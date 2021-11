La famille d’une dame tuée par un conducteur aux capacités affaiblies se joint à MADD Canada pour le lancement de sa campagne annuelle nationale de sensibilisation à la conduite sobre durant le temps des fêtes

English French

RED DEER, Alberta, 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, à Red Deer en Alberta, la famille de Chloe Kaniusis - une jeune mère tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 2014 - se joint à MADD Canada, au maire de Red Deer Ken Johnston, aux membres de Gendarmerie royale et à des premiers répondants pour lancer la campagne nationale de MADD Canada, l’Opération ruban rouge, qui fait la promotion de la conduite sobre et sécuritaire durant la saison des fêtes.



Chloe et sa mère Brenda revenaient d’une journée de magasinage de Noël à Red Deer le 21 novembre 2014 lorsque leur voiture a été emboutie par un conducteur aux capacités affaiblies. Chloe est morte sur le coup. Brenda est demeurée coincée dans la carcasse du véhicule pendant trois heures, tout près de sa fille. Maman de deux jeunes garçons, une épouse, une fille, un sœur, Chloe n’avait que 30 ans lorsqu’elle a été arrachée aux siens de façon horrible et tragique, laissant derrière une famille au cœur brisé.

Le temps des fêtes étant une période particulièrement occupée avec plusieurs occasions de socialiser, le risque de conduite avec capacités affaiblies est élevé. La campagne Opération ruban rouge rappelle aux Canadiens qu’il est important de toujours conduire de façon sobre et sécuritaire ou de planifier à l’avance une façon de rentrer en toute sécurité lorsqu’on a l’intention de consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.

La campagne se tient du 1er novembre 2021 au 3 janvier 2022 alors que les bénévoles de MADD Canada dans des communautés partout au Canada distribueront des milliers de rubans rouges et de décalques pour les voitures à leurs concitoyens qui serviront de symbole de leur engagement à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. Les rubans rouges sont également un hommage aux centaines de Canadiens qui sont tués et aux milliers d’autres qui sont gravement blessés chaque année dans des collisions impliquant la consommation d’alcool, de drogue ou d’une combinaison des deux.

« Les morts et les blessures dévastatrices causées par la conduite avec capacités affaiblies sont insensées et entièrement évitables, a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Jaymie-Lyne Hancock. Notre campagne Opération ruban rouge rappelle à tous que les impacts de la conduite avec capacités affaiblies sont terribles et les encourage à faire tous les efforts nécessaires pour la prévenir. Personne ne devrait avoir à faire face à l’immense chagrin et à la douleur que vivent les membres de la famille de Chloe. »

Le lancement se tiendra aujourd’hui au Détachement de Red Deer de la Gendarmerie royale; seront présents les parents de Chloé, Brenda et Mel Brown, son mari Larry, ses deux fils, Jaxon et Kessler, de même que d’autres membres de sa famille. Seront également présents: le Maire Johnston; le chef de peloton Kevin Bettesworth des Red Deer Emergency Services; Stephanie Theede, vice-présidente des ressources humaines de KAG Canada; et le Sergent Michael Zufferli du Red Deer RCMP Traffic Services.

« Le souhait le plus cher de la Gendarmerie royale de Red Deer, c’est que grâce aux partenariats, à l’éducation et à l’application de la loi, nous pourrons prévenir qu’un conducteur aux capacités affaiblies ne se retrouve derrière le volant, a ajouté le Sergent Michael Zufferli de la GR de Red Deer. MADD Canada sensibilise le grand public aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies qui vont bien au-delà des répercussions légales. MADD Canada soutient les victimes et les survivants en donnant une voix à ceux et celles qui ont été touchés par la conduite avec capacités affaiblies tout en aidant à rendre nos routes plus sécuritaires en appuyant les lois qui peuvent avoir un impact significatif sur les conducteurs aux capacités affaiblies. »

En moyenne, à chaque heure au Canada, 10 accusations fédérales de conduite avec capacités affaiblies et suspensions immédiates provinciales de permis sont imposées selon les dernières statistiques de MADD Canada .

La campagne Opération ruban rouge 2021 est commanditée par Irving Oil, KAG Canada, Uber, BMO Financial Group et Economical Insurance. Pour la liste complète des commanditaires et partenaires “boîtes de don » de cette année, consultez https://madd.ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-commanditaires/?lang=fr .

« Ce n’est que grâce à l’appui de nos généreux commanditaires que nous sommes en mesure de livrer cette importante campagne de sensibilisation partout au pays, a conclu Mme Hancock. Nous sommes infiniment reconnaissants de leur contribution et sommes très fiers d’être leur partenaire dans cet effort pour sauver des vies et prévenir des blessures sur nos routes durant la saison des fêtes. »