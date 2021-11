Converge annonce le lancement d'IBM Power pour Google Cloud sur Google Cloud Marketplace

TORONTO, ONTARIO, CANADA et GATINEAU, QUÉBEC, CANADA, 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. («Converge» ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) , un fournisseur de solutions informatiques et en nuage pilotées par logiciel, a le plaisir d'annoncer une nouvelle solution Google Cloud Marketplace, Converge Enterprise Cloud – IBM Power pour Google Cloud (IP4G).



Converge Enterprise Cloud – IBM Power pour Google Cloud, ou IP4G, permet à Converge et Google Cloud de fournir des solutions d'infrastructure à la demande centrées sur l'environnement d'IBM Power Systems. Converge Enterprise Cloud déploiera l'offre de services gérés en Amérique du Nord et en Europe, tout en élargissant et en améliorant son offre avec IBM et Google Cloud.

IP4G, qui prend en charge les clients sur n'importe quel système d'exploitation, y compris AIX, IBM i ou Linux sur Power, proposera des capacités accrues et de nouvelles options géographiques aux entreprises clientes qui migrent vers le nuage. Les charges de travail confiées à IBM Power Systems sont un élément essentiel pour les grandes entreprises du monde entier. IP4G répond à ces besoins alors que les organisations mettent en œuvre des solutions hybrides sur Google Cloud. IP4G, une solution de premier ordre, prend en charge les clients qui ont besoin de capacités de mise à l'échelle et d'extension, fournit de multiples options de location et, à titre de complément, inclut l'accès à des offres de services professionnels et gérés supplémentaires fournies par Converge. De plus, grâce à la prestation de services par Google Cloud Marketplace, les clients bénéficient d'une facturation intégrée, d'un support client intégré et d'un accès sans entrave au vaste portefeuille de services Google Cloud au moyen d'une interconnexion à très faible latence et à large bande passante.

« Converge Enterprise Cloud – IBM Power pour Google Cloud représente une avancée considérable dans la capacité de Converge à mieux répondre aux problèmes uniques que pose l'informatique en nuage aux clients et à les résoudre, déclare le chef de la direction de Converge, Shaun Maine. Nous sommes fiers d'ajouter IP4G aux solutions et aux capacités offertes par notre service d'informatique en nuage pour les entreprises et sommes impatients de connaître les résultats commerciaux positifs que cette nouveauté apportera. Nous nous félicitons du partenariat avec IBM et Google Cloud qui nous permet de continuer à investir dans nos services gérés et nos offres de solutions infonuagiques publiques. L'équipe de Converge se réjouit de pouvoir proposer cette offre à sa clientèle en Europe et en Amérique du Nord. »

« Les offres de services gérés de Converge pour IBM Power dans l'environnement de Google Cloud offriront davantage de fonctionnalités et de capacités aux clients, ce qui leur permettra de gérer leurs charges de travail essentielles dans le nuage, indique le directeur des partenariats chez Google Cloud, Manvinder Singh. Par ailleurs, les clients pourront déployer rapidement l'infrastructure à la demande de Converge à partir de Google Cloud Marketplace, ce qui leur procurera une expérience simple et sans faille et un accès à la valeur d'IBM Power sur Google Cloud. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et en nuage pilotées par logiciel, axé sur la valorisation de solutions et de services à la fine pointe de l'industrie. Les organisations de services et de financement régionales de Converge fournissent des analyses avancées, de l'informatique en nuage et des offres de cybersécurité à des clients dans divers secteurs. La Société prend en charge ces solutions grâce à des offres de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en talents à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multifacette permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez consulter convergetp.com.

