L’encan en ligne de la Fondation TELUS pour un futur meilleur est maintenant lancé et vise à recueillir 200 000 $ pour aider les jeunes

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier Encan pour un futur meilleur de la Fondation TELUS pour un futur meilleur a été lancé en ligne aujourd’hui. La totalité des recettes sera directement remise à des organismes de bienfaisance canadiens qui œuvrent à favoriser la santé mentale et le mieux-être des jeunes. La Fondation TELUS pour un futur meilleur offre aux jeunes Canadiens défavorisés de nouvelles occasions à saisir en leur permettant d’accéder aux ressources nécessaires pour apprendre, exprimer leur créativité, créer des liens et rester en santé.



« La Fondation TELUS pour un futur meilleur s’emploie à connecter les jeunes à un monde de possibilités. Dès aujourd’hui, et jusqu’au 19 novembre, les Canadiens peuvent miser en ligne sur les articles offerts dans le cadre de l’Encan pour un futur meilleur. Ils contribueront ainsi aux efforts pour aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel, affirme Shanan Spencer-Brown, directrice générale. Les recherches révèlent que 70 pour cent des jeunes de 6 à 18 ans ont connu une détérioration de leur santé mentale pendant la pandémie de COVID-19. Nous sommes heureux et fiers d’appuyer des organismes de bienfaisance de partout au pays qui font de la santé mentale des jeunes une priorité et qui aident ces derniers à surmonter les obstacles majeurs qui se dressent sur leur chemin au quotidien. »

Les Canadiens peuvent se rendre sur notre site web pour miser sur plus de 100 articles de l’encan silencieux , dont la valeur totale dépasse les 160 000 $ et qui nous ont été généreusement remis par nos partenaires à l’échelle du pays. Les personnes qui remporteront leur mise obtiendront des forfaits d’escapade de fin de semaine, des téléphones, des tablettes, des billets d’événements sportifs, des œuvres d’art, des objets de collection, une année d’épicerie et des articles de sport autographiés. Nous avons fixé un objectif de financement de 200 000 $, ce qui contribuera à appuyer des programmes favorisant la santé mentale et le mieux-être des jeunes de tout le pays, conformément à notre engagement à bâtir un avenir prometteur pour eux.

Depuis son lancement en 2018, la Fondation TELUS pour un futur meilleur travaille de concert avec les 13 Comités d’investissement communautaire de TELUS au Canada. Ils ont ainsi pu enrichir la vie de 2 millions de jeunes, en leur donnant accès aux technologies et aux ressources en santé et en éducation dont ils ont besoin pour s’épanouir. Chaque année, nous fournissons des subventions à plus de 500 organismes de bienfaisance au pays, dont BGC Canada , Innovations for Learning, jack.org et YWCA Canada , qui soutiennent les collectivités canadiennes. Pour appuyer encore plus d’initiatives en santé mentale pour les jeunes, la Fondation de la famille Entwistle a récemment fait un don de 100 000 $ en appui notre campagne «Unissons-nous pour la santé mentale des jeunes» lancée plus tôt cette année.

L’Encan pour un futur meilleur se déroulera en ligne jusqu’au 19 novembre. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, y compris pour savoir comment faire une offre ou un don, rendez-vous sur encanpourunfuturmeilleur.com .

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

Établie en 2018, la Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance enregistré indépendant. Notre mission est de connecter les jeunes à un monde rempli de possibilités en appuyant des organismes canadiens qui offrent des programmes axés sur la santé, l’éducation ou la technologie. Nous avons versé des subventions d’une valeur de plus de 24 millions de dollars à des organismes caritatifs communautaires, provinciaux, territoriaux et nationaux qui aident les jeunes à risque à s’épanouir dans le monde numérique. La Fondation TELUS pour un futur meilleur, de concert avec les 13 Comités d’investissement communautaire de TELUS, fournit chaque année des millions de dollars à plus de 500 organismes de bienfaisance dans tout le pays.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com .

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Stéphanie Dussault

Relations publiques de TELUS

Stephanie.Dussault@telus.com