Delårsrapport 3. kvartal 2021 (kun på engelsk)

Vedhæftet delårsrapport for 3. kvartal 2021 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).



Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”I et usædvanligt marked præget af høj efterspørgsel primært fra USA og en global forsyningskæde, der er udfordret som følge af pandemien, fortsætter vi med at udvide kapaciteten og tilføre nye løsninger, så kunderne kan få deres varer frem. Essensen i vores strategi er at understøtte vores kunders behov for integrerede logistikløsninger, skabe en mere stabil ocean forretning, en voksende logistikforretning samt effektive og automatiserede havneterminaler.

Som et naturligt næste skridt i at udvikle integrerede logistikløsninger annoncerer vi i dag opkøbet af SENATOR INTERNATIONAL og bestilling af supplerende fragtfly. Ved at udvide vores eksisterende aktiviteter indenfor luftfragt bliver vi i stand til at tilbyde vores kunder øget fleksibilitet i deres forsyningslinjer. Med den betydelige fremdrift i transformationen og med fokus på værdiskabelse til vores aktionærer, har bestyrelsen besluttet at øge det nuværende aktietilbagekøbsprogram med yderligere USD 5 mia. for årene 2024 og 2025.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of External Communication, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901



