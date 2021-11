Mohawk Industries publie ses résultats du troisième trimestre

Dutch French Italian Russian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Géorgie, 01 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 271 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 3,93 $ pour le troisième trimestre 2021. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 272 millions de dollars et le BPA à 3,95 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre 2021 a atteint 2,8 milliards de dollars, en hausse de 9,4 % en publié et 8,7 % à taux de change constants. Pour le troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires net s'élevait à 2,6 milliards de dollars, le bénéfice net à 205 millions de dollars et le bénéfice par action dilué à 2,87 dollars, le bénéfice net ajusté était de 233 millions de dollars et le BPA de 3,26 dollars, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Pour les neuf mois clos le 2 octobre 2021, le bénéfice net et le BPA s'élevaient respectivement à 844 millions et 12,11 $. Le bénéfice net hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais s'est établi à 828 millions de dollars et le BPA à 11,89 $. Durant les neuf premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires net a atteint 8,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 22,1 % par rapport au chiffre consigné l'année précédente ou d'environ 18 % à taux de change et nombre de jours constants. Pour la période de neuf mois achevée le 26 septembre 2020, le chiffre d'affaires net était de 6,9 milliards de dollars, le bénéfice net de 267 millions et le BPA de 3,75 $. Si l'on exclut les restructurations, acquisitions et autres frais, le bénéfice net et le BPA s'élevaient respectivement à 379 millions et 5,31 $.

Commentant les performances du troisième trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Toutes nos activités ont produit de belles performances, face à un environnement en constante évolution. Au cours de la période, la Covid a eu un impact direct et indirect sur de nombreuses économies, créant des difficultés de chaîne d'approvisionnement qui ont perturbé la production ainsi que des confinements gouvernementaux en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Malaisie qui ont interrompu la fabrication et la vente au détail. Malgré ces vents contraires et d'autres encore, nos tendances des ventes du troisième trimestre se sont poursuivies dans la plupart des régions, les résultats de l'Europe reflétant la saisonnalité estivale normale. Les ventes domestiques ont été solides dans la plupart des régions, et les consommateurs ont continué à remodeler leurs investissements à un rythme soutenu. D'année en année, le secteur commercial a affiché une amélioration, bien qu'à un rythme plus lent alors que les préoccupations liées à la Covid ont retardé le calendrier de certains projets. Nos stratégies visant à améliorer la flexibilité organisationnelle, à réduire la complexité des produits et des opérations et à aligner les prix sur les coûts ont amélioré nos résultats.

« Même avec de plus grandes contraintes externes, nous avons dirigé la plupart de nos opérations à des niveaux élevés, et nous avons géré avec succès de nombreuses interruptions dans l'ensemble de l'entreprise. Plutôt que de s'améliorer comme prévu, la disponibilité de main-d'œuvre, de matériaux et de moyens de transport est devenue plus difficile, ce qui a entraîné des coûts plus élevés au cours de la période. Des approvisionnements de produits chimiques limités, en particulier, ont réduit la production de nos LVT, moquettes, stratifiés et panneaux de carton. À court terme, nous ne prévoyons pas de changements importants dans ces pressions externes. En raison des pénuries d'approvisionnement, des réglementations gouvernementales et des problèmes politiques, le gaz naturel en Europe coûte actuellement environ quatre fois plus qu'au début de l'année. Cela ajoute un défi temporaire à nos activités européennes, car les coûts plus élevés se reflètent dans le gaz, l'électricité et les matériaux.

« La plupart de nos activités présentent des arriérés de commande importants, et nous prévoyons d'exécuter nos opérations à des niveaux élevés au cours de la quatrième période afin d'améliorer notre service et notre efficacité. Actuellement, certains de nos produits à la croissance la plus rapide sont limités par des contraintes de matériaux et de capacités. Nous avons lancé des investissements supplémentaires pour accroître notre production de ces produits et accroître nos ventes et notre service. La finalisation de ces projets est en train d'être étendue en raison de délais plus longs pour les matériaux et équipements de construction.

« Nos résultats se sont considérablement améliorés au cours de l'année 2021, et nous avons généré plus de 1,9 milliard de dollars de BAIIA pour les 12 derniers mois. Compte tenu de ceci et de notre évaluation actuelle, notre conseil d'administration a augmenté notre programme d'achat d'actions de 500 millions de dollars supplémentaires. Depuis la fin du deuxième trimestre, nous avons acheté environ 250 millions de dollars de nos actions à un prix moyen de 193 dollars par action. Avec notre faible effet de levier actuel, nous disposons du capital nécessaire pour poursuivre des investissements et acquisitions supplémentaires afin d'accroître nos ventes et notre rentabilité.

Pour ce trimestre, le chiffre d'affaires du segment Revêtements de sol Reste du monde a augmenté d'environ 13 % en publié et de 11 % à taux de change et nombre de jours constants. Les marges d'exploitation du segment se sont élevées à 17,4 %, en raison d'améliorations des prix et de la composition compensées par l'inflation, un retour à une saisonnalité plus normale au cours de la période et les restrictions face à la Covid. Au cours du trimestre, les ventes ont été fortes dans l'ensemble de nos catégories de produits et de nos zones géographiques, en dehors de celles affectées par les confinements gouvernementaux. Ces restrictions face à la Covid ont maintenant été levées, et nous augmentons la production pour répondre à la demande. Nos collections de stratifiés ont continué de générer une forte croissance des ventes, les consommateurs adoptant nos produits exclusifs à l'épreuve de l'eau pour leurs performances et leurs visuels réalistes. Nous avons ajouté une nouvelle capacité de stratifiés en Europe pour répondre à la demande, et nous lançons d'autres projets pour soutenir la croissance des ventes. Comme prévu, nos ventes de LVT ont été inférieures au cours de la période en raison des pénuries de matériaux et de la baisse de la production qui ont réduit notre rendement. Nous avons minimisé l'impact en améliorant notre gamme de produits et en augmentant les prix pour endurer l'inflation. Notre activité russe de feuilles de vinyle a affiché de bons résultats avec une croissance des ventes au fur et à mesure de l'expansion de notre distribution. Nous avons fait l'acquisition d'une usine de placage en bois européenne pour améliorer les rendements d'approvisionnement et les coûts de nos revêtements de sol en bois. Les ventes de nos panneaux d'isolation européens ont augmenté alors que nous avons mis en œuvre une nouvelle augmentation des prix pour compenser la hausse de l'inflation des matériaux. Nous avons également fait l'acquisition d'un fabricant d'isolation en Irlande et avons commencé à intégrer ses opérations à nos activités existantes. Notre activité de panneaux s'est développée et nos marges se sont accrues au fur et à mesure que nous augmentions notre composition et nos prix. Nous avons ajouté une nouvelle presse qui augmentera notre capacité et ajoutera des caractéristiques plus différenciées à nos produits. Au cours du quatrième trimestre, nous achèverons l'acquisition d'un fabricant de MDF en France afin d'étendre notre capacité en Europe occidentale. La société est un pionnier dans le domaine des résines biologiques, ce qui améliorera notre position en matière de durabilité.

« Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord a augmenté de 6,9 % en publié et sur une base constante et la marge d'exploitation s'est élevée à environ 11 % depuis 8 % en publié, principalement en raison d'une composition et de prix favorables et d'améliorations de la productivité, partiellement compensés par l'inflation. Les revêtements de sol en Amérique du Nord ont enregistré de solides résultats compte tenu des contraintes de matériaux, de transport et de main-d'œuvre qui ont eu un impact sur nos ventes et notre production au cours de la période. Nous avons mis en œuvre des hausses de prix supplémentaires dans la plupart des catégories de produits à mesure que les pressions inflationnistes s'intensifiaient. Nous continuons à rationaliser notre portefeuille de produits et à réduire la complexité opérationnelle au profit de notre efficacité et de notre qualité. En ce qui concerne la moquette, le segment résidentiel a été limité par les matériaux et la main-d'œuvre, ce qui a affecté notre production et nos coûts. Les ventes commerciales se sont améliorées, bien que le taux de croissance ait ralenti à mesure que les cas de Covid augmentaient. Dans le segment de la fabrication résidentielle et commerciale, nous investissons dans des actifs plus efficaces pour améliorer les coûts, le style et réduire les exigences en matière de main-d'œuvre. Nos activités de stratifiés et de bois continuent de croître, bien que nos ventes aient été limitées par nos capacités. Notre nouvelle gamme de stratifiés devrait être opérationnelle d'ici la fin de cette année afin d'augmenter nos ventes et de fournir des caractéristiques plus avancées. Nos nouvelles collections haute performance UltraWood développent notre gamme en ce qui concerne le bois, et la productivité de notre nouvelle usine s'améliore à mesure que le volume augmente. Nos ventes de LVT ont augmenté au cours de la période, même avec l'approvisionnement en matériaux qui limite la production et les retards d'expédition de nos produits achetés. Nous avons amélioré notre gamme de LVT avec des caractéristiques améliorées et réduit nos coûts en rationalisant nos processus. Nous augmentons également la production de notre usine de feuilles de vinyle pour satisfaire l'augmentation des ventes de nos collections.

« Pour le trimestre, le chiffre d'affaires du segment Céramique mondiale a augmenté de 9,6 % en publié et de 9,1 % à taux de change constants. La marge d'exploitation du secteur a augmenté pour atteindre environ 12 % depuis 8 % en publié, principalement en raison des améliorations de la composition et des prix, et de la productivité favorable, partiellement compensées par l'inflation. Notre activité céramique aux États-Unis a augmenté au cours de la période, le secteur résidentiel restant solide et le commercial continuant de s'améliorer. Nous réduisons nos coûts de fabrication en repensant nos produits, en utilisant des matériaux alternatifs et en améliorant nos stratégies logistiques. Nous lançons des produits de plus haute valeur avec de nouvelles technologies d'impression, des finitions texturées et des surfaces polies pour fournir des alternatives aux dalles importées haut de gamme. Nos ventes de plans de travail en quartz continuent de croître considérablement alors que la production a récupéré au cours de la période, et les ventes de nos produits visuels haut de gamme ont augmenté à un rythme plus rapide. Nos activités de céramique mexicaine et brésilienne se développent, alors que nous augmentons les prix pour compenser l'inflation dans les deux pays. Nous affinons notre offre de produits, améliorons notre efficacité et augmentons notre production. Dans les deux pays, nous investissons dans de nouveaux actifs pour étendre notre production et améliorer notre offre de produits. Les ventes de notre activité céramique européenne sont restées solides alors que les horaires de vacances sont retournés à la normale. Les augmentations des prix, de la composition et de la productivité ont amélioré nos résultats, bien qu'elles aient été plus que compensées par la hausse de l'inflation. Au cours de la période, les prix du gaz naturel et de l'électricité en Europe ont atteint des niveaux sans précédent en raison des pénuries anticipées. Nos marges seront affectées négativement jusqu'à ce que nos prix s'alignent sur les coûts de l'énergie à l'avenir. Nous mettons nos lignes de production à niveau afin d'améliorer notre style et notre efficacité. Les ventes et les marges ont augmenté dans notre activité céramique russe alors que la composition améliorée et l'augmentation des prix ont compensé la hausse de l'inflation. Des stocks plus faibles et des limitations de capacité ont eu un impact sur nos volumes de ventes au cours de la période, et nous continuerons à gérer notre combinaison jusqu'à ce que notre nouvelle capacité soit opérationnelle.

« Tout au long de l'année 2021, Mohawk a enregistré des résultats exceptionnels avec une croissance des ventes, une expansion des marges et une solide génération de trésorerie. Pour le quatrième trimestre, nous prévoyons que la saisonnalité de l'industrie sera plus typique, contrairement à l'année dernière où la demande était exceptionnellement élevée. Au cours de la période, nous gèrerons nos opérations à des niveaux élevés pour soutenir nos ventes, améliorer notre service et augmenter nos stocks. Nos ventes dans certaines catégories sont limitées par nos capacités de fabrication, et nous augmentons nos investissements pour étendre la production de ces catégories en pleine croissance. Nous continuons à mettre en œuvre des hausses de prix supplémentaires et à gérer les contraintes de personnel, d'approvisionnement et de transport dans l'ensemble de nos activités. Nous maintenons une gestion des coûts agressive, en tirant parti de la technologie et en améliorant nos stratégies dans l'ensemble de l'entreprise. En ce qui concerne Céramique Europe, les prix record du gaz naturel augmentent les coûts nets d'environ 25 millions de dollars au quatrième trimestre, et il faudra du temps à l'industrie pour s'adapter à des coûts plus élevés. En outre, notre calendrier du quatrième trimestre a 6 % de jours en moins que l'année précédente. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le quatrième trimestre sera compris entre 2,80 et 2,90 dollars, hors frais de restructuration.

« Malgré les défis temporaires liés à l'inflation et à la disponibilité des matériaux, nos perspectives à long terme restent optimistes, la construction de nouveaux logements et la rénovation résidentielle devant rester solides, et le secteur commercial s'améliorant à mesure que les entreprises investissent et se développent. L'année prochaine, nos ventes devraient augmenter avec des extensions de capacité et des lancements de nouveaux produits innovants. Nos stratégies visant à optimiser nos résultats continuent d'évoluer en fonction des conditions économiques et de la chaîne d'approvisionnement. Notre bilan est le plus solide de notre histoire, et il soutient des investissements accrus et des acquisitions stratégiques pour maximiser notre croissance. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les procédés de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Téléconférence le 29 octobre 2021 à 11 h, heure de l'Est

Le numéro de téléphone est le 1-800-603-9255 pour les États-Unis et le Canada et le 1-706-634-2294 pour les appels internationaux et locaux. Identifiant de la conférence : 4259806. Une rediffusion sera disponible jusqu'au 29 novembre 2021, en composant le 1-855-859-2056 pour les appels depuis les États-Unis / locaux et le 1-404-537-3406 pour les appels internationaux / locaux et en saisissant l'identifiant de la conférence 4259806.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020 Net sales $ 2,817,017 2,574,870 8,439,876 6,910,433 Cost of sales 1,979,702 1,868,671 5,908,585 5,217,827 Gross profit 837,315 706,199 2,531,291 1,692,606 Selling, general and administrative expenses 477,341 443,455 1,449,378 1,339,338 Operating income 359,974 262,744 1,081,913 353,268 Interest expense 14,948 14,854 45,083 36,481 Other (income) expense, net 21 (726 ) (13,374 ) 5,990 Earnings before income taxes 345,005 248,616 1,050,204 310,797 Income tax expense 73,821 43,163 205,756 43,467 Net earnings including noncontrolling interests 271,184 205,453 844,448 267,330 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 206 336 378 (44 ) Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 270,978 205,117 844,070 267,374 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.95 2.88 12.16 3.76 Weighted-average common shares outstanding - basic 68,541 71,197 69,389 71,190 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.93 2.87 12.11 3.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 68,864 71,378 69,683 71,362 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 498,739 598,499 1,096,735 1,361,994 Less: Capital expenditures 147,740 69,143 375,179 265,414 Free cash flow $ 350,999 529,356 721,556 1,096,580 Depreciation and amortization $ 148,618 151,342 448,299 450,952 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) October 2,2021 September 26, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,128,027 781,238 Short-term investments - 407,784 Receivables, net 1,880,476 1,710,961 Inventories 2,215,630 1,841,973 Prepaid expenses and other current assets 421,944 410,031 Total current assets 5,646,077 5,151,987 Property, plant and equipment, net 4,442,339 4,405,243 Right of use operating lease assets 385,606 303,050 Goodwill 2,612,201 2,574,641 Intangible assets, net 911,271 918,778 Deferred income taxes and other non-current assets 452,806 430,515 Total assets $ 14,450,300 13,784,214 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 588,669 356,130 Accounts payable and accrued expenses 2,209,942 1,933,206 Current operating lease liabilities 103,132 97,778 Total current liabilities 2,901,743 2,387,114 Long-term debt, less current portion 1,710,207 2,282,781 Non-current operating lease liabilities 292,806 214,654 Deferred income taxes and other long-term liabilities 793,095 732,596 Total liabilities 5,697,851 5,617,145 Total stockholders' equity 8,752,449 8,167,069 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,450,300 13,784,214 Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 998,444 911,303 2,967,818 2,513,088 Flooring NA 1,050,453 982,292 3,100,892 2,630,710 Flooring ROW 768,120 681,275 2,371,166 1,766,635 Consolidated net sales $ 2,817,017 2,574,870 8,439,876 6,910,433 Operating income (loss): Global Ceramic $ 118,896 73,998 343,135 88,166 Flooring NA 118,625 74,313 315,866 65,035 Flooring ROW 133,595 129,135 456,787 234,429 Corporate and intersegment eliminations (11,142 ) (14,702 ) (33,875 ) (34,362 ) Consolidated operating income $ 359,974 262,744 1,081,913 353,268 Assets: Global Ceramic $ 5,174,981 5,111,492 Flooring NA 3,960,037 3,626,339 Flooring ROW 4,276,310 3,928,243 Corporate and intersegment eliminations 1,038,972 1,118,140 Consolidated assets $ 14,450,300 13,784,214





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Nine Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 270,978 205,117 844,070 267,374 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,270 32,168 19,242 144,434 Resolution of foreign non-income tax contingencies - - (6,211 ) - One-time tax planning election - - (26,731 ) - Income taxes (203 ) (4,342 ) (2,015 ) (33,144 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 272,045 232,943 828,355 378,664 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.95 3.26 11.89 5.31 Weighted-average common shares outstanding - diluted 68,864 71,378 69,683 71,362 Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) October 2,2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 588,669 Long-term debt, less current portion 1,710,207 Total debt 2,298,876 Less: Cash and cash equivalents 1,128,027 Net Debt $ 1,170,849 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended December 31, 2020 April 3, 2021 July 3,2021 October 2,2021 October 2,2021 Operating income $ 282,733 317,515 404,424 359,974 1,364,646 Other income 6,742 2,227 11,168 (21 ) 20,116 Net income attributable to noncontrolling interests (176 ) (4 ) (168 ) (206 ) (554 ) Depreciation and amortization (1) 156,555 151,216 148,466 148,618 604,855 EBITDA 445,854 470,954 563,890 508,365 1,989,063 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15,947 6,059 (2,737 ) 1,208 20,477 Adjusted EBITDA $ 461,801 477,013 561,153 509,573 2,009,540 Net Debt to Adjusted EBITDA 0.6 (1) Includes $62 of accelerated depreciation in Q3 2021 with $6,435 in Q4 2020 and $5,818 in Q1 2021 and $2,620 in Q2 2021. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Nine Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020 Net sales $ 2,817,017 2,574,870 8,439,876 6,910,433 Adjustment to net sales on constant shipping days - - (131,365 ) - Adjustment to net sales on a constant exchange rate (19,035 ) - (180,752 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,797,982 2,574,870 8,127,759 6,910,433 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic October 2,2021 September 26, 2020 Net sales $ 998,444 911,303 Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (3,967 ) - Segment net sales on a constant exchange rate $ 994,477 911,303 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW October 2,2021 September 26, 2020 Net sales $ 768,120 681,275 Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (15,069 ) - Segment net sales on a constant exchange rate $ 753,051 681,275 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Gross Profit $ 837,315 706,199 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 778 23,585 Adjusted gross profit $ 838,093 729,784 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 477,341 443,455 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (521 ) (8,764 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 476,820 434,691 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Operating income $ 359,974 262,744 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,299 32,349 Adjusted operating income $ 361,273 295,093 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic October 2,2021 September 26, 2020 Operating income $ 118,896 73,998 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 212 20,129 Adjusted segment operating income $ 119,108 94,127 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA October 2,2021 September 26, 2020 Operating income $ 118,625 74,313 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,396 5,953 Adjusted segment operating income $ 120,021 80,266 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW October 2,2021 September 26, 2020 Operating income $ 133,595 129,135 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (228 ) 2,019 Adjusted segment operating income $ 133,367 131,154 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Earnings before income taxes $ 345,005 248,616 Net earnings attributable to noncontrolling interests (206 ) (336 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,270 32,168 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 346,069 280,448 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Income tax expense $ 73,821 43,163 Income tax effect of adjusting items 203 4,342 Adjusted income tax expense $ 74,024 47,505 Adjusted income tax rate 21.4 % 16.9 %





The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods. The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions. The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.

Contact :

James Brunk, Directeur financier (706) 624-2239