Mohawk Industries publiceert resultaten 3e kwartaal

CALHOUN, Ga., Nov. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst over het derde kwartaal van 2021 aan van $ 271 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 3,93. De genormaliseerde nettowinst en de WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 272 miljoen en $ 3,95. De netto-omzet over het derde kwartaal van 2021 bedroeg $ 2,8 miljard, een stijging van 9,4% - en 8,7% op basis van constante valutakoersen. In het derde kwartaal van 2020 bedroeg de netto-omzet $ 2,6 miljard, de nettowinst $ 205 miljoen en de verwaterde winst per aandeel $ 2,87. De genormaliseerde nettowinst bedroeg $ 233 miljoen en de winst per aandeel $ 3,26 exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten.



Voor de negen maanden tot 2 oktober 2021 bedroegen de nettowinst en de WPA respectievelijk $ 844 miljoen en $ 12,11. De nettowinst exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten en de WPA bedroegen $ 828 miljoen en $ 11,89. Voor de negen maanden van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 8,4 miljard, een stijging van 22,1% ten opzichte van vorig jaar, of ca. 18% op basis van constante valutakoersen en dagen. Voor de negen maanden tot 26 september 2020 bedroeg de netto-omzet $ 6,9 miljard, de nettowinst $ 267 miljoen en de WPA $ 3,75. Exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten bedroegen de nettowinst en de WPA respectievelijk $ 379 miljoen en $ 5,31.

In een reactie op het rendement van het derde kwartaal van Mohawk Industries zei Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO: "Al onze bedrijven hebben het goed gedaan ondanks een veranderende omgeving. In de betrokken periode had COVID-19 direct en indirect invloed op vele economieën, wat leidde tot problemen met de toeleveringsketen die de productie verstoorde en tot door de overheid opgelegde lockdowns in Australië, Nieuw-Zeeland en Maleisië, waardoor de productie en de detailhandel werden stilgelegd. Ondanks deze en andere tegenslagen hebben onze verkooptrends in het derde kwartaal in de meeste regio's doorgezet, waarbij de resultaten in Europa een weerspiegeling waren van de normale patronen van een zomerseizoen. De woningverkoop was in de meeste regio's aanzienlijk en consumenten bleven investeren in verbouwingen. Vergeleken met het voorgaande jaar was er verbetering te zien in de commerciële sector, hoewel de bezorgdheid over COVID-19 de timing van sommige projecten vertraagde. Onze strategieën om de flexibiliteit van de organisatie te verbeteren, de operationele complexiteit en die van producten te verminderen en de prijzen af te stemmen op de kosten, hebben onze resultaten verbeterd.

"Zelfs met grotere externe beperkingen hebben we de meeste van onze activiteiten op hoog niveau uitgevoerd en hebben we veel onderbrekingen binnen de hele onderneming met succes afgehandeld. In plaats van te verbeteren zoals verwacht, werd de beschikbaarheid van arbeidskrachten, materialen en transport lastiger, wat in die periode tot hogere kosten heeft geleid. Met name door de krappe bevoorrading van chemicaliën daalde de productie van LVT, tapijt, laminaat en panelen. Op korte termijn verwachten we geen wezenlijke veranderingen in deze externe druk. Door levertekorten, overheidsvoorschriften en politieke kwesties zijn de aardgaskosten in Europa momenteel ongeveer vier keer hoger dan eerder dit jaar. Dit vormt een tijdelijke uitdaging voor onze Europese bedrijven omdat de hogere kosten tot uiting komen in gas, elektriciteit en materiaal.

"De meeste van onze bedrijven hebben aanzienlijke achterstanden op het gebied van orders, en we zijn van plan om onze activiteiten in het vierde kwartaal in snel tempo uit te voeren om onze service en efficiëntie te verbeteren. Momenteel worden sommige van onze snelst groeiende producten getroffen door materiaal- en capaciteitsbeperkingen. We hebben extra investeringen gedaan om onze productie daarvan op te voeren en zowel onze omzet als service te verhogen. De voltooiing van deze projecten wordt uitgesteld wegens langere levertijden van bouwmateriaal en -apparatuur.

"Onze resultaten zijn in 2021 aanzienlijk verbeterd, en we hebben de afgelopen 12 maanden een EBITDA van ruim $ 1,9 miljard gegenereerd. Gezien dit feit en onze huidige waardering heeft onze raad van bestuur ons aandelenopkoopprogramma met nog eens $ 500 miljoen verhoogd. Sinds het einde van het tweede kwartaal hebben we voor ongeveer $ 250 miljoen eigen aandelen opgekocht tegen een gemiddelde prijs van $ 193 per aandeel. Met onze huidige lage schuldenlast hebben we het kapitaal om extra investeringen en overnames te doen om onze omzet en winstgevendheid te vergroten.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring Rest of the World met ca. 13% - en met 11% op basis van een constante valutakoers. De bedrijfsmarges van het segment bedroegen 17,4% als gevolg van betere prijzen en een betere mix en werden gematigd door inflatie, de terugkeer naar een normalere seizoensgebondenheid tijdens het kwartaal en de beperkingen wegens COVID-19. Tijdens het kwartaal was er sprake van een sterke omzet binnen onze productcategorieën en regio's, afgezien van producten en regio's die te lijden hadden onder door de overheid opgelegde lockdowns. Deze beperkingen wegens COVID-19 zijn nu opgeheven, en we voeren de productie op om aan de vraag te voldoen. Onze laminaatcollecties zorgen nog steeds voor een sterke omzetgroei, waarbij consumenten enthousiast zijn over onze eigen waterbestendige producten vanwege hun prestaties en hun realistische uiterlijk. We hebben in Europa de laminaatcapaciteit verhoogd om aan de vraag te voldoen en starten andere projecten op om verdere omzetgroei te ondersteunen. Zoals verwacht, viel onze LVT-omzet tijdens het kwartaal lager uit door materiaaltekorten en een lagere productie die onze productie verminderde. We hebben de impact tot een minimum beperkt door onze productmix te verbeteren en de prijzen te verhogen om de inflatie door te berekenen. Onze Russische vinylactiviteiten presteerden goed en behaalden een hogere omzet naarmate onze distributie zich uitbreidde. We hebben een Europese houtfineerfabriek overgenomen om de opbrengsten en kosten van onze houten vloeren te verbeteren. De omzet van onze Europese isolatiepanelen steeg doordat we een nieuwe prijsverhoging doorvoerden ter compensatie van de stijgende materiaalinflatie. We hebben ook een fabriek van isolatiematerialen in Ierland overgenomen en zijn begonnen hun activiteiten in onze bestaande bedrijven te integreren. Er was groei in panelen, en de marges namen toe doordat we onze mix en prijzen verhoogden. We hebben een nieuwe pers toegevoegd die onze capaciteit zal vergroten en meer onderscheidende functies aan onze producten zal toevoegen. In het vierde kwartaal ronden we de overname van een MDF-fabrikant in Frankrijk af om onze capaciteit in West-Europa uit te breiden. Het bedrijf is een pionier op het gebied van harsen op biologische basis, hetgeen onze duurzaamheidspositie zal verbeteren.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring North America met 6,9%, zoals gemeld en op constante basis. De bedrijfsmarge steeg van 8% naar ongeveer 11%, vooral door gunstige prijzen, mix en productiviteitsverbeteringen, deels gematigd door inflatie. Flooring North America heeft sterke resultaten neergezet gezien de beperkingen t.a.v. materiaal, transport en arbeidskrachten die tijdens het kwartaal invloed hadden op onze omzet en productie. Vanwege de toenemende inflatiedruk hebben we in de meeste productcategorieën extra prijsverhogingen doorgevoerd. We blijven ons productportfolio stroomlijnen en de operationele complexiteit verminderen, hetgeen onze efficiëntie en kwaliteit ten goede komt. Wat betreft tapijt werd de woningmarkt beperkt door materiaal en arbeidskrachten, hetgeen invloed had op onze productie en kosten. De commerciële verkoop verbeterde, hoewel de groei vertraagde naarmate het aantal COVID-besmettingen toenam. Zowel in de woning- als in de commerciële sector investeren we in efficiëntere activa om de kosten te verbeteren, de vormgeving te verfraaien en om minder arbeidskrachten te hoeven inzetten. Onze activiteiten op het gebied van laminaat en hout blijven groeien, hoewel de omzet beperkt bleef door onze capaciteit. Onze nieuwe lamineerlijn moet tegen het einde van het jaar operationeel zijn om onze verkoop uit te breiden en meer geavanceerde functies te bieden. Onze nieuwe hoogwaardige UltraWood-collecties verhogen onze houtmix, en de productiviteit van onze nieuwe fabriek verbetert naarmate het volume toeneemt. Onze LVT-omzet steeg tijdens het kwartaal, zelfs met beperkte materiaalleveringen en vertragingen van de door ons ingekochte producten. We hebben onze LVT-mix verbeterd met uitgebreidere functies en onze kosten verlaagd door onze processen te stroomlijnen. We verhogen ook de productie van onze vinylfabriek om te voldoen aan de toenemende verkoop van onze collecties.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Global Ceramic met 9,6% en met 9,1% op basis van constante valutakoersen. De bedrijfsmarge van het segment steeg van 8% naar ca. 12%, zoals gemeld, vooral als gevolg van een betere prijs, een betere mix en een gunstige productiviteit, deels gematigd door inflatie. Onze keramiekactiviteiten in de VS groeiden tijdens het kwartaal, waarbij de residentiële sector sterk bleef en de commerciële sector nog steeds verbetering blijft vertonen. We verlagen onze productiekosten door onze producten opnieuw te ontwerpen, alternatieve materialen te gebruiken en onze logistieke strategieën te verbeteren. We introduceren hoogwaardige producten met nieuwe druktechnologieën, textuurafwerkingen en gepolijste oppervlakken als alternatief voor geïmporteerde kwaliteitstegels. De omzet van onze aanrechtbladen van kwarts blijft aanzienlijk groeien omdat de productie in de loop van het kwartaal herstelde en de omzet van ons segment met een hoogwaardiger uiterlijk sneller steeg. Onze Mexicaanse en Braziliaanse keramiekactiviteiten nemen toe omdat we de prijzen verhogen om de inflatie in beide landen te matigen. We zijn bezig met het verfijnen van ons productaanbod, het verbeteren van onze efficiëntie en het verhogen van onze productie. In beide landen investeren we in nieuwe activa om onze productie uit te breiden en ons productaanbod te verbeteren. De verkoop in onze Europese keramiekactiviteiten bleef sterk toen de vakantieplanning weer overging naar normaal. De stijging van prijzen, de mix en de productiviteit verbeterden onze resultaten, hoewel die behoorlijk werden gematigd door de stijgende inflatie. Tijdens het kwartaal stegen de prijzen voor aardgas en elektriciteit in Europa door verwachte tekorten tot ongekende hoogten. Onze marges zullen negatief worden beïnvloed totdat onze prijzen in de toekomst zijn afgestemd op de energiekosten. Wij zijn bezig met het moderniseren van productielijnen om onze vormgeving en efficiëntie te verbeteren. De omzet en marges van onze Russische keramiekactiviteiten stegen doordat de betere mix en de hogere prijzen de hogere inflatie matigden. Lagere voorraden en capaciteitsbeperkingen hadden tijdens het kwartaal invloed op onze omzetcijfers, en we blijven onze mix in de gaten houden totdat onze nieuwe capaciteit operationeel is.

"In de loop van 2021 heeft Mohawk uitzonderlijke resultaten geboekt met een hogere omzetgroei en een grotere marge. Ook werden er solide kasmiddelen gegenereerd. Voor het vierde kwartaal verwachten we dat de seizoensgebondenheid in de sector meer uitgesproken zal zijn - in tegenstelling tot vorig jaar toen de vraag uitzonderlijk hoog was. In het vierde kwartaal zullen we onze activiteiten op hoog niveau uitvoeren om onze verkoop te ondersteunen, onze service te verbeteren en de voorraden te verhogen. Onze omzet in sommige categorieën wordt beperkt door onze productiecapaciteit, en we verhogen de investeringen om de productie van deze groeiende categorieën uit te breiden. We blijven extra prijsverhogingen doorvoeren en beheren beperkingen op het gebied van personeel, toelevering en transport binnen onze bedrijven. We handhaven een agressief kostenbeheer, maken gebruik van technologie en verbeteren onze strategieën in de hele onderneming. Binnen Ceramic Europe stijgen de nettokosten door de recordprijzen voor aardgas met ongeveer $ 25 miljoen in het vierde kwartaal, en het zal enige tijd duren voordat de sector zich heeft aangepast aan de hogere kosten. Daarnaast heeft het vierde kwartaal 6% minder dagen dan vorig jaar. Gelet op deze factoren verwachten we dat de genormaliseerde winst per aandeel in het vierde kwartaal $ 2,80 tot $ 2,90 zal bedragen, exclusief herstructureringskosten.

"Ondanks de tijdelijke uitdagingen zoals inflatie en de beschikbaarheid van materiaal, blijven onze vooruitzichten op lange termijn optimistisch. Naar verwachting zullen nieuwbouw en verbouwingen goed blijven presteren en zal de commerciële sector verbeteren naarmate bedrijven investeren en groeien. Volgend jaar zou onze omzet moeten stijgen door capaciteitsuitbreidingen en het introduceren van innovatieve nieuwe producten. Onze strategieën om onze resultaten te optimaliseren veranderen mee naargelang de economische omstandigheden en die van de toeleveringsketen. Onze balans is de sterkste in onze geschiedenis en ondersteunt meer investeringen en strategische overnames om onze groei te maximaliseren."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. Het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerenbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde verklaringen in de direct voorgaande paragrafen, met name verklaringen die anticiperen op toekomstige prestaties, zakelijke vooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare onderwerpen evenals verklaringen die de woorden 'kunnen', 'zouden', 'geloven', 'anticiperen', 'verwachten' en 'schatten' of iets dergelijks bevatten zijn 'toekomstgerichte verklaringen'. Voor deze verklaringen beroept Mohawk zich op de aansprakelijkheidsvrijstellingen voor toekomstgerichte verklaringen die zijn opgenomen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in de omstandigheden van de economie of sector, concurrentie, inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten, inflatie en deflatie op consumentenmarkten, energiekosten en -voorzieningen, timing en niveau van investeringsuitgaven, timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van het Bedrijf, bijzondere waardeverminderingen, het integreren van overnames, internationale activiteiten, het introduceren van nieuwe producten, het rationaliseren van activiteiten, belastingen en belastinghervormingen, product- en andere claims, rechtszaken en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020 Net sales $ 2,817,017 2,574,870 8,439,876 6,910,433 Cost of sales 1,979,702 1,868,671 5,908,585 5,217,827 Gross profit 837,315 706,199 2,531,291 1,692,606 Selling, general and administrative expenses 477,341 443,455 1,449,378 1,339,338 Operating income 359,974 262,744 1,081,913 353,268 Interest expense 14,948 14,854 45,083 36,481 Other (income) expense, net 21 (726 ) (13,374 ) 5,990 Earnings before income taxes 345,005 248,616 1,050,204 310,797 Income tax expense 73,821 43,163 205,756 43,467 Net earnings including noncontrolling interests 271,184 205,453 844,448 267,330 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 206 336 378 (44 ) Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 270,978 205,117 844,070 267,374 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.95 2.88 12.16 3.76 Weighted-average common shares outstanding - basic 68,541 71,197 69,389 71,190 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.93 2.87 12.11 3.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 68,864 71,378 69,683 71,362 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 498,739 598,499 1,096,735 1,361,994 Less: Capital expenditures 147,740 69,143 375,179 265,414 Free cash flow $ 350,999 529,356 721,556 1,096,580 Depreciation and amortization $ 148,618 151,342 448,299 450,952 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) October 2,2021 September 26, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,128,027 781,238 Short-term investments - 407,784 Receivables, net 1,880,476 1,710,961 Inventories 2,215,630 1,841,973 Prepaid expenses and other current assets 421,944 410,031 Total current assets 5,646,077 5,151,987 Property, plant and equipment, net 4,442,339 4,405,243 Right of use operating lease assets 385,606 303,050 Goodwill 2,612,201 2,574,641 Intangible assets, net 911,271 918,778 Deferred income taxes and other non-current assets 452,806 430,515 Total assets $ 14,450,300 13,784,214 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 588,669 356,130 Accounts payable and accrued expenses 2,209,942 1,933,206 Current operating lease liabilities 103,132 97,778 Total current liabilities 2,901,743 2,387,114 Long-term debt, less current portion 1,710,207 2,282,781 Non-current operating lease liabilities 292,806 214,654 Deferred income taxes and other long-term liabilities 793,095 732,596 Total liabilities 5,697,851 5,617,145 Total stockholders' equity 8,752,449 8,167,069 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,450,300 13,784,214 Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 998,444 911,303 2,967,818 2,513,088 Flooring NA 1,050,453 982,292 3,100,892 2,630,710 Flooring ROW 768,120 681,275 2,371,166 1,766,635 Consolidated net sales $ 2,817,017 2,574,870 8,439,876 6,910,433 Operating income (loss): Global Ceramic $ 118,896 73,998 343,135 88,166 Flooring NA 118,625 74,313 315,866 65,035 Flooring ROW 133,595 129,135 456,787 234,429 Corporate and intersegment eliminations (11,142 ) (14,702 ) (33,875 ) (34,362 ) Consolidated operating income $ 359,974 262,744 1,081,913 353,268 Assets: Global Ceramic $ 5,174,981 5,111,492 Flooring NA 3,960,037 3,626,339 Flooring ROW 4,276,310 3,928,243 Corporate and intersegment eliminations 1,038,972 1,118,140 Consolidated assets $ 14,450,300 13,784,214





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Nine Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 270,978 205,117 844,070 267,374 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,270 32,168 19,242 144,434 Resolution of foreign non-income tax contingencies - - (6,211 ) - One-time tax planning election - - (26,731 ) - Income taxes (203 ) (4,342 ) (2,015 ) (33,144 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 272,045 232,943 828,355 378,664 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.95 3.26 11.89 5.31 Weighted-average common shares outstanding - diluted 68,864 71,378 69,683 71,362 Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) October 2,2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 588,669 Long-term debt, less current portion 1,710,207 Total debt 2,298,876 Less: Cash and cash equivalents 1,128,027 Net Debt $ 1,170,849 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended December 31, 2020 April 3, 2021 July 3,2021 October 2,2021 October 2,2021 Operating income $ 282,733 317,515 404,424 359,974 1,364,646 Other income 6,742 2,227 11,168 (21 ) 20,116 Net income attributable to noncontrolling interests (176 ) (4 ) (168 ) (206 ) (554 ) Depreciation and amortization (1) 156,555 151,216 148,466 148,618 604,855 EBITDA 445,854 470,954 563,890 508,365 1,989,063 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15,947 6,059 (2,737 ) 1,208 20,477 Adjusted EBITDA $ 461,801 477,013 561,153 509,573 2,009,540 Net Debt to Adjusted EBITDA 0.6 (1) Includes $62 of accelerated depreciation in Q3 2021 with $6,435 in Q4 2020 and $5,818 in Q1 2021 and $2,620 in Q2 2021. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Nine Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020 Net sales $ 2,817,017 2,574,870 8,439,876 6,910,433 Adjustment to net sales on constant shipping days - - (131,365 ) - Adjustment to net sales on a constant exchange rate (19,035 ) - (180,752 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,797,982 2,574,870 8,127,759 6,910,433 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic October 2,2021 September 26, 2020 Net sales $ 998,444 911,303 Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (3,967 ) - Segment net sales on a constant exchange rate $ 994,477 911,303 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW October 2,2021 September 26, 2020 Net sales $ 768,120 681,275 Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (15,069 ) - Segment net sales on a constant exchange rate $ 753,051 681,275 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Gross Profit $ 837,315 706,199 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 778 23,585 Adjusted gross profit $ 838,093 729,784 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 477,341 443,455 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (521 ) (8,764 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 476,820 434,691 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Operating income $ 359,974 262,744 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,299 32,349 Adjusted operating income $ 361,273 295,093 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic October 2,2021 September 26, 2020 Operating income $ 118,896 73,998 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 212 20,129 Adjusted segment operating income $ 119,108 94,127 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA October 2,2021 September 26, 2020 Operating income $ 118,625 74,313 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,396 5,953 Adjusted segment operating income $ 120,021 80,266 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW October 2,2021 September 26, 2020 Operating income $ 133,595 129,135 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (228 ) 2,019 Adjusted segment operating income $ 133,367 131,154 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Earnings before income taxes $ 345,005 248,616 Net earnings attributable to noncontrolling interests (206 ) (336 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,270 32,168 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 346,069 280,448 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended October 2,2021 September 26, 2020 Income tax expense $ 73,821 43,163 Income tax effect of adjusting items 203 4,342 Adjusted income tax expense $ 74,024 47,505 Adjusted income tax rate 21.4 % 16.9 %





Het Bedrijf vult zijn verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission, zijn de bovenstaande tabellen afgestemd op de niet-GAAP financiële maatstaven van het Bedrijf conform de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf meent dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze zijn afgestemd op de overeenkomstige US GAAP-maatstaf, zijn beleggers als volgt helpen: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en omzet te vergelijken met vorige en toekomstige perioden evenals niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends van het Bedrijf op lange termijn te doorgronden en de winst te vergelijken met vorige en toekomstige perioden. Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-omzetcijfers omdat deze per periode aanzienlijk kunnen verschillen en onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-omzetcijfers van het Bedrijf zijn onder andere: transacties en omrekeningen in vreemde valuta en de impact van overnames. Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-winstgevendheidscijfers van het Bedrijf zijn onder meer: kosten van herstructureringen, overnames, integraties en overige kosten, de boekhoudkundige verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen, het uitgeven van vrijwaringsactiva en het ongedaan maken van onzekere belastingposities.



