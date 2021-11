Des primes pour les employés vaccinés de JDI

English French

SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de 3 000 employés vaccinés de J.D. Irving, Limited sur 45 sites différents sont désormais qualifiés pour la prime de vaccination de 150 $ offerte dans le cadre d'un programme incitatif annoncé cet automne.



Les employés ont été invités à présenter leur preuve de vaccination avant le 29 octobre afin de bénéficier d'une prime qui sera versée dans les sites ayant atteint un taux de vaccination d’au moins 95 %.

« Nous savons que les vaccins se sont avérés être un moyen sûr et efficace de se protéger soi-même et de protéger les autres contre l’infection et les effets les plus graves liés à la COVID-19, y compris l'hospitalisation et la mort », a déclaré Jim Ramsay, vice-président de la santé et de la sécurité chez J.D. Irving, Limited. « Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner. C'est une façon de dire merci à nos employés vaccinés qui renforcent leur protection mutuelle et la sécurité sur nos lieux de travail tout en continuant à fournir les produits et services appréciés de nos clients. »

Les 45 sites représentent des lieux de travail distincts à travers le Canada atlantique et comptent plus de 860 personnes employées au siège social de J.D. Irving, Limited au 300, rue Union à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

La sécurité constituant une valeur fondamentale de l'entreprise, J.D. Irving, Limited continue de prendre des mesures pour offrir un environnement de travail sûr à mesure que la pandémie de COVID-19 évolue et que de nouvelles informations sont disponibles.

Brendan Langille

Director, Communications

Office: (506) 635-7716

Langille.Brendan@jdirving.com