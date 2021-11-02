Mediaocean获评2021年Gartner®广告技术Magic Quadrant™领导者和Gartner® Peer Insights广告技术客户之选称号

纽约, Nov. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全渠道广告关键任务平台Mediaocean今天宣布，公司在Gartner, Inc.的“广告技术Magic Quadrant™”（2021年10月）调研报告中被评为“领导者”。这是Mediaocean继2020年获评“远见者”后，第二次获得广告技术报告认可。此次调研于Mediaocean收购Flashtalking之前进行，因此并未考虑这些额外能力。



Gartner®将广告技术市场定义为“跨渠道管理数字广告的技术，包括展示广告、视频广告、OTT/CTV、移动广告、社交和搜索广告，具有定位、活动设计、媒体购买、分析、优化和自动化功能” 。本次调研共评估了14家公司，Mediaocean荣膺其中的“领导者”称号。

Mediaocean为全球顶级代理商和广告公司管理2000亿美元的年度媒体支出。2021年7月，Mediaocean宣布收购Flashtalking，为主广告服务、创意个性化、身份管理和欺诈防范增添了解决方案。2020年，Mediaocean收购了4C Insights，为营销人员增加了跨封闭生态系统和融合电视管理受众和优化活动的功能。随着新产品范式的推出以及来自CVC Capital Partners和TA Associates的近期投资，Mediaocean已表示会继续将其核心产品和服务整合到现代化的全渠道广告平台中。

Mediaocean还曾于2021年2月获得过Gartner® Peer Insights广告技术“客户之选”认证，是获此殊荣仅有的三家公司之一。截至2020年12月31日，Mediaocean在该类别中获得的评论最多，达200多条，总评分为4.5/5.0。Mediaocean的一位客户表示：“Mediaocean是一款非常易于使用的工具。它为我提供了丰富的洞察信息，帮助我开展业务并寻找新的受众。它还帮助我们提高了投资回报率。”另一条客户评论则强调了Mediaocean出色的支持和服务：“Mediaocean提供的支持非同凡响，他们易于使用/学习的应用程序也可以提供实际的帮助。”

Mediaocean的首席执行官Bill Wise表示：“能够在Gartner®的广告技术Magic Quadrant™中被评为‘领导者’，我们感到非常荣幸。我们的团队与客户相互协作，付出了艰苦卓绝的努力，为的是创建一个可扩展的全球性独立全渠道平台，为广告业务的经营提供支柱。我们将继续创新和开发解决方案，帮助我们的客户为未来做好准备；我们收购Flashtalking之后增加了在无cookie环境中解决媒体融合的额外功能。”

请访问 www.mediaocean.com/garter-magic-quadrant-ad-tech-2021-report ，下载免费的Gartner®广告技术Magic Quadrant™报告副本。

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“Gartner®广告技术Magic Quadrant™”，Andrew Frank、Eric Schmitt、Adriel Tey、Asa Mazor-Freedman，2021年10月25日。

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关于Mediaocean

Mediaocean是全渠道广告的关键任务平台。Mediaocean通过旗下软件，将品牌、代理商、媒体、技术和数据连接起来，管理的年化媒体支出超过2000亿美元。借助人工智能和机器学习技术来控制营销投入并优化业务成果，Mediaocean为从计划、购买、广告投放和创意个性化到分析、优化、发票和付款的活动提供支持。Mediaocean在全球设有30个办事处，员工人数达1,500人，产品用户数逾 10万人。访问www.mediaocean.com，了解更多信息。

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