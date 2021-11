English Norwegian

Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres eksklusive utbytte 2. november 2021. Et utbytte på 3,10 kroner per egenkapitalbevis vil bli utbetalt fra 9. november 2021 til de som var egenkapitalbeviseiere per 1. november 2021 (eierregisterdato 3. november 2021).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12