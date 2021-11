L'équipe en charge des apprentis remporte le Prix d'excellence

English French

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'équipe en charge des apprentis d’Irving Shipbuilding Inc. est fière d'avoir reçu le Prix d'excellence en apprentissage pour ses efforts déployés dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’apprentissage solide. Le 28 octobre, Cathy Young, directrice principale du programme d’apprentissage, et Shawn McKillop, responsable du développement, ont reçu le prix décerné par la Nova Scotia Apprenticeship Agency.

« Nous saluons le dévouement et le travail exceptionnels déployés par l’équipe d’Irving Shipbuilding. Ce prix rend hommage aux employeurs qui reconnaissent l’importance que revêt l’investissement dans l’apprentissage et comprennent sa valeur pour les apprentis et les entreprises. Irving Shipbuilding fournit un soutien considérable à ses apprentis et embrasse activement la diversité et l’inclusion dans ces efforts, » dit Marjorie Davison, Chef de la Direction, Nova Scotia Apprenticeship Agency.

https://vimeo.com/640462805/7e273699f0

L’entreprise qui s’occupe des navires pour le Canada au chantier naval d’Halifax constitue le plus grand employeur d'apprentis en Nouvelle-Écosse.

« Les navires que nous construisons pour ceux qui servent dans la Marine canadienne constituent une occasion générationnelle. Nous savons que faire de nos apprentis des constructeurs navals qualifiés, axés sur la sécurité et la qualité, est essentiel pour constituer une future main-d'œuvre forte et efficace. Ce prix représente un véritable hommage à l'ensemble de l'équipe - superviseurs de production, compagnons, formateurs, gestionnaires et intervenants clés qui sont tous engagés envers l’évolution professionnelle de nos apprentis. Nous avons bénéficié d’un réel soutien de la part de l'entreprise qui partage notre conviction quant à l’importance d’investir dans nos apprentis, car ils en représentent l’avenir. Nous voulons que nos apprentis se sentent soutenus et comprennent l’importance que revêtent les valeurs d’Irving dans l’établissement d’un environnement de travail respectueux et positif », explique Cathy Young, directrice principale de l’apprentissage.

Cette année, 31 apprentis ont obtenu leur Sceau rouge et 35 suivent actuellement leur dernier bloc de formation.

Programme d’apprentissage d’Irving Shipbuilding Inc.

Notre équipe en charge des apprentis participe au recrutement et a créé un programme d’intégration permettant d’accompagner les apprentis dès le début. La sécurité et la qualité sont les clés de voûte du programme comprenant une série d'initiatives mises en œuvre en collaboration avec nos équipes de sécurité et de qualité. Les apprentis participent désormais aux visites pédagogiques axées sur la sécurité et la qualité, assistent aux échanges avec le directeur de la sécurité et abordent ces sujets clés dans les revues. La sécurité comprend le mieux-être avec de nouveaux processus mis en place pour assurer l’accompagnement des apprentis.

Une partie de nos efforts de recrutement d’apprentis passe par le programme « Pathways to Shipbuilding » qui vise la diversité et l'équité dans la construction navale canadienne. Notre équipe en charge des apprentis soutient activement nos diplômés du programme « Pathway » et a formé des mentors dédiés au groupe « Pathway to Shipbuilding » nouvellement recruté, notamment aux étudiants autochtones. L'équipe vise à faire progresser tous les apprentis de manière holistique afin qu'ils deviennent des mentors empathiques et efficaces pour les futurs apprentis. En 2019, Irving Shipbuilding a reçu le Prix de réalisation pour l’équité en emploi pour son engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi dans le cadre du programme « Pathways to Shipbuilding ». Pour en savoir plus, cliquez ici.

https://vimeo.com/640406958/33cb49ebb7

« Nos apprentis sont désormais conscients des attentes et l’équipe s’efforce de constituer un modèle positif. Grâce au nouveau programme, les apprentis déclarent se sentir pris en charge, soutenus et encouragés à progresser. Compte tenu de la croissance future prévue, nous pensons qu’il est important de former et de développer encore plus d'apprentis », déclare Shawn McKillop.

Cette entreprise recrute actuellement des métiers spécialisés et prévoit entre 2022 et 2024 plus de 450 nouvelles embauches. Découvrez les possibilités de rejoindre notre équipe ici.

