Mohawk Industries informa de los resultados del tercer trimestre

CALHOUN, Ga., Nov. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unos beneficios netos de 271 millones de USD y unos beneficios diluidos por acción (BPA) de 3,93 USD correspondientes al tercer trimestre de 2021. Los beneficios netos ajustados han ascendido a 272 millones de USD y los BPA fueron de 3,95 USD, lo que no incluye reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos. Las ventas netas del tercer trimestre de 2021 fueron de 2800 millones de USD, un ascenso del 9,4 % según los informes, y del 8,7 % con tipos de cambio constantes. En el tercer trimestre de 2020, las ventas netas fueron de 2600 millones de USD, los beneficios netos fueron de 205 millones de USD y las pérdidas por acción diluidas fueron de 2,87 USD, los beneficios netos ajustados fueron de 233 millones de USD y los BPA fueron de 3,26 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos.



Durante el periodo de nueve meses que finalizó el 2 de octubre de 2021, los beneficios netos y los BPA fueron de 844 millones de USD y de 12,11 USD, respectivamente. Los beneficios netos, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos, ascendieron a 828 millones de USD y los BPA fueron de 11,89 USD. Durante el periodo de nueve meses de 2021, las ventas netas ascendieron a 8400 millones de USD, un incremento del 22,1 % con respecto al año anterior, según los informes, o un 18 % con tipos de cambio y días constantes. Durante el periodo de nueve meses que finalizó el 26 de septiembre de 2020, las ventas netas fueron de 6900 millones de USD, los beneficios netos fueron de 267 millones de USD y los BPA fueron de 3,75 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos; los beneficios netos y los BPA fueron de 379 millones de USD y 5,31 USD, respectivamente.

En relación con el rendimiento del tercer trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, declaró: «Todos nuestros negocios tuvieron un buen rendimiento, a pesar del entorno cambiante. En el periodo, la COVID impactó directa e indirectamente a muchas economías, creando dificultades en la cadena de suministro que afectaron a la producción y llevaron a bloqueos gubernamentales en Australia, Nueva Zelanda y Malasia, que detuvieron la fabricación y el comercio minorista. A pesar de estos y otros obstáculos, nuestras tendencias de ventas del tercer trimestre continuaron en la mayoría de las regiones, y los resultados de Europa reflejaron la estacionalidad normal del verano. Las ventas de viviendas fueron sólidas en la mayoría de las zonas geográficas y los consumidores continuaron remodelando las inversiones a un ritmo fuerte. Año tras año, el sector comercial mostró una mejora, aunque a un ritmo más lento, ya que las preocupaciones por la COVID retrasaron el calendario de algunos proyectos. Nuestras estrategias para mejorar la flexibilidad organizativa, reducir la complejidad operativa y de productos y alinear los precios con los costes mejoraron nuestros resultados».

«Incluso con mayores restricciones externas, hemos llevado a cabo la mayoría de nuestras operaciones a altos niveles y hemos gestionado con éxito muchas interrupciones en toda la empresa. En lugar de mejorar como se esperaba, la disponibilidad de mano de obra, materiales y transporte se hizo más difícil, lo que se tradujo en mayores costes durante el periodo. Los escasos suministros químicos, en concreto, redujeron la producción de nuestros paneles de cartón, laminado, moqueta y LVT. A corto plazo, no prevemos cambios significativos en estas presiones externas. Debido a la escasez de suministro, las normativas gubernamentales y los problemas políticos, los costes del gas natural en Europa son actualmente unas cuatro veces superiores a los de principios de año. Esto supone un reto temporal para nuestras empresas europeas, ya que los mayores costes se reflejan en el gas, la electricidad y los materiales».

«La mayoría de nuestras empresas están soportando importantes retrasos en los pedidos y planeamos llevar a cabo nuestras operaciones a niveles altos durante el cuarto periodo para mejorar nuestro servicio y eficiencia. Actualmente, algunos de nuestros productos de crecimiento más rápido están limitados por las restricciones de material y capacidad. Hemos iniciado inversiones adicionales para aumentar nuestra producción y aumentar nuestras ventas y servicio. La finalización de estos proyectos se está ampliando debido a los plazos de entrega más largos de los materiales y equipos de construcción».

«Nuestros resultados han mejorado considerablemente durante 2021 y hemos generado más de 1,9 millones de USD en EBITDA durante los últimos 12 meses. Dado esto y nuestra valoración actual, nuestra junta directiva aumentó nuestro programa de compra de acciones en 500 millones de USD adicionales. Desde finales del segundo trimestre, hemos comprado aproximadamente 250 millones de USD de nuestras acciones a un precio medio de 193 USD por acción. Con nuestro bajo apalancamiento actual, contamos con el capital necesario para realizar inversiones y adquisiciones adicionales para ampliar nuestras ventas y rentabilidad».

«Durante el trimestre, las ventas del segmento de suelos para el resto del mundo aumentaron un 13 % según los informes y un 11 % con tipos de cambio constantes. Los márgenes operativos del segmento fueron del 17,4 %, como resultado de las mejoras en los precios y la combinación compensadas por la inflación, una vuelta a una estacionalidad más normal en el periodo y las restricciones de la COVID. Durante el trimestre, las ventas fueron sólidas en todas nuestras categorías de productos y en todas las regiones geográficas, fuera de las afectadas por bloqueos gubernamentales. Estas restricciones por la COVID se han levantado y estamos aumentando la producción para satisfacer la demanda. Nuestras colecciones de laminados siguieron ofreciendo un fuerte crecimiento de las ventas, ya que los consumidores han adoptado nuestros productos impermeables patentados por su rendimiento y sus imágenes realistas. Hemos añadido nueva capacidad de laminado en Europa para satisfacer la demanda y estamos iniciando otros proyectos que respalden un mayor crecimiento de las ventas. Como se había previsto, nuestras ventas de LVT fueron menores durante el periodo debido a la escasez de materiales y a la menor producción, que redujo nuestros resultados. Minimizamos el impacto mejorando nuestra combinación de productos y aumentando los precios para hacer frente a la inflación. Nuestro negocio ruso de láminas de vinilo tuvo un buen rendimiento, con un crecimiento de las ventas a medida que nuestra distribución se expandía. Hemos adquirido una planta europea de madera para mejorar el rendimiento de suministro y los costes de nuestros suelos de madera. Las ventas de nuestros paneles de aislamiento europeos crecieron a medida que implementamos otro aumento de precios para compensar la creciente inflación de materiales. También hemos adquirido un fabricante de aislamiento en Irlanda y hemos comenzado a integrar sus operaciones con nuestro negocio actual. Nuestro negocio de paneles creció y los márgenes se ampliaron a medida que aumentamos nuestra combinación y precios. Hemos incorporado una nueva prensa que aumentará nuestra capacidad y añadirá características más diferenciadas a nuestros productos. En el cuarto trimestre, completaremos la adquisición de un fabricante de MDF en Francia para ampliar nuestra capacidad en Europa Occidental. La empresa es pionera en resinas biológicas, lo que mejorará nuestra posición de sostenibilidad».

«Durante el trimestre, las ventas de nuestro segmento de suelos de Norteamérica aumentaron un 6,9 %, según se informó, y de forma constante, y el margen de explotación aumentó a aproximadamente un 11 %, desde el 8 % informado, principalmente debido a las favorables mejoras en el precio y la combinación y la productividad, parcialmente contrarrestadas por la inflación. Los suelos de Norteamérica tuvieron resultados sólidos debido a las limitaciones de material, transporte y mano de obra que afectaron a nuestras ventas y producción durante el periodo. Implementamos aumentos de precios adicionales en la mayoría de las categorías de productos a medida que se intensificaban las presiones inflacionarias. Seguimos optimizando nuestra cartera de productos y reduciendo la complejidad operativa, lo que beneficia nuestra eficiencia y calidad. En cuanto a las alfombras, el sector residencial estaba limitado por el material y la mano de obra, lo que afectó a nuestra producción y nuestros costes. Las ventas comerciales mejoraron, aunque la tasa de crecimiento se ralentizó a medida que aumentaban los casos de COVID. Tanto en la fabricación residencial como en la comercial, estamos invirtiendo en activos más eficientes para mejorar los costes, mejorar el estilo y reducir las necesidades de mano de obra. Nuestro negocio de laminado y madera sigue creciendo, aunque nuestras ventas se vieron limitadas por nuestras capacidades. Nuestra nueva línea de laminado debería estar operativa a finales de este año para ampliar nuestras ventas y ofrecer funciones más avanzadas. Nuestras nuevas colecciones UltraWood de alto rendimiento están aumentando nuestra mezcla de madera, y la productividad de nuestra nueva planta está mejorando a medida que aumenta el volumen. Nuestras ventas de LVT aumentaron durante el periodo, incluso con el suministro de material que limitaba los retrasos en la producción y el envío de nuestros productos. Hemos mejorado nuestra combinación de LVT con funciones mejoradas y hemos reducido nuestros costes mediante la optimización de nuestros procesos. También estamos aumentando la producción de nuestra planta de láminas de vinilo para satisfacer las ventas crecientes de nuestras colecciones».

«Durante el trimestre, nuestras ventas del segmento de cerámica internacional aumentaron un 9,6 %, según los informes, y un 9,1 % con tipos de cambio y días constantes. Los márgenes operativos del segmento aumentaron aproximadamente hasta un 12 %, desde el 8 % según los informes, principalmente debido a una combinación de precios y productos, así como una productividad favorable, lo que se compensó parcialmente por la inflación. Nuestro negocio de cerámica en EE. UU. creció durante el periodo, con el sector residencial sólido y el sector comercial continuó mejorando. Estamos reduciendo nuestros costes de fabricación rediseñando nuestros productos, utilizando materiales alternativos y mejorando nuestras estrategias logísticas. Estamos introduciendo productos de mayor valor con nuevas tecnologías de impresión, acabados texturizados y superficies pulidas para ofrecer alternativas a las baldosas importadas de alta calidad. Nuestras ventas de encimeras de cuarzo continúan creciendo sustancialmente a medida que la producción se recuperó durante el periodo, y las ventas de nuestros elementos visuales de gama alta crecieron a un ritmo más rápido. Nuestras empresas cerámicas mexicanas y brasileñas están creciendo, ya que aumentamos los precios para compensar la inflación en ambos países. Estamos perfeccionando nuestra oferta de productos, mejorando nuestra eficiencia y aumentando nuestra producción. En ambos países, estamos invirtiendo en nuevos activos para ampliar nuestra producción y mejorar nuestra oferta de productos. Las ventas en nuestro negocio europeo de cerámica se mantuvieron fuertes, ya que los horarios de vacaciones volvieron a la normalidad. Los aumentos en los precios, la combinación y la productividad mejoraron nuestros resultados, aunque la creciente inflación los compensó. En el periodo, los precios del gas natural y la electricidad en Europa aumentaron a niveles sin precedentes debido a la escasez prevista. Nuestros márgenes se verán afectados negativamente hasta que nuestros precios se alineen con los costes energéticos en el futuro. Estamos actualizando las líneas de producción para mejorar aún más nuestro estilo y mejorar nuestra eficiencia. Las ventas y los márgenes aumentaron en nuestro negocio cerámico ruso, ya que la combinación mejorada y el aumento de los precios compensaron la mayor inflación. La reducción de los inventarios y las limitaciones de capacidad afectaron a nuestros volúmenes de ventas durante el periodo, y seguiremos gestionando nuestra combinación hasta que nuestra nueva capacidad esté operativa».

«A lo largo de 2021, Mohawk ha obtenido resultados excepcionales con un mayor crecimiento de las ventas, una mayor expansión de los márgenes y una sólida generación de efectivo. Para el cuarto trimestre, prevemos que la estacionalidad del sector será más típica, a diferencia del año pasado, cuando la demanda fue inusualmente alta. Durante el periodo, ejecutamos nuestras operaciones a niveles altos para respaldar nuestras ventas, mejorar el servicio y aumentar los inventarios. Nuestras ventas en algunas categorías están limitadas por nuestras capacidades de fabricación, y estamos aumentando las inversiones para ampliar la producción de estas categorías en crecimiento. Seguimos implementando aumentos de precios adicionales y gestionando las restricciones de personal, suministro y transporte en todas nuestras empresas. Mantenemos una gestión de costes agresiva, aprovechando la tecnología y mejorando nuestras estrategias en toda la empresa. En la cerámica europea, los precios récord del gas natural están aumentando los costes netos en aproximadamente 25 millones de USD en el cuarto trimestre, y la industria tardará algún tiempo en ajustarse a los costes más altos. Además, nuestro calendario del cuarto trimestre tiene un 6 % menos de días que el año anterior. Habida cuenta de estos factores, prevemos que nuestros BPA ajustados del cuarto trimestre serán de entre 2,80 USD y 2,90 USD, sin incluir los costes de reestructuración».

«A pesar de los desafíos temporales de la inflación y la disponibilidad de materiales, nuestras perspectivas a largo plazo siguen siendo optimistas, con la proyección de que la construcción de viviendas nuevas y la remodelación residencial sigan siendo sólidas, y el sector comercial mejore a medida que las empresas invierten y crecen. El próximo año, nuestras ventas deberían crecer con ampliaciones de capacidad y nuevas introducciones de productos innovadores. Nuestras estrategias para optimizar nuestros resultados siguen evolucionando con las condiciones económicas y de la cadena de suministro. Nuestro balance es el más sólido de nuestra historia, y apoya mayores inversiones y adquisiciones estratégicas para maximizar nuestro crecimiento».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha transformado su negocio como fabricante de moquetas norteamericano hasta convertirse en la mayor empresa de pavimentos y revestimientos a nivel mundial, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda y Rusia.

Algunas de las afirmaciones de los párrafos anteriores, especialmente las que anticipan el rendimiento futuro, las perspectivas empresariales, las estrategias operativas y de crecimiento, y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y «estima», o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». A efectos de estas declaraciones, Mohawk se acoge al régimen de protección para declaraciones prospectivas incluidas en la ley de reforma de los litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Existen diversos factores importantes que podrían hacer que los resultados futuros difieran, entre otros: cambios en las condiciones económicas o del sector; competencia; inflación y deflación en los precios de las materias primas y otros costes de insumos; inflación y deflación en los mercados de consumo; costes y suministro de energía; nivel de gastos de capital en un momento determinado; implementación de los aumentos de precios para los productos de la Empresa en un momento determinado; cargos por deterioro; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de las operaciones; impuestos y reformas fiscales; reclamaciones sobre productos o de otro tipo; litigios; así como otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

(Amounts in thousands, except per share data)

Three Months Ended Nine Months Ended

October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 270,978 205,117 844,070 267,374

Adjusting items:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,270 32,168 19,242 144,434

Resolution of foreign non-income tax contingencies - - (6,211 ) -

One-time tax planning election - - (26,731 ) -

Income taxes (203 ) (4,342 ) (2,015 ) (33,144 )

Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 272,045 232,943 828,355 378,664

Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.95 3.26 11.89 5.31

Weighted-average common shares outstanding - diluted 68,864 71,378 69,683 71,362

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(Amounts in thousands)

October 2,2021

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 588,669

Long-term debt, less current portion 1,710,207

Total debt 2,298,876

Less: Cash and cash equivalents 1,128,027

Net Debt $ 1,170,849

Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA

(Amounts in thousands) Trailing Twelve

Three Months Ended Months Ended

December 31, 2020 April 3, 2021 July 3,2021 October 2,2021 October 2,2021

Operating income $ 282,733 317,515 404,424 359,974 1,364,646

Other income 6,742 2,227 11,168 (21 ) 20,116

Net income attributable to noncontrolling interests (176 ) (4 ) (168 ) (206 ) (554 )

Depreciation and amortization (1) 156,555 151,216 148,466 148,618 604,855

EBITDA 445,854 470,954 563,890 508,365 1,989,063

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15,947 6,059 (2,737 ) 1,208 20,477

Adjusted EBITDA $ 461,801 477,013 561,153 509,573 2,009,540

Net Debt to Adjusted EBITDA 0.6

(1) Includes $62 of accelerated depreciation in Q3 2021 with $6,435 in Q4 2020 and $5,818 in Q1 2021 and $2,620 in Q2 2021.

Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days

(Amounts in thousands)

Three Months Ended Nine Months Ended

October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020

Net sales $ 2,817,017 2,574,870 8,439,876 6,910,433

Adjustment to net sales on constant shipping days - - (131,365 ) -

Adjustment to net sales on a constant exchange rate (19,035 ) - (180,752 ) -

Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,797,982 2,574,870 8,127,759 6,910,433

Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Global Ceramic October 2,2021 September 26, 2020

Net sales $ 998,444 911,303

Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (3,967 ) -

Segment net sales on a constant exchange rate $ 994,477 911,303

Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring ROW October 2,2021 September 26, 2020

Net sales $ 768,120 681,275

Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (15,069 ) -

Segment net sales on a constant exchange rate $ 753,051 681,275

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

October 2,2021 September 26, 2020

Gross Profit $ 837,315 706,199

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 778 23,585

Adjusted gross profit $ 838,093 729,784

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

October 2,2021 September 26, 2020

Selling, general and administrative expenses $ 477,341 443,455

Adjustments to selling, general and administrative expenses:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (521 ) (8,764 )

Adjusted selling, general and administrative expenses $ 476,820 434,691

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

October 2,2021 September 26, 2020

Operating income $ 359,974 262,744

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,299 32,349

Adjusted operating income $ 361,273 295,093

Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Global Ceramic October 2,2021 September 26, 2020

Operating income $ 118,896 73,998

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 212 20,129

Adjusted segment operating income $ 119,108 94,127

Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring NA October 2,2021 September 26, 2020

Operating income $ 118,625 74,313

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,396 5,953

Adjusted segment operating income $ 120,021 80,266

Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring ROW October 2,2021 September 26, 2020

Operating income $ 133,595 129,135

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (228 ) 2,019

Adjusted segment operating income $ 133,367 131,154

Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

October 2,2021 September 26, 2020

Earnings before income taxes $ 345,005 248,616

Net earnings attributable to noncontrolling interests (206 ) (336 )

Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,270 32,168

Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 346,069 280,448

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

October 2,2021 September 26, 2020

Income tax expense $ 73,821 43,163

Income tax effect of adjusting items 203 4,342

Adjusted income tax expense $ 74,024 47,505