendant la pandémie de la COVID-19.

, journaliste, Globe and Mail, en reconnaissance de sa contribution au journalisme canadien avec ses reportages exceptionnels en santé et médecine publiques, particulièrement pendant la pandémie de la COVID-19. Dr. Ian MacLachlan , consultant indépendant en biotechnologie, MacLachlan Consulting Inc, en reconnaissance de son leadership et de son apport notable au développement de la technologie de nanoparticules lipides à la base des vaccins mRNA contre la COVID-19.

, consultant indépendant en biotechnologie, MacLachlan Consulting Inc, en reconnaissance de son leadership et de son apport notable au développement de la technologie de nanoparticules lipides à la base des vaccins mRNA contre la COVID-19. Dr Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, en reconnaissance de toute une vie passée à promouvoir et à protéger la santé de tous les Canadiens et pour son leadership national pendant la pandémie de la Covid-19.





